El refugio de David Broncano y Silvia Alonso: una casa de 500 metros y 4.500 de terreno en un municipio de 3.000 habitantes

Cero asfalto, cero atascos en la Gran Vía y adiós al bullicio de los focos. David Broncano (41 años) y su pareja, Silvia Alonso (36), cuentan con su particular cuartel general contra el estrés. Su 'escondite': una finca integrada en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a poco más de una hora en coche del plató donde se libra cada tarde la batalla de la televisión.

La pareja ha fijado su base de desconexión en Cebreros (Ávila), un enclave de apenas 3.345 vecinos en el Valle del Alberche.

Allí, entre pinares y a orillas del embalse de San Juan, el presentador de La Revuelta y la actriz disfrutan de una imponente propiedad en la urbanización Calas de Guisando.

David Broncano. RTVE

Chalé de dos plantas

La vivienda, distribuida en dos plantas, suma unos 500 metros cuadrados construidos, concebidos para aprovechar las vistas panorámicas sobre el agua y la sierra. Se encuentra sobre un terreno de 4.500 metros cuadrados de naturaleza pura que garantiza el aislamiento absoluto frente a miradas indiscretas.

David Broncano compró dicha propiedad en Ávila a finales de 2024. Poco después adquirió también otro enorme solar colindante. Sumando el total de sus fincas en la zona, el presentador y su pareja cuentan con más de una hectárea de suelo al sur de la provincia de Ávila.

El pantano de San Juan, conocido como la playa de Madrid, es uno de los grandes templos del deporte al aire libre en la zona centro.

Con zonas náuticas consolidadas como El Muro o la playa de la Virgen de la Nueva —la única de la Comunidad vecina con bandera azul—, el paraje ofrece el ecosistema idóneo para las escapadas acuáticas y el senderismo, dos de las grandes pasiones confesas del comunicador jiennense.

David Broncano y Silvia Alonso. GTRES

Tierra de viñas

Más allá de la naturaleza, Cebreros aporta poso histórico y tranquilidad serrana. El municipio es la cuna de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia constitucional, cuya memoria custodia el Museo de la Transición situado a escasos metros de la iglesia renacentista de Santiago Apóstol.

La comarca presume además de una arraigada cultura del vino, arropada por viñedos viejos de garnacha bajo su propia denominación de origen protegida.

Entre los vecinos más destacados de Broncano figura el piloto Carlos Sainz, padre de Carlos Sainz Jr. y una leyenda del automovilismo, con varios títulos mundiales de rally y victorias en el Rally Dakar en su palmarés.

Ávila se sitúa estratégicamente entre Salamanca, la ciudad natal de Silvia, y Madrid, donde ambos desarrollan sus respectivas actividades profesionales. Sus propiedades se encuentran a unos 100 kilómetros de la capital, a aproximadamente una hora y veinte minutos en coche de la vivienda que utilizan como base en la céntrica Plaza de España.

Durante la semana, la pareja reside de alquiler en este piso madrileño, situado a pocas calles del teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba diariamente La Revuelta.