Mar Flores desmonta las disculpas de Ana Obregón: "Sentí que era un perdón forzado para evitar el juicio"

El histórico perdón público de Ana Obregón (71 años) a Antonia Dell’Atte (66), que parecía poner el broche de oro a más de tres décadas de enemistad, ha terminado abriendo un frente inesperado en la crónica social.

Hace unos días, la actriz entonó el mea culpa en las redes sociales y pidió disculpas a la italiana en un extenso comunicado. Zanjaba así el hecho de haber puesto en duda la autenticidad de su denuncia contra Alessandro Lequio (66). Poco después, aprovechó su presencia en el plató de Y ahora Sonsoles para dirigirse a la italiana, entre lágrimas: "Por favor, Antonia, perdóname".

Dell’Atte aceptó el gesto y dio por sellada la paz para evitar sentarse en el banquillo. Sin embargo, el movimiento no ha convencido a todos los testigos de aquella convulsa época.

Mar Flores (57), vinculada sentimentalmente al italiano en los noventa y protagonista de sonados desencuentros mediáticos con Obregón, ha alzado la voz en el mismo programa de Antena 3 para cuestionar la sinceridad del mea culpa.

Un asunto "delicado"

Lejos de secundar las motivaciones de Obregón, Flores confesó haber experimentado una profunda "frustración" al presenciar la escena en televisión. Un sentimiento que ya había dejado entrever en sus redes sociales mediante un emoticono de una mujer llevándose la mano a la cara.

"Yo no me estaba creyendo a Ana Obregón. Sentí que era un perdón forzado para evitar el juicio", sentenció sin tapujos.

Aunque puntualizó que no pretende convertirse en "la tercera en discordia" en un asunto que considera "extremadamente delicado entre dos mujeres", Flores admitió haberse informado sobre los entresijos legales del acuerdo extrajudicial que desactivó el litigio entre Obregón y Dell’Atte.

Si bien dijo comprender la necesidad de la exmodelo italiana de resarcir años de descrédito, marcó distancias con la resolución: "A mí no me hubiera bastado eso. No por ser más vengativa, sino porque jamás hubiera llegado hasta ese lugar".

La desconfianza de Flores hacia el repentino discurso de sororidad de la presentadora tiene un arraigo biográfico muy concreto. La empresaria apeló directamente a la "memoria histórica" para afear a Obregón que no aplicara en los años noventa la empatía que ahora abandera públicamente.

"Me gusta mucho escuchar a Ana diciendo que las mujeres deben apoyarse entre sí; comulgo plenamente con eso. Pero me hubiera gustado que sintiera esa misma empatía hace 30 años por todas las mujeres, aunque no fueran sus amigas ni las conociera", ha lamentado.

Mar Flores y Carlo Costanzia en 'DecoMasters'. RTVE

El acoso a su hijo Carlo

El reproche más amargo de la colaboradora se remonta a una fiesta celebrada en una conocida discoteca de Madrid en 1999. Según su testimonio, el evento sirvió para "humillarla públicamente" mediante el reparto de camisetas estampadas con una polémica portada de revista de la época.

Aquella convocatoria festiva contó con la presencia y el respaldo explícito de la actriz: "Ana fue a apoyar ese evento. Ana, mujer y madre de un hijo. Y eso es feo; yo jamás le hubiera hecho algo así a otra mujer".

Más allá del daño a su imagen pública, Flores denunció el impacto colateral que aquella exposición tuvo sobre su primogénito, Carlo Costanzia (33), que entonces tenía una edad muy similar a la del hijo de Obregón.

"Al día siguiente mi hijo fue al colegio y le hicieron bullying. Mi hijo ha vivido un bullying horroroso por aquella situación", denunció la empresaria.

También lanzó una pregunta al aire: "¿Y eso no merece un perdón o es que tengo que demandarla? A mí me causó muchísimo dolor, pero no voy a ir a los tribunales. No necesito su perdón para vivir tranquila".

Ana Obregón GTRES

"El perdón es bienvenido"

Pese a la crudeza de sus palabras, Mar Flores descartó iniciar una batalla legal o airear otros capítulos conflictivos de su relación con la presentadora ("no voy a abrir ese melón, no me corresponde").

Ante la pregunta directa de Sonsoles Ónega (48) sobre si aceptaría una llamada o unas disculpas de Obregón, la modelo se mostró receptiva pero exigente con la autenticidad del gesto: "Pues sí, claro, me encantaría. Sería algo muy decente y la haría mejor persona. El perdón siempre es bienvenido, pero cuando se hace de corazón".

Flores concluyó recordando que ella nunca ha tenido reparos en pedir disculpas o mostrar gratitud pública cuando la ocasión lo ha requerido. En ese sentido, ha rememorado incluso el apoyo clave que en su momento le brindó el propio Alessandro Lequio para recuperar la custodia de su hijo Carlo en Italia.