A última hora de la tarde de este lunes, 16 de noviembre, la crónica social española ha acogido una impactante noticia: Cayetano Rivera Ordóñez (49 años) y Tamara Gorro (39) han roto por sorpresa su relación sentimental.

Nueve meses después del estallido de su historia de amor, la pareja ha tomado la determinación de tomar caminos separados.

La noticia, adelantada en el espacio vespertino de Antena 3 Y ahora Sonsoles, ha causado una notable sorpresa en el sector, dado que hasta hace apenas unos días la estampa entre ambos proyectaba absoluta normalidad y sintonía.

Cayetano y Tamara Gorro, en una salida nocturna reciente. Gtres

Según los detalles expuestos en el programa televisivo, la decisión de dar por concluido el noviazgo no responde a un desencuentro grave ni a la intervención de terceras personas, sino al delicado trance emocional de Gorro.

Ha sido la propia Tamara Gorro quien ha tomado la iniciativa de dar un paso atrás y cerrar este capítulo sentimental al constatar que ambos transitan por etapas con ritmos y necesidades distintas.

Tras atravesar un año especialmente complejo en el plano médico, Gorro ha llegado a la conclusión de que necesita volcar todas sus energías en su completa recuperación física y anímica.

"La decisión la toma ella por una razón fundamental, y es que después de uno de los años más difíciles de su vida, por cuestiones personales y médicas".

Tal como se ha precisado durante la emisión televisiva, la creadora de contenido "necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos, que lo han pasado muy mal psicológicamente".

Cayetano y Tamara, en una imagen reciente. Gtres

En esa línea, Tamara considera que mantener una relación de pareja exige una disponibilidad y un equilibrio que actualmente no puede sostener mientras gestiona su propio proceso de sanación y protege la estabilidad emocional de los menores.

Aunque el anuncio público ha pillado desprevenidos a sus seguidores, el periodista Nacho Gay, que ha hablado con Gorro, ha ampliado la información revelando que el desgaste venía gestándose de manera silenciosa en las últimas semanas.

De acuerdo con su testimonio, la pareja atravesaba recientemente una fase de "idas y venidas" motivada precisamente por ese desajuste de circunstancias personales y por la preocupación constante en torno a la salud de la empresaria.

Pese al fin del romance, la ruptura se ha producido en términos de absoluta armonía y respeto.

Desde Y ahora Sonsoles han subrayado que la sintonía entre el torero y la comunicadora permanece inalterable: "Se llevan muy bien, hablan casi todos los días".

"Tamara ha decidido que en este momento es mejor romper y poner tierra de por medio", se ha apostillado.

A ese respecto, se ha puesto en valor el papel clave y determinante que Cayetano Rivera ha desempeñado para Tamara durante los meses más duros de su bache de salud.

De este modo, la que se había consolidado como una de las parejas más inesperadas y discretas de la crónica social inicia caminos separados en el terreno amoroso sin dinamitar el cariño construido.

Meses difíciles para Tamara

Tras varios meses alejada de los medios, Tamara Gorro compartió a finales de septiembre de 2026 con los espectadores de Y ahora Sonsoles y con sus compañeros el difícil momento de salud que estaba atravesando.

La influencer pretextó que estaba en un proceso de recuperación y pidiendo paciencia: "No estoy viviendo un proceso agradable, es la realidad".

Ya en marzo había decidido apartarse temporalmente de las redes sociales para descansar tras un bache de salud, explicando que "la vida te para cuando la salud te dice hasta aquí, se acabó" y que era la primera vez que atravesaba algo tan duro.