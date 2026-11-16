El refugio de Feijóo en Galicia: una aldea de 100 habitantes próxima a un monasterio del siglo XII convertido en Parador

Hay lugares en el mapa que parecen desafiar todas las leyes de la geografía administrativa. En el corazón verde de la Ribeira Sacra, justo donde los ríos Sil, Miño y Búbal funden sus aguas bajo laderas cubiertas de castaños y bancales de viñedos, se esconde Os Peares.

Es un enclave mínimo, silencioso y profundamente rural. Es también el refugio emocional al que siempre regresa Alberto Núñez Feijóo (65 años).

Lejos de los focos del Congreso y del ruido incesante de Madrid, el líder del Partido Popular conserva sus raíces más íntimas en esta aldea donde transcurrió su infancia y a la que vuelve cada vez que su agenda le concede un respiro.

Aunque nació en Ourense capital, fue aquí donde creció entre el trasiego diario de la antigua tienda de ultramarinos que regentaba su familia materna. Un rincón de apenas un centenar de vecinos permanentes que, paradójicamente, constituye una de las mayores rarezas territoriales de España.

Os Peares. iStock.

2 provincias, 4 municipios

Caminar por Os Peares implica cruzar fronteras invisibles en cuestión de segundos. Esta localidad no cuenta con ayuntamiento propio, sino que está partida físicamente por los cauces de los ríos entre dos provincias (Ourense y Lugo) y cuatro municipios distintos. Atravesar uno de sus puentes supone cambiar de término municipal, de partido judicial y hasta de provincia sin apenas haber recorrido doscientos metros.

Esa singularidad se refleja directamente en su censo. Os Peares ronda los 100 habitantes empadronados de forma permanente —una cifra que oscila cada año entre los 90 y los 120 vecinos—, aunque en verano y durante los fines de semana su población real se multiplica con la llegada de veraneantes y antiguos residentes.

Curiosamente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no lo contabiliza como una única entidad, sino sumando los pequeños núcleos que se reparten a un lado y otro del agua.

Alberto Núñez Feijóo nació en la aldea de Os Peares, en Ourense. iStock.

En la provincia de Ourense, concentra la mayor parte del vecindario, distribuido entre las aldeas pertenecientes a A Peroxa (Os Peares y A Coita, donde residen la mayoría de los habitantes) y Nogueira de Ramuín (O Coitelo).

En la provincia de Lugo, por su parte, suma el resto de la población en las márgenes integradas dentro de los municipios de Carballedo (San Xoán da Cova y A Granxa) y Pantón (Acedre y San Fiz de Cangas).

Para evitar el caos burocrático que supondría gestionar servicios básicos por cuadruplicado, la localidad cuenta con un Consorcio Local propio que coordina el alumbrado, el abastecimiento de agua o el correo entre las cuatro administraciones.

Os Peares. GTRES

Puente de hierro y un Parador

Dejando de lado el vínculo con la biografía del dirigente popular, el pueblo atrapa al visitante por su estética fluvial y su patrimonio industrial.

Su gran postal es el puente de hierro del ferrocarril, una imponente estructura metálica de finales del siglo XIX vinculada a la escuela de ingeniería de Gustave Eiffel que sobrevuela el Miño desde 1884.

A su alrededor se escalonan casas tradicionales de piedra, pequeños embarcaderos, una playa fluvial junto al río Búbal y casas de comidas donde aún manda la cocina gallega de toda la vida, con las anguilas, el pulpo y los tintos de mencía como protagonistas.

Parador de Santo Estevo, en Santo Estevo de Rivasde Sil, en Ourense. Booking

Además, Os Peares funciona como puerta de entrada natural a los paisajes más espectaculares de los cañones del Sil y sus viñedos de viticultura heroica, cultivados en pendientes casi verticales.

A escasos kilómetros siguiendo el curso del río, en el término de Nogueira de Ramuín, se alza una de las grandes joyas monumentales de Galicia: el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, un imponente cenobio benedictino con orígenes altomedievales y arquitectura románica del siglo XII que hoy funciona como Parador de Turismo (el Parador de Santo Estevo).

Entre sus tres claustros históricos y el silencio absoluto de las gargantas fluviales se completa la escapada perfecta. Un escenario detenido en el tiempo que explica por qué este pequeño enclave dividido entre cuatro ayuntamientos sigue siendo el mejor antídoto de Feijóo frente al vértigo de la política nacional.