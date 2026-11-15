El restaurante donde comen Aznar y Ana Botella: un mesón fundado en 1947 con "callos de campeonato" en Salamanca

Hay quien viaja a Salamanca para buscar la rana en la fachada de la Universidad y quien va directo a buscar los mejores callos del mundo. José María Aznar (73 años) y Ana Botella (73 años) pertenecen sin duda al segundo grupo.

Lejos ya de la primera línea política, cada escapada del matrimonio a la capital charra desemboca inevitablemente en el número 10 de la plaza del Poeta Iglesias, a escasos pasos de la Plaza Mayor.

Allí les espera El Mesón de Gonzalo, un templo de la brasa y el producto ibérico donde la tradición manda en la carta.

José María Aznar y Ana Botella, en su visita a El Mesón de Gonzalo, en Salamanca. Redes sociales.

El expresidente del Gobierno y la exalcaldesa de Madrid conocen bien el oficio de este rincón señorial. Y es que, en el Mesón de Gonzalo, el lujo se mide en grados de fuego y en el origen exacto de la materia prima.

Fundado en 1947, este santuario gastronómico encadena casi ocho décadas de historia custodiada por tres generaciones familiares dedicadas al amor por la cocina honesta.

Aquí no hay trampantojos ni artificios de postal. Mandan el aroma a brasas de carbón, el corte preciso y un servicio impecable que ha visto desfilar a ministros, literatos y sagas políticas enteras por sus salones. El apetito en esta casa se abre siempre con producto mayor.

Salamanca es sinónimo de dehesa y la mesa de Aznar y Botella empieza rindiendo tributo al cerdo ibérico de bellota. Jamón Gran Reserva con Denominación de Origen Protegida Guijuelo cortado a cuchillo fino, lomo de bellota excepcional y la cotizada cecina de wagyu certificada preparan el camino.

Bocados directos, sin interferencias. Para acompañar el trago largo de vino tinto castellano, la cocina sirve clásicos de barra insuperables: croquetas caseras de jamón con receta de la abuela, anchoas de serie oro doble aliñadas en mesa o un reconfortante pastel de merluza en homenaje explícito a Juan Mari Arzak.

Pero si hay una razón por la que este rincón atrae miradas de todo el país es su casquería de leyenda.

El gran tótem de la carta son "nuestros callos de toda la vida", como detallan en la carta del establecimiento. Sus "callos de campeonato" son fruto de una receta histórica que se coronó con el trofeo mayor en la segunda edición del Campeonato Mundial de callos. Untuosos, con el colágeno justo que pega los labios y un fondo largo y picante que exige pan de hogaza hasta dejar el plato reluciente.

La nómina de galardones no termina ahí. La propuesta se refuerza con sus celebradas manitas de cerdo deshuesadas con boniato trufado y salsa al Oporto, un bocado distinguido en el Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid que combina técnica moderna y memoria campesina.

La brasa hace el resto. Sobre el carbón incandescente pasan cortes nobles de carne madurada y pescados que llegan a diario desde los puertos norteños, completando un recorrido donde el producto local manda con puño de hierro.

La despedida exige pausa dulce. Nadie abandona este refugio sin probar sus postres artesanos, el colofón perfecto para una comida de las que piden sobremesa sin reloj.

Salamanca atesora siglos de piedra dorada y cultura universitaria, pero en sus soportales también se escribe la crónica discreta de quienes gobernaron el país.

Entre vigas de madera, copas de cristal fino y platos con pasaporte de premio, José María Aznar y Ana Botella encuentran en El Mesón de Gonzalo un gran resumen de Castilla: solera indiscutible, silencio cómplice y un respeto sagrado por el fuego tradicional.