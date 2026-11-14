El refugio de Pérez-Reverte: un chalé con jardín y biblioteca con 32.000 libros "sin teléfono ni internet" en la Sierra de Madrid

Alejado por completo del bullicio de la capital, de los cócteles literarios y de las miradas indiscretas, Arturo Pérez-Reverte (74 años) ha levantado su particular fortín creativo a cuarenta kilómetros del centro de la capital.

En plena Sierra madrileña, rodeado de silencio y naturaleza, el escritor y académico ha encontrado el ecosistema que necesita para escribir sus novelas sin concesiones. "Como vivo en la sierra, a 40 kilómetros de Madrid, nadie me incomoda", ha sentenciado el propio autor al explicar por qué huye del ruido urbano.

Afincado desde hace décadas en esta vivienda a las afueras, en La Navata, en el municipio de Galapagar, donde residen Pablo Iglesias (48) e Irene Montero(38), el novelista cartagenero ha convertido su hogar en su lugar de trabajo.

A diferencia de otros autores que aprovechan habitaciones de hotel, trenes o mesas de café para avanzar en sus manuscritos, Pérez-Reverte plasma las ideas que luego serán impresas en papel entre las paredes de su casa.

Así lo definía él mismo en una entrevista concedida a El taller de ideas en 2002, donde dejaba claro que este espacio funciona, ante todo, como un centro de operaciones hermético frente al mundo exterior.

"Son tres plantas herméticas, no tengo ni teléfono y ni siquiera el ordenador tiene internet", explicaba convencido de que entre sus muros no le hace falta conexión digital alguna: "No necesito Wikipedia, aquí está todo".

El acceso a este retiro está prácticamente vedado a las visitas. Según confesaba el propio autor, por allí apenas pasa nadie fuera de su círculo más íntimo: "Solo los muy amigos o alguien de la familia". Una privacidad absoluta que responde a una única exigencia innegociable a la hora de sentarse frente al teclado: "Yo trabajo en silencio, no me gusta la música ni los ruidos".

Tres mesas de trabajo

El corazón de la vivienda no está en el salón ni en el jardín donde cada mañana hace ejercicio nada más levantarse a las ocho, sino en su despacho-biblioteca.

Tal y como detalló el portal Zenda, el escritor ha acondicionado en su domicilio un taller literario de precisión quirúrgica, presidido por tres mesas de trabajo perfectamente diferenciadas según cada fase del proceso creativo.

En el primer escritorio nacen las historias: allí se sienta "entre cinco y seis horas cada mañana" para redactar material nuevo. El segundo escritorio está destinado exclusivamente a la revisión, edición y corrección de los manuscritos por las tardes.

Por último, una tercera mesa alberga los mapas, legajos, libros de consulta y toda la documentación histórica necesaria para levantar los mundos en los que ambienta sus tramas. Es un espacio rodeado de miles de volúmenes donde nada queda al azar y en el que los únicos descansos consisten en subir a por un café.

Maquetas, mapas y recuerdos

Quien cruza el umbral de su rincón creativo descubre de inmediato que allí mandan los libros. Más de 32.000 ejemplares ocupan estanterías del suelo al techo, dibujando un universo propio donde cada pasillo parece un viaje por distintas épocas.

Entre los volúmenes conviven maquetas de navíos, mapas de época, cascos, armas y objetos que sobrevivieron a viajes, rodajes y coberturas bélicas: un inventario vivo de sus pasiones.

"Los libros son mi hogar. Es una familia, una compañía, un mobiliario, un consuelo, un analgésico... es todo", resumía el novelista sobre esa compañía permanente en Taller de ideas.

La elección de este retiro serrano encaja por completo con la mirada crítica que Pérez-Reverte mantiene sobre la sociedad contemporánea.

Forjado desde niño en el puerto de Cartagena - donde su padre llegó a embarcarlo en un pesquero tras suspender un curso, y curtido durante 20 años como reportero de guerra, el miembro de la Real Academia Española (RAE) nunca ha ocultado su desapego hacia las prisas y la superficialidad del presente.

"No fui educado para este mundo", confesaba en una entrevista con El País al reflexionar sobre la brecha generacional y el lenguaje actual, añadiendo una frase que explica tanto su refugio geográfico como su literatura: "El mundo actual no me sirve, es demasiado vulgar".

Por eso, salvo cuando los jueves acude a la sede de la RAE o cuando escapa al Mediterráneo para navegar en su velero y "cargar las pilas", su día a día transcurre en la tranquilidad de su chalé en la Sierra: un refugio a medida donde el ruido no entra, las horas cunden y nadie interrumpe el noble oficio de contar historias.