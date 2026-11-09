Mario Vaquerizo, dos años de su caída: "No me hubiera gustado que mis padres hubieran vuelto a pasar por la muerte de un hijo"

Han tenido que pasar más de dos años para que Mario Vaquerizo (52 años) haya podido mirar de frente lo que le ocurrió en Cáceres. En octubre de 2004, el artista cayó, desde una altura de dos metros, de una plataforma giratoria mientras actuaba con su grupo Nancys Rubias en el Festival Horteralia.

La caída fue tan grave que los que estaban a su alrededor pensaron que había muerto. El accidente le costó más de un mes de ingreso hospitalario, además de la pérdida de visión y lesiones en cuello y espalda.

Ahora, ha decidido contar en su nuevo libro, El cardadismo ilustrado, cómo vivió aquel episodio y cómo cambió su manera de entender la vida. 206 páginas donde el marido de Alaska narra, en primera persona y con todo lujo de detalles, el suceso y reflexiona sobre la fragilidad, el miedo, la recuperación y la importancia de las personas que te acompañan cuando todo se tambalea.

Su hermana Marta se encontraba con él la noche de autos. Ella forma parte del grupo musical desde los inicios, tocando el triángulo. Alaska en esos momentos se encontraba con una amiga de viaje fuera de España, en Venecia.

Para Vaquerizo, las personas que presenciaron la caída fueron las que más sufrieron, ya que él no fue consciente de nada hasta mucho después que empezó levemente a recuperar la memoria. "Casi me mato, pero realmente quienes lo pasaron mal fueron los que estaban conmigo. Yo no me enteré de nada. No sufrí los dos minutos y medio en estado inconsciente y con los ojos abiertos".

"No vi a la Favor encerrarse en una habitación porque quería huir de la realidad: Mario se ha muerto. No vi cómo mi hermana Marta tomaba las riendas y organizaba todo para salir adelante. No vi a Juan Pe, que también pensaba que me había muerto. Ellos fueron las verdaderas víctimas", asegura el cantante en su libro.

Uno de los momentos más complicados fue, según relata, comunicar la noticia a sus padres y a su mujer. "Qué mierda que mis padres tengan que volver a pasar por una situación así. Ellos siempre se ponen en lo peor porque ya han vivido lo peor".

Mario se refiere a la muerte de su hermano Ángel, que murió a los 32 años en un accidente de tráfico. "En mis conversaciones silenciosas conmigo mismo, siempre pienso que prefiero que ellos se mueran antes que yo. No porque quiera quedarme yo aquí más tiempo, sino para ahorrarles la experiencia más antinatural por la que pueden pasar unos padres: perder un hijo. No me gustaría que volvieran a pasar por eso. Cuando ocurrió se les paró la vida entera", explica.

Mario vaquerizo llegando a su casa con collarín tras su salida del hospital. Gtres

'Expedición mística'

El gran apoyo de su recuperación fue su mujer, Olvido. Cuenta que su relación salió reforzada durante el mes y medio que estuvo ingresado tras la caída y que el accidente le hizo valorar más lo que tienen.

La religión y la fe también le ayudaron. Por eso dedica un apartado especial a su "expedición mística", como él mismo la describe en su libro. Junto a Nancys Rubia se fue a conocer a la Virgen en el monte de Umbe (Vizcaya). Allí, en los años 40, se produjo la aparición mariana en el seno de una familia normal y corriente a la que, según la creencia, dio sabios consejos y salvó la vida.

"Entramos en la ermita, rezamos, nos encomendamos a ella, nos hicimos fotos en el altar y la emoción nos invadió a todos por igual. Esa sensación es muy difícil de explicar", relata Mario.

Después de aquello, notó cierta mejoría en su visión, dice. A la semana siguiente de la expedición religiosa su oftalmólogo le confirmó sus sospechas.

"Sigue rezando a las vírgenes y estampitas en las que crees, porque lo tuyo y lo de tus ojos ha sido un milagro. El día que te ingresamos tenías un cinco por ciento de visión en un ojo y menos de un cinco en el otro. Las pruebas que te acabo de hacer me indican que tienes un 96 por ciento en uno y un 98 en otro", le dijo su médico.

"Y aquí estamos. Agradecido a la vida porque estoy bien. Que la vida sigue, afortunadamente [...] He descubierto que soy más valiente de lo que podía imaginar y que tengo la capacidad de afrontar las situaciones chungas y, sobre todo, hacer lo que sea para salir de ellas".