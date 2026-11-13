El último deseo que no pudo cumplir Helena Bianco y el día que se fue su amor, Guillermo: "Esa muerte la dejó muy tocada"

"Qué injusticia más grande lo que la vida ha hecho con Helena. La vida es muy perra; ella no se lo merecía. Estaba llena de vida y ha tenido que venir ese bicho y ¡zas! Ya no hay nada, ni planes, ni ilusiones". Quien habla a EL ESPAÑOL es una buena amiga de la cantante Helena Bianco.

No quiere que se revele su identidad porque eso del protagonismo no va con ella, y mucho menos ahora. La persona con la que conversa este periódico sigue como que no se lo cree, como que su amiga sigue entre nosotros. "Es que parece increíble lo rápido que ha ido", reflexiona.

"No dejo de pensar en su hija, Sandra, en sus nietos, en su hermano; su Alberto del alma. Mira, el año pasado, por enero, también se fue su gran amor, su segundo marido, Guillermo. Esa muerte la dejó muy tocada. Eran inseparables, ensamblaron bien", se continúa relatando.

Pese a los golpes de la vida, Helena siempre sonrió. Encontró, hasta en la más absoluta de la oscuridad, esa fuerza para seguir, para no detenerse. Hace pocos meses, un diagnóstico partió en dos, resquebrajó, su vida. Por lo inesperado.

Ese nombre que nadie quiere oír: cáncer neuroendocrino. Y muy agresivo. Poco se pudo hacer, no se le pudo pegar el tiro. Incluso en esos momentos, Helena nunca perdió la esperanza, las ganas de vivir. Estaba preparando una "pequeña reunión" para el próximo 6 de enero.

Así se traslada a EL ESPAÑOL. Ese día es su cumpleaños y Bianco quería reunir a su gente. Hoy, es un deseo que no pudo cumplir. Que la muerte se lo arrebató. Este artículo no va a hablar apenas de Helena Bianco, pero sí de Elena Vázquez Minguela: la persona, la mujer.

La madre, la abuela. Si su trayectoria sobre los escenarios estuvo marcada por el brillo del éxito, su parcela íntima, familiar y sentimental fue un territorio de luces y sombras donde el desengaño amoroso y las estrecheces económicas acabaron marcando un tramo de su vida.

Durante más de una década, desde la segunda mitad de los 60 hasta finales de los 70, Helena alcanzó la cima de la popularidad como vocalista indiscutible del trío Los Mismos.

Sin embargo, en 1980, impulsada por el legítimo anhelo de volar en solitario y convencida de que su carisma podía sostener una carrera individual, tomó la determinación de abandonar la formación justo cuando tenían 80 galas ya apalabradas.

Aquel salto al vacío resultó ser, en sus propias palabras, una equivocación de consecuencias dramáticas: durante cuatro largos años los empresarios dejaron de llamarla, el teléfono permaneció mudo y la intérprete se vio obligada a subsistir consumiendo sus ahorros.

El desplome laboral de comienzos de los años 80 coincidió con el naufragio definitivo de su primer matrimonio junto al actor Roberto Caballero.

Aunque aquella unión le regaló el pilar más sólido e incondicional de su existencia -el nacimiento de su única hija, Sandra-, la convivencia conyugal estuvo marcada por el desencanto y la soledad.

La artista Helena Bianco, en una imagen captada en 2003. Gtres

La propia cantante relató años después cómo, al regresar exhausta a su domicilio familiar en Madrid tras cumplir con su trabajo por toda la geografía española, se topaba sistemáticamente con la ausencia de su esposo o con llegadas de madrugada sin explicación alguna.

No tardó en comprobar que sus sospechas estaban fundadas, y que Caballero mantenía relaciones paralelas fuera del hogar.

"Lo quise más de lo que él se merecía, era un vivalavirgen, no estábamos en la misma onda, y llegó el momento en el que sentí el desamor y la decepción", llegó a confesar Bianco al hacer balance de aquella etapa vital.

La ruptura derivó en un proceso de separación y posterior divorcio que supuso un golpe devastador para las finanzas de la artista.

