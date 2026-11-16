Joana Sanz estalla contra Dani Alves con un demoledor texto y pone a la venta la ropa de él: "Menudo descaro el tuyo"

Joana Sanz (34 años) ha roto su silencio con un duro mensaje dirigido a Dani Alves (43) después de que se confirmara que ambos están separados y en trámites de divorcio. En el texto, que la propia modelo ha difundido en sus redes sociales acusa al exfutbolista de ingratitud y asegura haberlo apoyado económicamente y emocionalmente en un momento especialmente difícil.

En el escrito compartido en Instagram, Joana Sanz responde a una afirmación pública de Alves que dice "solo se quedó Jesús", haciendo referencia al momento en el que estuvo encarcelado. El exfutbolista estuvo 14 meses en prisión preventiva en la cárcel de Brians 2, en Barcelona, tras ser acusado de agresión sexual.

"Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús", comienza el texto de la modelo. "Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas. Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia".

Joana Sanz y Dani Alves en una imagen de archivo. Gtres

Según las palabras de Joana no solo estuvo al lado de su entonces pareja de manera física y emocional, sino que también le prestó ayuda económica. "Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola. Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando era la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad".

Recalca Sanz que muchos dieron la espalda al exdeportista, reconvertido ahora en una especie de pastor religioso. "Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca".

En paralelo, la modelo se ha puesto a vender parte del armario de su exmarido, según ha revelado ella misma en un vídeo, para que ese vacío sea ocupado por el vestidor de la hija que ambos tienen común. Entre las prendas se encuentran artículos de lujo, incluidas piezas de Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Prada y Balmain.

Proceso judicial

La separación del matrimonio llega después de una relación muy expuesta mediáticamente, marcada por el proceso judicial de Alves, una primera ruptura en 2023 y una posterior reconciliación.

Dani Alves estuvo 14 meses en prisión preventiva. La Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual.

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó aquella condena y lo absolvió al considerar que no había pruebas suficientes de la agresión y que el testimonio de la denunciante no era fiable.

Joana Sanz junto a Lucía Alves, madre del exfutbolista llegando a la Audiencia de Barcelona.. Gtres

Ahora, Dani Alves ha encontrado sentido a su vida en la predicación del Evangelio. El exdeportista ha participado en cultos y encuentros evangélicos, comenzando en una iglesia de Girona y llegando a predicar ante miles de personas, como en The Change Madrid 2026, celebrado en el Estadio Metropolitano.

De hecho, esta sería una de las razones principales por las que el matrimonio habría puesto fin a su relación sentimental. Ella no comparte sus creencias y, según explica, "se siente sola en muchas ocasiones" ante la transformación personal del brasileño. "No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso", escribió en sus redes.

La ya expareja está en trámites de divorcio tras once años de relación y una hija en común llamada Julieta, que nació el pasado 7 de octubre de 2025.