El refugio de Alba Carrillo en la Sierra de Madrid: un chalé con piscina en una exclusiva urbanización en Torrelodones

Un nuevo proyecto televisivo y un oasis de privacidad en la sierra de Madrid. Alba Carrillo (40 años) arranca temporada con su reciente fichaje por La Séptima.

La colaboradora, convertida en uno de los perfiles mediáticos más cotizados de la parrilla, encuentra su equilibrio personal lejos de los platós.

Su búnker particular se ubica en Torrelodones, un refugio de generosas dimensiones donde la colaboradora combina la tranquilidad del entorno natural con una marcada funcionalidad arquitectónica.

La propiedad se vertebra en torno a la amplitud de sus estancias y la fluidez de sus zonas de paso, que cuentan con techos altos y escaleras revestidas de papel pintado a rayas para potenciar la verticalidad visual.

El corazón interior de la vivienda es un gran salón que apuesta por la comodidad y la luz natural, delimitado por paredes en tonos neutros y un uso estratégico del espacio.

Una solución arquitectónica destacable es la total integración del sistema de climatización, camuflado en las paredes mediante un panelado geométrico en tonos tierra que unifica la estética de la sala.

Frente a la singularidad del resto de la vivienda, el área de trabajo culinario responde a un esquema puramente contemporáneo. La cocina destaca por sus líneas rectas, muebles sin tiradores en lacado mate gris topo y superficies de alta resistencia en cuarzo porcelánico blanco roto, coronadas por un sistema de iluminación técnica empotrada.

La transición al exterior se realiza a través de un amplio comedor y una terraza cubierta. Esta zona funciona como prolongación natural de la vivienda y permite su uso en cualquier época del año. Cuenta con un cerramiento superior de tipo textil y un sistema de iluminación integrado mediante rieles, configurando una estancia cálida y polivalente.

En la planta superior, el dormitorio principal asume la categoría de suite. Es una estancia de gran formato que incluye una potente pared central con motivos botánicos, una zona de descanso coronada por un cabecero acolchado XXL de perfil geométrico que delimita el espacio, y un área auxiliar diseñada específicamente como tocador y rincón de maquillaje, equipada con iluminación profesional.

Alba Carrillo. @albacarrillooficial

La joya arquitectónica del complejo es, sin duda, su área exterior. La parcela acoge una piscina revestida en gresite azul intenso, flanqueada por un solárium pavimentado con tarima sintética en gris madera.

Esta elección técnica asegura alta resistencia térmica y bajo mantenimiento. El perímetro de la finca queda totalmente blindado de miradas ajenas gracias a una densa barrera de vegetación, garantizando la privacidad absoluta que exige el actual estatus televisivo de la presentadora.

Este refugio serrano contrasta con su actual frente judicial. Diez años después de su separación, su expareja Feliciano López ha emprendido acciones legales contra la modelo por presunta vulneración del derecho al honor y a la intimidad.

Alba Carrillo. @albacarrillooficial

El extenista busca frenar las reiteradas descalificaciones públicas para proteger a su actual mujer, Sandra Gago, y a sus dos hijos en común, Darío (5) y Marco (2).

Carrillo ha confirmado que ya ha recibido la notificación oficial. Ha derivado el caso a sus abogados, asegura no tener ninguna preocupación y apela directamente a la Constitución. "Vivimos en un país con libertad de expresión. La justicia siempre ha sido justa conmigo", ha sentenciado.