Al haber contraído matrimonio bajo el régimen legal de gananciales, y sin haber suscrito previamente capitulaciones de separación de bienes, el reparto patrimonial resultó profundamente perjudicial para sus intereses.

Dado que los emolumentos de Roberto Caballero como actor eran inferiores a los ingresos generados por Helena durante los años dorados de Los Mismos, el exmarido se adjudicó una parte sustancial del capital acumulado por ella con su esfuerzo sobre los escenarios.

Para agravar aún más el quebranto económico, ambos tuvieron que malvender el piso conyugal que habían adquirido en Madrid, operación que dejó a la vallisoletana prácticamente descapitalizada y con la responsabilidad de sacar adelante a su hija pequeña.

Helena Bianco, en un acto público. Gtres

En aquellos años de estrecheces y angustia, su hija Sandra se convirtió en el verdadero motor emocional que impidió que Helena se rindiera.

Decidida a garantizar el bienestar y la estabilidad de la niña pese a la falta de galas, la artista aparcó temporalmente el micrófono para reinventarse como empresaria.

Primero abrió una peluquería de señoras en Madrid y, más tarde, probó fortuna con la gestión de un pub nocturno. Ninguna de ambas aventuras comerciales logró sanear sus cuentas ni resolver su delicada situación financiera.

Este extremo la sumió en una etapa de fuerte estrés que incluso provocó un notable aumento de peso. De aquella etapa difícil conservó siempre el recuerdo imborrable de la solidaridad de Rocío Jurado.

La chipionera no solo acudía con asiduidad como clienta a su salón de belleza para respaldar el negocio de su compañera, sino que, al percibir el deterioro de Elena, insistió en costearle de su propio bolsillo un tratamiento médico en la consulta de su endocrino de confianza.

Con el paso de los años, la complicidad entre Helena y su hija no hizo sino fortalecerse. Sandra creció admirando la capacidad de sacrificio de su madre y acabó regalándole a la artista la mayor alegría de su madurez: el nacimiento de sus dos nietos.

Para Helena Bianco, ejercer de abuela representó una segunda juventud; encontraba en los dos pequeños un refugio de ternura ajeno a los focos, disfrutando de cada reunión familiar.

Karina junto a Helena Bianco. Gtres

Tras rebautizarse artísticamente añadiendo una hache inicial a su nombre de pila y adoptando el apellido Bianco, Helena logró resurgir de sus cenizas profesionales.

Triunfó en el teatro musical protagonizando My Fair Lady en el exigente papel de Eliza Doolittle, rindió un sentido homenaje discográfico a Mari Trini y conquistó a nuevas generaciones en programas televisivos como ¡Qué tiempo tan feliz!, Vivo cantando o La voz senior.

Paralelamente a ese renacer artístico, la vida le concedió la redención sentimental que tanto había anhelado. Coincidió con el actor y cantante Guillermo Antón durante una función teatral en la que él participaba.

Entre bambalinas nació una admiración mutua que pronto cristalizó en una historia de amor serena, profunda y alejada de cualquier estridencia mediática.

Tras muchos años de sólida convivencia, la pareja selló su unión mediante una boda civil de carácter estrictamente íntimo en julio de 2004.

Junto a Guillermo Antón compartió algo más de cuatro décadas de vida en común, encontrando en él al compañero intelectual y emocional definitivo.

Helena siempre habló de su marido con absoluta devoción, describiéndolo con palabras que resumían su admiración: "Un hombre culto, políglota, espiritual, sensible, ¡y guapísimo!".

Antón fue su consejero, su cómplice silencioso en cada estreno y el pilar sobre el que descansó su estabilidad emocional durante la madurez.

Sin embargo, el destino reservó para la cantante un último golpe difícil de asimilar. Guillermo Antón falleció en 2025, dejando a Helena Bianco sumida en un duelo profundo y con un vacío irreparable tras cuarenta años caminando de la mano.

Arropada hasta el último instante por el cariño de su hermano Alberto Vázquez, de su hija Sandra y de sus dos nietos, la intérprete vallisoletana se ha marchado este pasado jueves a los 78 años para reencontrarse en el recuerdo con el hombre que devolvió la felicidad a su vida.