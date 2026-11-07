Ana Arias, actriz de 'Cuéntame cómo pasó', denuncia la desaparición de su madre "en extrañas circunstancias"

La habitación vacía, la cama deshecha y todas las pertenencias intactas sobre la mesilla: teléfono móvil, cartera y documentación personal. Cuando la actriz Ana Arias (44 años) se levantó este viernes en su domicilio de Madrid, su madre, María Luisa Villalba (82), no estaba.

Sin rastro de una marcha programada y sin explicación aparente. La intérprete acudió de inmediato a comisaría para interponer una denuncia por desaparición que la Policía Nacional ya investiga bajo la calificación de alto riesgo.

La voz de alarma la dio este viernes el periodista Carlos Quílez en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.

Según los datos del atestado policial al que tuvo acceso el colaborador televisivo, la intérprete acudió a dependencias policiales a las pocas horas de constatar la ausencia de su progenitora, alertada por las "extrañas, muy extrañas circunstancias" que rodean el suceso.

Ana Arias. GTRES

María Luisa Villalba reside habitualmente en Argentina y había aterrizado en España hace apenas unos días para pasar una temporada con su hija.

El escenario que encontró la actriz no encaja con una marcha voluntaria: la octogenaria salió del domicilio sin abrigo adecuado para la intemperie, sin dinero y sin su teléfono, lo que encendió de inmediato todas las alarmas de los investigadores.

"Sin indicios de deterioro"

Las primeras pesquisas policiales descartaron rápidamente la hipótesis del despiste fortuito por enfermedad senil.

Según fuentes próximas al caso citadas por Quílez, la mujer no padece patologías neurodegenerativas como alzhéimer o demencia senil diagnosticada que expliquen una desorientación repentina en la calle.

La Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluida la posibilidad de una causa de naturaleza criminal, si bien por el momento no existe confirmación judicial formal de detenciones ni de hechos delictivos concretos.

Las próximas horas resultan críticas para reconstruir los últimos pasos de Villalba en el entorno de la vivienda y localizar posibles testigos o grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.

El rostro de 'Paquita'

El drama personal sacude de lleno a una de las actrices más queridas de la pequeña pantalla española. Ana Arias, hija del actor Enrique Simón, saltó a la memoria colectiva del país dando vida a Francisca Ramos, la popular Paquita de Cuéntame cómo pasó.

La intérprete madrileña se sumó en 2004 a la mítica ficción de Televisión Española como la sobrina de Mercedes Fernández (Ana Duato) y cuñada de Antonio Alcántara (Imanol Arias).

Durante casi dos décadas, su personaje maduró ante millones de espectadores, evolucionando desde la joven e ingenua recién llegada de Sagrillas hasta convertirse en una empresaria moderna e independiente.

Tras el cierre definitivo de la serie nostálgica de RTVE, Arias encadenó papeles en comedias de éxito como El pueblo o La que se avecina, compaginando los rodajes con una constante actividad teatral.

Su último proyecto sobre los escenarios fue la obra Bestseller. La obra que Lorca nunca escribió, estrenada a principios de septiembre en Madrid bajo la dirección de Gabriel Olivares.