El refugio de Óscar Puente en Madrid: un piso del Estado de más de 200 metros en el barrio de las Cortes, junto al Thyssen

Dos accidentes ferroviarios, más de un centenar de víctimas mortales entre Urda y Adamuz y una salida obligada del Consejo de Ministros por "dignidad política".

La dimisión de Óscar Puente (57) como titular de Transportes y Movilidad Sostenible precipita el fin de su cargo al frente del ministerio. Un mandato que ha venido directamente asociado al disfrute de un importante privilegio residencial: el uso de una cotizada vivienda oficial adscrita al patrimonio del Estado en el distrito Centro de Madrid.

La residencia se ubica en la última planta de un edificio señorial del barrio de Cortes, a escasos cuatro minutos a pie del Congreso de los Diputados y del hotel Westin Palace, en una vía que desemboca en el Paseo del Prado y a tiro de piedra del Museo Thyssen.

Óscar Puente, el pasado 14 de octubre, en la 24ª edición de los Premios Julián Besteiro de las Artes y las Letras, en Madrid. GTRES

El ático suma 575 metros cuadrados construidos, divididos en dos viviendas de 270 y 239 metros cuadrados, más otros 66 metros de zonas comunes.

Puente comparte esta planta con la ministra de Igualdad, Ana Redondo (60), su histórica número dos en el Ayuntamiento de Valladolid entre 2015 y 2023. Antes de su ocupación por ambos mandatarios, el edificio fue objeto de una rehabilitación integral con cargo a las arcas públicas por un importe de 1.067.082,59 euros.

El entorno de la vivienda destaca por contar con una oferta gastronómica de referencia. A escasos metros del portal donde reside se sitúa un buen número de locales concurridos por la clase política y también por celebridades.

Es el caso de Manero —escenario de citas mediáticas entre Luis Miguel (56) y Paloma Cuevas (54)—, Rural y la marisquería Estimar —ambas del chef Rafa Zafra y frecuentadas por parlamentarios como Gabriel Rufián (44)—, o el asador peruano La Cuadra de Salvador.

Óscar Puente, en el primer aniversario de la DANA en Valencia, el 29 de octubre de 2025. GTRES

El sueldo anual del exministro

La remuneración de Puente alcanzaba los 108.111 euros brutos anuales según el Portal de Transparencia. De esa cifra, 77.831,44 euros brutos correspondieron a su sueldo ministerial en 2025, que tras una retención de 19.236,51 euros en concepto de IRPF se tradujeron en 56.792,82 euros netos.

A esta nómina se sumaban 30.279 euros anuales libres de tributación por dietas e indemnizaciones vinculadas a su escaño en el Congreso (2.162 euros mensuales).

Óscar Puente presentó su dimisión como Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado 3 de noviembre. GTRES

El patrimonio de Óscar Puente

En el registro patrimonial, el exalcalde vallisoletano declara cuatro viviendas y dos plazas de garaje, adquiridas de forma escalonada a lo largo de dos décadas.

La primera compra se remonta a 2003 en Valladolid. En 2008 sumó un segundo inmueble y dos plazas de garaje en la misma capital provincial, y en 2013 formalizó la tercera adquisición pucelana.

En todas ellas figura como titular del 50% de la nuda propiedad, salvo en la de 2013, donde ostenta el 25%. La cuarta vivienda se incorporó en 2025 en la provincia de Alicante, también al 50% en nuda propiedad.

Óscar Puente, con su mujer, Yasmina Gregori, en un acto celebrado en Madrid en 2024. GTRES

Casado y padre de tres hijos

En el terreno personal, el político está casado con Yasmina Gregori, empresaria del sector hostelero con quien en 2025 tuvo a su tercer hijo, Óscar.

Con anterioridad, Puente estuvo casado durante más de dos décadas con la magistrada Laura Soria Velasco, de quien se divorció en 2023, madre de sus dos hijas mayores y quien, por cierto, recientemente acudió a una joyería de Valladolid para fundir su alianza matrimonial.