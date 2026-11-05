La otra defensa de Ana Obregón a Lequio que le salió cara: en 2009 pidió perdón a Cayetano M. de Irujo para evitar la cárcel

Ana García Obregón (71 años) siempre ha defendido a ultranza, con uñas y dientes, a Alessandro Lequio (66); al hombre con el que vivió una tórrida e intensa historia de amor, pero, sobre todo, al padre de su malogrado hijo, Álex Lequio. En toda polémica, Ana ha sacado el escudo.

En estas más de tres décadas desde aquel 1991 en que el conde llegó a su vida como un tornado, la Obregón no lo ha dudado ni un segundo: ella se ha erigido como su mayor protectora a nivel público. Daba igual el escándalo o la causa: Ana siempre ha estado ahí, batiéndose el cobre.

Sin duda, una postura la de Ana cuanto menos meritoria teniendo en cuenta que ella misma ha confesado que, durante la etapa de la relación amorosa, Lequio no fue un buen amante, y tampoco la fidelidad estuvo entre su catálogo de virtudes. Pero Alessandro siempre fue el padre de Álex.

Ana Obregón junto a los letrados Marcos García Montes y Javier Saavedra, en 2009. Gtres

Por encima de todo, y de todos. Un extremo aquel que para Ana Obregón fue suficiente. En estos cerca de 35 años, la actriz de Ellas y el sexo débil se ha enzarzado en disputas que poco o nada iban con ella, sólo por el afán de defender, de limpiar el buen nombre del conde italiano.

Sin duda, la contienda más larga y virulenta es la que la enfrentó -y la sigue enfrentando-, en tribunales, platós y revistas, con Antonia Dell'Atte (66), la exmujer de Alessandro. Esta guerra o suerte de enemistad empezó a escribirse allá por el año 1991: el estallido del amor de Lequio y Ana.

De aquellos días de despecho de Antonia todo está contado, también sus desfiles por los platós y sus afilados comentarios sobre el conde y García Obregón. No obstante, hay un capítulo de presuntos malos tratos, una denuncia que se hizo pública en 1991, y que hoy sigue de rabiosa actualidad.

Aquel año, Dell'Atte denunció al conde. Y ese presunto maltrato ha llegado hasta nuestros días y ha colocado a Obregón de nuevo en la picota mediática. Este pasado martes, la actriz y presentadora publicó en Instagram un comunicado en el que pidió perdón a Antonia Dell’Atte.

La actriz, posando ante los medios de comunicación en el Hotel Santo Mauro. Gtres

¿El motivo? La presentadora de ¿Qué apostamos? acusó a Antonia, en 2021, de "falsificar" aquella denuncia por malos tratos que la modelo presentó en 1991 contra Lequio. En su cerrazón, la artista aseveró que un informe policial sostenía la inveracidad de las acusaciones de Dell'Atte.

Hoy, el tono es otro. Toca entonar el mea culpa. Hay que rectificar, y así lo ha hecho Ana en su plataforma de Instagram. "Lo siento mucho, Antonia. Lo siento mucho, Clemente. (...) Quiero pedir disculpas por mis manifestaciones".

"Admito que mis (...) acusaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la Sra. Antonia Teodora Dell'Atte, razón por la que, asumiendo la inveracidad de mis manifestaciones, me disculpo", sigue exponiendo Obregón.

Informa Vanitatis que la actriz ha pedido perdón no porque haya una sentencia, sino porque ambas, Ana y Antonia, han llegado a un acuerdo extrajudicial. EL ESPAÑOL añade que este entente no se ha producido entre ellas, sino a través de sus letrados.

No es, sin embargo, la primera vez que una defensa de Lequio obliga a Ana Obregón a dar un paso atrás de forma pública.

Hace más de una década, en 2009, la actriz tuvo que comparecer ante la prensa para pedir perdón a Cayetano Martínez de Irujo (63), a quien acusó de intentar meter droga en la maleta de Lequio.

La presentadora y bióloga, en 2009, en la rueda de prensa. Gtres

Aquella disculpa aconteció tras una querella por injurias y calumnias que pudo costarle una condena de cárcel. Todo comenzó el 8 de mayo de 1999, cuando Ana intervino en Crónicas Marcianas, el programa de Telecinco presentado por Javier Sardá (68).

