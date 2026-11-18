Fue a finales del pasado mes de enero cuando los medios de comunicación especializados en crónica social se hicieron eco del delicado bache de salud mental que atravesaba Isabel Sartorius y Zorraquín (61 años), ingresada en un centro médico en la capital de España.

Entonces, se pretextó un "síndrome de difícil diagnóstico". Se deslizó que Sartorius, dentro de su difícil trance emocional y vital, se encontraba bien atendida y, sobre todo, magníficamente arropada por su familia. No la han dejado sola en ningún momento.

Hoy, 10 meses después, Luis Sartorius, el hermano de la que fue pareja sentimental de Felipe VI (58), ha roto su silencio en una sincera entrevista para la revista ¡HOLA! En esa interviú, Luis sostiene que "ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad".

El proceso ha sido, qué duda cabe, lancinante, por más entereza emocional que se tenga. Hoy, Isabel acusa su dolencia sobremanera, según las palabras de su propio hermano: "Ha desaparecido la angustia vital, pero están aumentando sus problemas de movilidad".

"La está tratando una fisioterapeuta y vamos a ver cómo evoluciona todo", continúa informando el hermano de Sartoruis.

En esa línea, no esconde Luis que para la familia fue un mal trago, un revés duro de asimilar, ver en los titulares que Isabel se encontraba en un psiquiátrico: "Está en una residencia, lo que nos ha hecho mucho daño es que dijeran que estaba en un psiquiátrico".

"Está muy cerca de donde vivimos todos, para estar en contacto continuo", agrega Luis. "Estamos contentos porque tiene mucha paz interior".

La portada de la revista '¡HOLA!'. '¡HOLA!'

El marqués de Mariño ha atendido a la citada publicación en el marco de un reportaje exclusivo que ha realizado junto a su mujer, Bárbara Pérez Manzarbeitia, en la finca cacereña de Valdepajares de Tajo.

En otro orden de cosas, Isabel está recibiendo un tratamiento intermitente, y ella, en la medida de lo posible, controla sus ingresos.

A su lado, están buenos amigos y una familia unidísima, encabezada por su hija, Mencía, sus hermanos, Luis y Cecilia, y la viuda de su padre, Nora de Liechtenstein (75).

Conviene recordar que Sartorius tiene una única hija, Mencía Fitz-James, fruto de su historia de amor con Javier Soto, conde de Montalvo. Explicaron a EL ESPAÑOL, hace unos meses, que la relación entre Isabel y Mencía es estrecha, y muy buena.

Madre e hija gozan de una confianza excepcional. Mencía vive, como es natural, con preocupación este trance de salud de su madre, pero sabe que Isabel está bien cuidada y atendida.

isabel Sartorius en una imagen de archivo. Gtres.

La comunicación telefónica entre madre e hija es fluida, y la joven, afincada en Londres, visita con frecuencia a su progenitora, "cada 15 días más o menos", como relataron el pasado mes de febrero a EL ESPAÑOL.

Mencía también viajó desde Inglaterra para celebrar con su madre los 61 años. Los viajes son constantes, como los apoyos y las visitas que recibe diariamente Sartorius. "Está llena de amor", explicó a este periódico alguien próximo a la aristócrata.

Lucha constante

La vida de Isabel -Isa, para su entorno más íntimo- no ha sido fácil. Ha estado marcada por la salud, también por las pérdidas y, sobre todo, por un "trastorno", así lo define ella, que ha marcado y condicionado su vida hasta el presente. La suya ha sido una lucha constante.

Así lo relató en febrero de 2012 en su libro o suerte de obra autobiográfica, Por ti lo haría mil veces. En el proyecto literario, Isabel explica su vida, con la relación con su madre, Isabel Zorraquín y de Corral, en el eje de todo. "A mi madre, Isabel, que sigue conmigo", escribe en la dedicatoria.

Isabel Sartorius en imagen de archivo Gtres

En esas mismas líneas iniciales, Isabel escribe lo que sigue, muy significativo: "A los que caen en el infierno de las drogas y a sus familiares. Para que el amor por la vida prevalezca siempre". "Mi madre siempre ha sido el eje de mi vida", sentencia Isabel en la Nota al lector.

"Condicionó mi vida de una manera determinante. Estábamos tan unidas, la quería y me preocupaba tanto que me até a ella. Luego, esta unión tan intensa nos enredó por completo y dejó en mí la semilla de un trastorno que marcaría mi futuro", plasmó Isabel.

Y profundizó: "Con el paso del tiempo descubrí que lo que me ocurría tenía un nombre: codependencia, y que los hábitos que había ido adquiriendo casi sin darme cuenta formaban parte de un trastorno que padecemos millones de personas en el mundo".

A través de la relación con su madre, marcada por la drogadicción, la autora describió cómo el amor puede transformarse en un vínculo "insano" que condiciona toda una vida.