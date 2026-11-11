Sandra Barneda (52): "Limpio mi sistema digestivo sin ingerir sólido durante 3 días. Es como cambiar el aceite del coche"

"El cuerpo te pide más. Es un mono". Las palabras de Sandra Barneda (51 años) resuenan con la contundencia de quien ha librado (y ganado) una dura batalla contra "el hambre emocional". Lejos de los focos de los platós, la presentadora ha encontrado una tabla de salvación en la disciplina física y mental.

Para estar en forma no ha necesitado recurrir a dietas milagro. En su caso, ha optado por la consciencia, el deporte y una herramienta radical que ha transformado su energía: el ayuno.

En una sincera charla con el experto en salud Edgar Barrionuevo para el espacio Mujer vital, Barneda ha desnudado sus rutinas. Su transformación no se ha producido de un día para otro: ha sido un proceso de reconstrucción.

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Freno al 'hambre emocional'

El primer paso fue reconocer la adicción a los ultraprocesados. Barneda no oculta su vulnerabilidad ante los antojos. "Soy consciente de que tengo ansiedad en la comida", confiesa.

El peligro, asegura, acecha en los momentos de debilidad. Ese instante en el que uno decide tirarse "al barro, al lodo" y caen las patatas fritas o los helados industriales.

La presentadora rechaza convertir la comida en un premio constante. Huye del "club de la recompensa". Su método para identificar cuándo la mente boicotea al estómago es claro: el carrito de la compra.

"Cuando me veo en el súper, en el pasillo de las tabletas de chocolate, digo: 'Definitivo. Aquí hay que hacer algo, hay que hacer un ayuno porque se me está yendo'", sostiene.

La transición hacia una alimentación limpia es dura. Barneda lo define como un "síndrome de abstinencia".

"Es un mono de los refinados, y el cuerpo te va a pedir más. Aguanta", se repite a sí misma. "Una cosa es decidir comerte un postre y otra, necesitarlo. A mí me pasa. Llevo una tendencia de tres días seguidos y digo: 'Pues hoy no toca, y aguantas'".

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"Tengo voluntad"

El ejercicio físico ha sido su otra gran tabla de salvación. Para evitar el sedentarismo, se puso en manos del entrenador Frank Moya. Necesitaba una rutina urgente. "Le dije: 'Mira, necesito hacer un plan y que me ayudes a través del deporte'".

La estrategia fue progresiva. Nada de quemar naves el primer día. "He ido por partes", explica. Primero afianzó el hábito deportivo y, poco a poco, fue corrigiendo la alimentación. El objetivo no era solo estético, sino ganar músculo, evitar la acumulación de grasa y, sobre todo, canalizar la ansiedad. "No soy alumna premium, pero tengo voluntad", sentencia.

Pero la verdadera revelación en la vida de Barneda es el ayuno. Tanto el intermitente como los prolongados. La primera vez que se enfrentó a tres días a base de licuados sintió respeto.

A día de hoy, lo considera una necesidad biológica: "Es como si cambiáramos el aceite del coche, tenemos que cuidar nuestras propias tuberías", ilustra.

"El sistema digestivo necesita cuidarse también de otra manera. Entonces, no ingiriendo durante tres días sólido, lo que produce es una limpia en muchos aspectos que luego, cuando dejas de hacer el ayuno, te sientes con mucha más energía, duermes mejor, realmente es algo que lo notas", sentencia.

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Ayuno de cinco días

La presentadora reserva los ayunos prolongados para una o dos veces al año. Para ella, aparte de la depuración física, es un reseteo mental.

"Lo uso para hacerme una escucha interior", reflexiona: "Yo es verdad que no me veo en ayunos prolongados de más días, pero sí que es verdad que una vez al año o dos veces al año me gusta (...) es manera de conocer tu cuerpo".

Barneda es consciente de los prejuicios que aún existen en torno a esta práctica de no ingerir alimentos por periodos controlados. "Cada vez empieza a hablarse más del ayuno intermitente, pero la gente tiene muchos reparos", señala. Por ello, anima a desterrar los miedos: "Es importante que vivan la experiencia porque es empírico lo que vas a notar".

Los resultados a nivel cognitivo la impactaron desde el primer momento. Recuerda un ayuno extremo de cinco días en plena escritura de su novela. "Volvía en el AVE, me puse a escribir y me pasó algo de alucine. Las manos me iban superrápidas. Decía: '¿Cómo es posible si llevo cinco días sin ingerir y tengo una lucidez increíble?'".