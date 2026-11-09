Andrés Roca Rey, tajante, rompe su silencio tras su ruptura con Tana Rivera: "La quiero mucho"

Andrés Roca Rey (30 años) ha regresado a España después de unos días en Perú y lo ha hecho con varios asuntos pendientes de aclarar ante los medios de comunicación.

El torero, que atraviesa una nueva etapa personal tras su ruptura con Tana Rivera (27), se ha convertido en protagonista de las últimas informaciones del corazón por los rumores que le relacionan sentimentalmente con Victoria Federica (26).

Una cercanía que ha vuelto a despertar las especulaciones después de que ambos hayan compartido unos días en el país natal del diestro junto a un grupo de amigos y hayan tenido la oportunidad de pasar tiempo con la familia de él.

La amistad entre Andrés y Victoria Federica viene de lejos. Antes de que el peruano comenzase su historia de amor con la hija de Eugenia Martínez de Irujo, ambos ya mantenían una relación muy estrecha.

De hecho, en distintas ocasiones se había especulado con la posibilidad de que entre ellos existiese algo más que una amistad. Sin embargo, durante el noviazgo del torero con Tana Rivera, apenas se dejaron ver juntos.

Roca Rey, a su llegada a España tras su viaje a Perú. Gtres

Ahora, su reciente viaje a Perú ha vuelto a situarles en el foco mediático. Una situación sobre la que Roca Rey ha querido pronunciarse a su regreso a España, despejando las dudas sobre la naturaleza de su vínculo con la hija de la infanta Elena.

"La quiero como a una hermana", ha asegurado cuando le han preguntado por Victoria Federica. Una declaración con la que ha querido zanjar las especulaciones y dejar claro que entre ambos existe un cariño especial, pero sin ningún componente sentimental. "Amor de hermanos", ha insistido.

Unas palabras con las que el torero parece querer poner fin a los rumores que han acompañado a su amistad durante los últimos años y que han vuelto a cobrar fuerza después de sus últimos encuentros en Perú.

Sus palabras sobre Tana Rivera

Pero Victoria Federica no ha sido la única mujer por la que han preguntado al diestro. Su reciente ruptura con Tana Rivera, después de unos meses de relación, también ha centrado parte de las declaraciones de Roca Rey.

Pese a que sus caminos sentimentales se han separado, el peruano ha demostrado que el cariño hacia la hija de Eugenia Martínez de Irujo sigue intacto.

Roca Rey, a su llegada a España tras su viaje a Perú. Gtres

"Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos", ha confesado al ser preguntado por su expareja. Una respuesta con la que deja entrever que la ruptura se ha producido en buenos términos y que, pese a haber puesto punto final a su noviazgo, ambos mantienen una relación cordial.

No es la primera vez que el torero deja ver la buena sintonía que conserva con su entorno más cercano. En esta nueva etapa, Andrés parece estar centrado en su carrera profesional y en disfrutar de su círculo de amigos y familiares, sin querer alimentar las especulaciones sobre su vida sentimental.

También ha tenido que hacer frente a las críticas que recibió en redes sociales después de celebrar su 30 cumpleaños. Una fiesta que generó algunos comentarios negativos y sobre la que ha preferido restar importancia a las opiniones ajenas.

"Son comentarios que a veces no son reales. Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos", ha explicado, defendiendo que se trataba de una fecha señalada que quería compartir con las personas más importantes de su vida.

De esta manera, Andrés Roca Rey afronta una nueva etapa personal tras poner punto final a su relación con Tana Rivera.

Aunque su situación sentimental continúa despertando interés y su cercanía con Victoria Federica ha vuelto a alimentar los rumores, el torero ha querido dejar claro que, por el momento, prefiere mantener su vida privada al margen de las especulaciones y disfrutar de los suyos.