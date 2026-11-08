La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha hecho público su estado de gestación a través de las redes sociales: "Baby Gringo on the way". Más información: Rocío Crusset se casa con su pareja, Charlie Schein, en Nueva York: la novia abre el álbum de fotos de su íntimo enlace

Rocío Crusset, embarazada de su primer hijo 6 meses después de su boda con Charlie Schein

Una imagen en las redes sociales, una incipiente curva premamá y cinco palabras en inglés han bastado para desatar la euforia. "Baby gringo on the way". Así, con sentido del humor y naturalidad, Rocío Crusset (32 años) ha anunciado en sus redes sociales que espera su primer hijo.

La noticia llega apenas seis meses después de su enlace matrimonial con el empresario estadounidense Charlie Schein (34), consolidando una etapa de felicidad para la modelo sevillana afincada en Manhattan.

La llegada del pequeño convertirá en abuelos por segunda vez a Carlos Herrera (69) y Mariló Montero (61), ampliando una saga familiar que vive un auténtico relevo generacional.

Un doble 'sí, quiero'

La historia de amor entre Rocío y Charlie empezó a forjarse hace siete años. Se conocieron en 2019 en la Gran Manzana a través de amigos comunes, cuando la hija de los periodistas ya desfilaba como modelo en pasarelas internacionales.

Lo que comenzó como una conexión casual en la costa este se transformó en una relación sólida que resistió distancias, viajes constantes y agendas repletas.

El paso decisivo llegó en la primavera de 2026. La pareja apostó por una doble celebración a medida.

El pasado 30 de mayo formalizaron su unión en una ceremonia íntima en Nueva York, reservada a su círculo más estrecho y alejada de los focos mediáticos. Dos meses más tarde, el 24 de julio, trasladaron la fiesta a las aguas del Mediterráneo con una gran celebración en Ibiza rodeados de familiares y amigos.

Ahora, medio año después de sellar su compromiso legal, la pareja se prepara para estrenarse en la paternidad.

Rocío Crusset y su flamante, marido, Charlie Schein, tras contraer matrimonio. Redes sociales.

Nuevo bebé en la familia

El nacimiento del primer hijo de Rocío y Charlie no solo colma de felicidad a la pareja; también refuerza la unión entre los hermanos Herrera.

El bebé se llevará apenas un puñado de meses con su primo Marcos, el primogénito de Alberto Herrera (34) y Blanca Llandres, que llegó al mundo el pasado 7 de marzo.

Alberto y Blanca pasaron por el altar en una sonada boda en Sanlúcar de Barrameda que congregó a la alta sociedad andaluza y al mundo de la comunicación. Poco tiempo después, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, estrenando el título de abuelos para Carlos Herrera y Mariló Montero.

Con apenas unos meses de diferencia entre ambos nacimientos, los dos nietos de la expareja de periodistas crecerán casi a la par.