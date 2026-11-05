El refugio de Santiago Abascal y Lidia Bedman en Madrid: un chalé de 5 dormitorios, jardín de 100 metros en Hortaleza

Del desahucio bancario en Álava a un chalé millonario en la capital. La trayectoria inmobiliaria de Santiago Abascal (50 años) resume una década de ascenso político fulgurante.

El líder de Vox y su mujer, la influencer Lidia Bedman (41), formalizaron el 23 de julio de 2020 —apenas seis días antes de registrar la moción de censura contra Pedro Sánchez (54) en el Congreso— la compraventa de su residencia en el barrio de Pinar del Rey, en el distrito madrileño de Hortaleza.

El inmueble, anunciado en su momento en portales inmobiliarios como Idealista por 1.050.000 euros, desbancó en precio al célebre chalé de Pablo Iglesias (48) en Galapagar.

La vivienda fue construida en 1970 y se sometió a una reforma integral previa a su adquisición. Cuenta con 284 metros cuadrados de superficie total y 185 metros construidos repartidos en dos plantas de espacios diáfanos.

Exterior de la vivienda de Santiago Abascal. EL ESPAÑOL

Hipoteca a 30 años

El inmueble dispone de cinco habitaciones, una de ellas un dormitorio principal con capacidad para seis armarios y un sofá, además de un salón principal con zonas diferenciadas y una sala específica para televisión.

Próximo al comedor se sitúa un enorme despacho abierto sin puertas, dotado de un amplio ventanal orientado al jardín.

La finca suma un garaje cubierto de 32 metros cuadrados y una parcela exterior de 100 metros cuadrados vallada a gran altura, protegida por cámaras de seguridad y presidida por la enseña nacional.

El exterior se estructura en dos niveles comunicados: una terraza inferior con enredaderas y zona de toldo, y un solárium en la planta alta acondicionado con tumbonas.

Santiago Abascal y Lidia Bedman. GTRES

La arquitectura financiera de la adquisición reveló detalles singulares en el Registro de la Propiedad. La pareja suscribió un préstamo hipotecario de 736.000 euros a 30 años, un plazo de amortización poco habitual para cargos políticos sujetos a la volatilidad electoral.

Además, la titularidad no es paritaria: Lidia Bedman figura como dueña del 60% del inmueble, con un 20% de carácter privativo que cubrió el desembolso inicial no financiado por el banco, mientras que Abascal ostenta el 40% restante.

Exterior de la vivienda de Santiago Abascal. EL ESPAÑOL

En su día, la operación generó controversia en la Cámara Baja al no incluirse de inmediato en su Declaración de Bienes y Rentas. Una omisión justificada por su entonces portavoz, Iván Espinosa de los Monteros (55), al señalar que informaría "cuando le parezca bien".

La cifra de la hipoteca desató también el reproche del diputado Gabriel Rufián (44) en pleno debate parlamentario.

El salto residencial supuso un giro drástico frente al modesto piso en el que la pareja residía a solo diez minutos a pie dentro del mismo distrito.

La compraventa implicaba, sobre todo, el adiós definitivo a la etapa más amarga para el político: en 2010, tras acumular pérdidas de más de 132.000 euros con el bar Heineken Urban Concept que abrió en 2007 junto a su primera esposa, Ana Belén Sánchez Cenador, el banco ejecutó el aval y desahució a Abascal de su chalé en Murguía (Álava).

Aquella experiencia sirvió durante años de argumento en sus mítines para presentarse como un ciudadano corriente golpeado por las entidades financieras.