Luis Cobos revela que padece una enfermedad: "Estoy en tratamiento y peleando por la vida. La sonrisa no la pierdo"

La solemne ceremonia de la Academia de la Música, convocada este viernes, 6 de noviembre, para rendir tributo a diez figuras capitales del panorama sonoro español, ha sido el escenario elegido por Luis Cobos (78 años) para revelar el aciago trance personal que atraviesa.

Discreto, siempre afable y sin apearse de una gran sonrisa, el artista y músico ha revelado ante los medios de comunicación que padece una enfermedad. El presidente de honor de la institución ha decidido hacer un alto en su carácter reservado para hablar de su realidad.

El compositor ha abordado su situación con naturalidad y estoicismo frente a sus colegas de profesión, aunque ha declinado poner una etiqueta clínica concreta o detallar su diagnóstico particular. "Resumen, es una cuestión personal. Estoy en un proceso de tratamiento".

Luis Cobos, posando en el photocall. Gtres

Acto seguido, ha agregado: "Una situación que viven miles de personas. No he querido hacerlo público, no he hecho ningún manifiesto, no he hecho ninguna conferencia de prensa. Hoy lo digo aquí porque están mis compañeros, mi gente, y es bueno que lo sepan".

El célebre arreglista y director, con gran serenidad y un punto de sentido del humor, ha recurrido a la literatura clásica para poner el valor el optimismo y el lado bueno de las cosas: "Como se ve, estoy muy bien y tengo que darle gracias a Dios, a la humanidad y a la suerte".

"Siempre decía Quijote: 'has de saber, amigo Sancho, que la suerte enemiga de las más grandes desgracias siempre deja una puerta abierta'. Pues a mí me ha tocado encontrar esa puerta. He tenido mucha suerte y estoy aquí por primera vez", ha agregado.

"Pero no quiero hacer ningún manifiesto ni contar nada de las cuestiones familiares ni personales", apostilla, muy en la línea de su recogimiento habitual. Con la misma templanza, el músico de Campo de Criptana reflexiona sobre los cambios físicos visibles derivados del proceso.

Resta importancia a la pérdida de peso corporal, asociándola a un cambio estricto en sus pautas nutricionales: "He adelgazado poco. No he adelgazado mucho, 3 o 4 kilos. Pero lo que pasa es que cuando dejas de tomar pan, alcohol, azúcar, no sé qué, pues te deshinchas".

El músico junto a Soledad Giménez. Gtres

"Y entonces soy una persona deshinchada", ha remachado la cuestión con un destello de humor. El director musical subraya que su objetivo principal es proyectar energía y acompañamiento a quienes atraviesan por trances similares.

"Estoy bien. Estoy peleando como todo el mundo por la vida, por la salud y transmitiendo el optimismo. Hay que pelear, hay que luchar, hay que ser conscientes de que somos débiles en muchas cosas y nos tenemos que proteger y fortalecer. Y en eso estoy, aquí me quedo".

Su pauta de resistencia, afirma, se apoya en tres pilares básicos: "Luchar, la lucha. Es posible salir de todo y bueno, hay que fortalecerse, hacer ejercicio y una buena dieta y luchar. Y así se sale de todo".

Promete Luis Cobos que pronto, ojalá, esté completamente repuesto: "Si la suerte y la salud me lo permiten, pues apareceré en más actos aunque no soy yo de aparecer en tantas cosas. Estoy mucho mejor. La sonrisa no la pierdo".

"A lo mejor algún día lo cuento, pero es que no tiene ningún interés. Yo estoy aquí con vosotros, hoy es el día de los miembros, de los académicos y académicas de honor y a eso lo dedicamos. Me he excedido porque estaba emocionado".

"Tal vez no debería haber contado nada, pero lo he dicho. Tampoco es un notición, es una cosa que le pasa a muchísima gente. Además, cuando tienes algo de esto, resulta que vas hablando y casi todo el mundo tiene a alguien alrededor. Es como una pandemia", concluye Luis.

Luis Cobos, en una imagen antigua. Gtres

Volviendo al acto, la cita tenía como cometido la entrega de las distinciones como 'Académicos de Honor' a una decena de creadores e intérpretes fundamentales. Entre ellos, Raphael (83), Ana Belén (75), Carmen Linares, Berry Navarro, Diego A. Manrique o Teresa Catalán.

Luis y la vida personal

El músico ha mantenido siempre una vida personal especialmente reservada. Su matrimonio más conocido fue con la cantante y exmodelo alemana Angélica Fischer -conocida artísticamente como Angel-, con quien se casó en 1992; la pareja se separó hacia 2010.

Antes de esa relación, Fischer había desarrollado una carrera musical en los años ochenta, y Cobos participó en su lanzamiento artístico.

Luis Cobos no tiene hijos. Tras su separación de Angélica Fischer, se le ha relacionado con Patricia Juanco, a quien conoció a comienzos de la década de 2010 y con quien ha aparecido ocasionalmente en actos públicos.

El propio Cobos ha insistido en que no desea comentar cuestiones familiares o personales, lo que explica la escasa información verificable sobre su intimidad.