Ivonne Reyes va a publicar un libro autobiográfico: "Quiero ayudar a las personas que hayan pasado por lo mismo que yo"

Ivonne Reyes (58 años) es una mujer fuerte, resiliente, hecha a sí misma. Que ha encarado la vida y sus golpes -que no han sido pocos- con gran estoicismo. Ivonne sabe lo que es sufrir, lo que es caerse. Por eso también sabe disfrutar de lo bueno que la vida te brinda.

Hay etapas en su vida que son para olvidar, emocionales y económicas. Pero Reyes siempre sale a flote. Hace un tiempo se enroló en una aventura inimaginable: participar en Supervivientes. La vida le daba ese respiro, ese oxígeno que necesitaba. Supo aprovecharlo.

Eso sí, una inoportuna fractura grave en la pierna derecha tras caerse durante una prueba le impidió continuar: tuvo que volver a España. Lo ha pasado la presentadora francamente mal a raíz de ese revés de salud; todavía no está al cien por cien.

Se le paró en seco su rutina. Han sido meses complicados. Menos mal que como madre ha podido ver el crecimiento y el éxito de su hijo Álex (26), que ha probado suerte como empresario y ha abierto una taquería en Madrid. Le va de maravilla junto a unos socios.

El tiempo que ha estado en recuperación, sin apenas moverse, Ivonne no lo ha desaprovechado precisamente. Espoleada por su entorno, se puso a escribir un libro muy especial que tendrá tintes autobiográficos, pero, corrige ella, no serán unas memorias.

"Para eso todavía tengo que vivir más", dice, entre risas. Será una obra con la que Ivonne pretende "ayudar a las personas que hayan pasado por lo mismo que yo", darles "herramientas" para enfrentarse a los reveses. La venezolana sabe que su vida no ha sido fácil.

Que ha sorteado demasiados escollos y piedras en el camino, pero no es ella alguien que se estanque en la queja ni se recree en lo malo: mejor le da la vuelta y lo convierte en una vía para saber mirar a los demás: "Vivimos sin saber mirar", reflexiona Ivonne en su charla con EL ESPAÑOL.

De ahí, que su libro, desvela en exclusiva, lleve por título La escucha a través de la mirada de Ivonne. Comunicación consciente para una vida más plena.

Ivonne Reyes, en un acto público. Gtres

"Comunicar es más que hablar; es saber ver", esta frase es más que probable que aparezca en la portada del volumen. Todavía está Ivonne decidiendo la fotografía que acompañe al título. El libro no será muy extenso: "Alrededor de 100 páginas". Algo ligero, fácil de leer.

"Quiero distribuirlo a través de Amazon. No me he planteado el tema de las editoriales porque tengo claro que yo no soy escritora. Sólo quiero hacer algo que llegue, que sirva a los demás", sostiene. Prefiere que su escrito impacte a pocos antes que no llegar a muchos.

Estará escrito en primera persona y revela Ivonne que claro que habrá pasajes de su vida familiar y sentimental, pero que nadie espere lo morboso, porque no se tratará de eso. "Hablaré de mis experiencias vitales". Quiere que la gente, ese público suyo, la conozca un poco mejor.

Reyes está a punto de terminar el libro, le quedan algunos flecos. Todo hace indicar que, de ir todo bien, se podrá leer en los primeros meses de 2027.

En paralelo a esta obra, la presentadora revela a EL ESPAÑOL que en breve retomará también su podcast, tras un pequeño parón de emisiones. Ya está trabajando en el regreso de ese formato que tantas alegrías le ha brindado.

Atrás todo lo malo

Ivonne hoy puede respirar tranquila, pero hubo un tiempo que estaba asfixiada en el plano económico. Atravesó recientemente uno de los periodos financieros más críticos y complejos de su vida tras verse en la necesidad de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

La acumulación continuada de deudas, el desplome paulatino de ingresos vinculados a la televisión y la falta de liquidez derivada de proyectos empresariales fallidos terminaron asfixiando la economía doméstica de la presentadora venezolana.

Ante la imposibilidad manifiesta de hacer frente a los compromisos de pago con sus acreedores, la comunicadora recurrió a este mecanismo legal de exoneración de pasivos para reestructurar sus finanzas y liquidar los activos exigidos por el concurso judicial.

Alejandro Reyes, en un momento de su trabajo en Bien Perro. Redes Sociales

Lejos de esconder el revés patrimonial, la propia Ivonne reconoció públicamente la crudeza del proceso y el desgaste psicológico que supuso declararse insolvente.

"Llegó un momento en el que no podía más, las cuentas no salían y tuve que tomar decisiones muy duras para poder respirar y volver a empezar desde cero", llegó a manifestar sobre el trance judicial.

En medio de este escenario de reinvención familiar, su hijo Alejandro Reyes ha decidido alejarse del foco de la crónica social para volcarse de lleno en el sector de la hostelería con un proyecto propio en el centro de Madrid.

El joven ha apostado por el negocio de la restauración mediante la apertura de un local especializado en la venta de tacos y comida rápida de inspiración mexicana, ubicado en un enclave estratégico de la capital. Se llama Bien Perro.

Álex es el dueño. "No tengo problema en ser también camarero. Me gusta estar encima de lo que hago. Soy el dueño y también atiendo. Le pregunto a la gente qué tal todo; me gusta estar ahí para la gente". Hoy, madre e hijo están felices y, sobre todo, disfrutando de la serenidad.