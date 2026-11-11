El plantón de Edurne a la prensa en su reaparición pública tras los rumores de "crisis" con David de Gea

Edurne (40 años) ha reaparecido públicamente este martes, 10 de noviembre, en un momento especialmente delicado de su vida personal.

La cantante tenía previsto protagonizar un encuentro con sus seguidores en el Teatro Eslava de Madrid, con motivo de Dial Únicxs, un evento en el que se hizo un recorrido por su trayectoria musical y en el que sus fans fueron los grandes protagonistas.

Sin embargo, lo que estaba llamado a ser también su primer cara a cara con la prensa tras los rumores de crisis con David de Gea (36) terminó convirtiéndose en un plantón a los medios de comunicación.

La organización había previsto una alfombra roja entre las 18:45 y las 19:30 horas, por lo que se esperaba que desfilaran los protagonistas de la cita musical.

Minutos antes del comienzo del concierto, los medios preguntaron a la organización -entre ellos EL ESPAÑOL- si Edurne iba a posar ante los fotógrafos y atender a los periodistas. La respuesta fue negativa.

Edurne en su llegada al Teatro Eslava de Madrid. Gtres

La artista no pasó por el photocall ni ofreció declaraciones a los medios, pese a que su reaparición había generado una gran expectación después de las informaciones que apuntan a un posible distanciamiento en su matrimonio.

La noticia de esta supuesta crisis la desveló Marta Riesco. Según explicó la periodista, los problemas entre la cantante y el futbolista podrían llevar un tiempo produciéndose y ninguno de los dos habría querido pronunciarse públicamente sobre la situación.

Las especulaciones cobraron todavía más fuerza el pasado 7 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños de De Gea. Por primera vez, Edurne no dedicó a su marido una felicitación pública en una fecha que, hasta ahora, siempre había aprovechado para compartir unas cariñosas palabras hacia él.

Durante el concierto, además, algunas de las imágenes difundidas en redes sociales han llamado la atención de sus seguidores. En ellas se puede ver a una Edurne aparentemente más seria y con los ojos vidriosos en varios momentos de la actuación.

Edurne en su salida del Teatro Eslava de Madrid. Gtres

La decisión de no atender a la prensa ha resultado especialmente llamativa por la relación que Edurne ha mantenido tradicionalmente con los medios de comunicación. A lo largo de su carrera, la cantante se ha mostrado cercana y accesible con los periodistas, con quienes ha compartido numerosos momentos de su trayectoria profesional y personal.

Por eso, su negativa a posar y hablar en esta ocasión no ha pasado inadvertida y ha alimentado todavía más las especulaciones sobre su situación sentimental.

De hecho, a su salida del Teatro Eslava, varios reporteros gráficos y periodistas aguardaban en el exterior para intentar conseguir sus primeras declaraciones.

La artista, sin embargo, evitó responder a cualquier pregunta relacionada con su matrimonio y continuó su recorrido sin detenerse ante los medios. Eso sí, se mostró sonriente desde el primer momento y mantuvo una actitud amable durante su entrada al recinto.

Más de 15 años de amor

Edurne y David de Gea forman una de las parejas más consolidadas del panorama público español.

Su historia de amor comenzó hace más de 15 años y, desde entonces, ambos han compaginado sus respectivas carreras profesionales con una relación marcada también por la distancia y los cambios de residencia.

Después de 12 años de noviazgo, la cantante y el futbolista decidieron dar un paso más y se casaron en 2023 en una ceremonia celebrada en Menorca. Antes, en marzo de 2021, habían dado la bienvenida a su primera y única hija en común, Yanay, que se ha convertido en el centro de sus vidas.

Sus respectivas profesiones también han condicionado buena parte de su relación. Mientras Edurne ha continuado desarrollando su carrera musical y televisiva en España, De Gea ha desarrollado gran parte de su trayectoria deportiva fuera de nuestro país.

El futbolista David de Gea junto a su mujer, Edurne. Gtres

La familia ha vivido en diferentes lugares, entre ellos España e Italia, y más recientemente en Inglaterra, donde el guardameta ha continuado con su carrera futbolística.

Por el momento, ni Edurne ni David de Gea han confirmado una posible ruptura ni se han pronunciado públicamente sobre las informaciones que apuntan a una crisis matrimonial.

Su silencio mantiene abiertas las incógnitas sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, la decisión de la cantante de evitar a la prensa en una reaparición que había despertado tanta expectación ha vuelto a situar su vida personal en el centro de todas las miradas.