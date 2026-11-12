David Broncano y Silvia Alonso, en el Masters Series de Madrid, en 2023. GTRES

El refugio de David Broncano y Silvia Alonso: un piso de alquiler en la icónica Torre de Madrid, en la plaza de España

Vistas de postal al Palacio Real, el Senado a los pies y la Gran Vía rugiendo al doblar la esquina. Desde la sexta planta de la emblemática Torre de Madrid, David Broncano (41 años) y su pareja, Silvia Alonso (36), dominan la capital.

Su cuartel general urbano se encuentra en pleno corazón de la urbe: le basta cruzar la acera a pie para plantarse en el Teatro Príncipe Gran Vía y grabar La Revuelta.

El presentador estrella de Televisión Española ha levantado un imperio mediático sin moverse apenas del asfalto de Plaza de España. Allí, en un piso luminoso de estética minimalista donde mandan los tonos blancos, grises y algún destello de color como su sofá amarillo, el cómico jiennense ha establecido su refugio habitual junto a su compañera sentimental.

Una vivienda privilegiada que el público ya pudo atisbar en pantalla cuando abrió sus puertas a Jordi Évole (52). Eso sí, con un matiz que pocos conocen: no es de su propiedad. Broncano vive allí en régimen de alquiler. Exprime así la comodidad logística de residir a escasos metros del plató donde trabaja.

David Broncano y su pareja, Silvia Alonso, en ARCO, en 2023. GTRES

Dos áticos en Madrid

Cabe recordar que el verdadero músculo financiero del comunicador se juega en el Registro de la Propiedad.

Pese a residir en Plaza de España, David Broncano ha blindado su patrimonio inmobiliario con compras estratégicas en la capital.

Tras el parón de la pandemia, en 2022, el presentador se hizo con dos áticos contiguos en las inmediaciones de la Casa de Campo.

La operación sumó cerca de 170 metros cuadrados interiores y unos 70 metros de terrazas corridas con panorámica directa al pulmón verde y al perfil histórico de Madrid.

La intención inicial detrás de esta adquisición pasaba por derribar tabiques y unificar ambos inmuebles en una sola vivienda de gran escala, concebida como alternativa de futuro para ganar metros y luz lejos del tráfico puro de la Gran Vía.

David Broncano y su pareja, Silvia Alonso (36), residen en el centro de Madrid. GTRES

El salto fuera de la M-30

El mapa patrimonial del humorista no termina en la almendra central. Sus ingresos televisivos —respaldados por el contrato de 28 millones de euros (14 millones por cada una de las dos temporadas firmadas) que su productora suscribió con RTVE— han encontrado destino en el ladrillo rústico de alto standing.

A su cartera urbana se ha sumado recientemente la adquisición de una finca de 500 metros construidos y 4.500 de parcela en la urbanización Calas de Guisando, en Cebreros (Ávila). La propiedad está valorada en unos dos millones de euros.

Se trata de un enclave idílico. Cuenta con piscina privada, zona chill out y vistas a las aguas del pantano de San Juan que dibuja el plan de escape definitivo de la pareja: la adrenalina diaria en su vivienda de Plaza de España y el aislamiento total en el campo cuando se apagan las cámaras.