Allí aseguró que Cayetano Martínez de Irujo había intentado introducir droga en el equipaje de Alessandro, entonces su pareja y padre de su hijo Álex.

La acusación fue especialmente grave porque imputaba un delito a un miembro de una de las familias más conocidas de la aristocracia española: Cayetano.

Según relataron después los medios que cubrieron el caso, Obregón sostuvo entonces que la información procedía de una cinta y de personas que le habían hecho creer que Lequio podía ser perjudicado.

Cayetano no tardó en reaccionar. Interpuso una querella contra Ana Obregón por injurias y calumnias, una vía legal que podía acarrearle penas de prisión.

La prensa de la época llegó a señalar que la petición fiscal podía alcanzar hasta cinco años de cárcel, aunque el desenlace final se resolvió mediante un acuerdo entre las partes.

Cayetano Martínez de Irujo, en 2009. Gtres

La historia no puede entenderse sin el contexto de las relaciones entre los protagonistas. Alessandro Lequio era, en aquel momento, la pareja de Ana García Obregón.

Cayetano Martínez de Irujo, por su parte, estaba vinculado al entorno social y mediático en el que se movían ambos, y su nombre apareció en una trama que, según la versión posterior de Obregón, involucraba también a Mar Flores (57).

La acusación de Ana apuntaba a una supuesta maniobra para perjudicar a Lequio mediante el hallazgo de droga en su maleta. Cayetano siempre negó cualquier implicación y respondió por la vía judicial.

Años después, el propio Martínez de Irujo explicó que se querelló contra Obregón porque la actriz había afirmado que él y Mar Flores planeaban introducir droga en el equipaje de Lequio para hundirlo.

El caso se convirtió en uno de los episodios más sonados de la prensa del corazón de finales de los noventa.

La querella no se cerró de inmediato. El conflicto se prolongó durante una década, un tiempo en el que Obregón mantuvo en distintos momentos que había sido utilizada para defender a Lequio.

La actriz llegó a decir en aquella mediática rueda de prensa que llevaba "arrepintiéndose durante diez años" de haber acusado a Cayetano.

García Obregón junto a Lequio, en 2001. Gtres

En 2009, con el procedimiento judicial aún abierto y la posibilidad de una condena sobre la mesa, ambos equipos jurídicos buscaron una salida pactada.

Martínez de Irujo exigió una condición clara: que Ana se disculpara públicamente. El acuerdo contemplaba, además, la retirada de la denuncia por injurias y calumnias.

La solución se concretó el 22 de octubre de 2009 en el hotel Santo Mauro de Madrid. Allí, Obregón leyó un comunicado supervisado por el propio Cayetano, según informaron entonces varios medios.

La rueda de prensa

Ante cerca de medio centenar de cámaras, Ana Obregón compareció vestida de negro y leyó el texto pactado. El mensaje fue contundente: reconoció que sus palabras de 1999 habían sido falsas y que había imputado injustamente un delito a Cayetano Martínez de Irujo.

"Con fecha de 8 de mayo de 1999, en el programa Crónicas Marcianas de Telecinco, acusé de manera injusta y, como posteriormente se demostró, sin base alguna, a Cayetano Martínez de Irujo Fitz-James Stuart", declaró Obregón ante los periodistas.

La actriz añadió que la información procedía de una cinta y de personas que, según su versión, la habían engañado. "Esto se debió a que ciertas personas, de manera falaz, me hicieron creer erróneamente que se le podía causar grave daño al padre de mi hijo", afirmó entonces.

Su disculpa fue explícita y reconocía tanto la falsedad de la acusación como sus consecuencias. "Por todo ello, pido perdón, reconociendo la inveracidad de mis manifestaciones y la errónea imputación de hechos delictivos a Cayetano Martínez de Irujo», dijo.

También admitió el perjuicio causado al aristócrata. Sus manifestaciones, reconoció, habían producido "un grave perjuicio en el honor, imagen e intimidad personal y familiar" del hijo de la duquesa de Alba.

Hoy, 17 años después, Ana ha tenido que entonar otro mea culpa por 'culpa' de Lequio.