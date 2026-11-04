El movimiento empresarial de David de Gea en medio de una presunta "crisis" con Edurne y la inminente reaparición de ella

Edurne (40 años) y el portero David de Gea (35) se han convertido, muy a su pesar, en los protagonistas de la crónica social en España, en las últimas horas. El motivo no es otro que una presunta crisis en su matrimonio. La dupla estaría transitando por un momento convulso.

Tal y como ha relatado Marta Riesco, Edurne y David se encontrarían sorteando un importante bache en su historia de amor, que comenzó en 2010. En estos 16 años, huelga puntualizar, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la relación entre ambos. Ha habido otros rumores antes.

Supuestos reveses que fueron, rápidamente, acallados por los protagonistas. No obstante, en esta ocasión, de momento, no ha sido así: están en silencio. Se apuntala esta crisis en varios detalles, como que el matrimonio ya no interactúa públicamente en sus respectivas publicaciones.

Ya no existen likes en sus muros de Instagram, aunque EL ESPAÑOL corrobora que la pareja continúa siguiéndose. También se aduce que ella ya no luce el anillo de boda; y también ha eliminado de su móvil una fotografía que tenía fijada de fondo, con David y su hija en común.

También llamó la atención de los más avezados que, hace unos días, cuando Edurne publicó una instantánea en redes junto a su hija -posteaba "tú haces que cualquier camino merezca la pena"-, el portero de la Fiorentina no reaccionó de ninguna forma: otro silencio clamoroso.

En medio de todos estos datos, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que, a nivel societario, De Gea ha realizado un discreto movimiento en los últimos meses. Ha creado una empresa, llamada Norush Assets S.L. La constituyó, según reza Informa, el 25 de junio del presente año.

Como acostumbra en este tipo de operaciones, no hay ni rastro de Edurne en esta creación empresarial. En esta sociedad, David figura como Administrador y Socio Único.

El objeto social es "la adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión, explotación y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos". Conviene aclarar que esta sociedad centrada en los bienes inmuebles no es la única de que dispone David de Gea.

David de Gea y Edurne, en una imagen de archivo. Gtres

En 2021 también creó Yeday Sports S.L, centrada en "la compra, venta, arrendamiento, reforma, rehabilitación y construcción por sí o por cuenta de terceros, de todo tipo de bienes inmuebles, asesoramiento y estudio comercial de mercado para todo tipo de negocios inmobiliarios".

En paralelo, en 2010, constituyó Alter Parens S.L, en esta ocasión una empresa orientada a su profesión, pues gestiona "la representación, asesoramiento y agencia de colocación de artistas y deportistas". Todas estas sociedades, hay que decir, presentan una solvencia boyante.

Volviendo a la relación sentimental entre Edurne y David, y a esa presunta crisis que ha zarandeado los medios de comunicación en las últimas horas, la cantante de Amanecer tiene agendada una reaparición pública. Será el próximo 10 de noviembre. Edurne ofrecerá un concierto.

La emisora Cadena Dial festejará una nueva edición de Dial Únicxs con Edurne como protagonista. La cantante madrileña ofrecerá un recital exclusivo para un grupo reducido de fans en el Teatro Eslava de Madrid, en una cita organizada en colaboración con Novo Nordisk.

La locutora de Cadena Dial, Carmen Ramírez, será encargada de conducir. Sobre el escenario, Edurne repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria musical. Sea como fuere, la artista reaparecerá ante su público. ¿Abordará Edurne su presente y momento vital?

La dupla, el día de su boda, en 2023. Gtres

¿Dará algún tipo de declaración? Al cierre de este artículo, todo está en el aire. Días antes de su reaparición, el día 7 de noviembre, el próximo sábado, David de Gea alcanzará los 36 años. Un aniversario en el que, dados los acontecimientos, estará depositado el interés informativo.

¿Lo felicitará Edurne públicamente? Ese gesto, de producirse o no, será un buen termómetro de cómo está la relación entre ellos. En otro renglón, el todavía matrimonio ha sabido formar a lo largo de 16 años una bella familia de la mano de su hija, Yanay.

Ambos se conocieron hace más de una década, en el año 2010, durante la grabación de un villancico solidario que puso en marcha una conocida marca de videojuegos. Ambos formaron dueto, se enamoraron y dieron comienzo a su historia de amor.

A pesar de épocas de rumores de crisis y de vivir un noviazgo a distancia por el trabajo del deportista, la pareja se ha mantenido unida. Su amor creció y se multiplicó más, si cabe, el 4 de marzo de 2021, cuando vino al mundo la única de ambos.

En julio de 2023, la dupla selló sus vidas en el exclusivo Les Pedreres de Lhitica de S'Hostal, en Menorca, rodeados de familiares y amigos. Celebraron el amor ante 80 invitados.

La cantante atendió a la prensa en su gran día, y deslizó que la boda había sido "muy emotiva... preciosa, la verdad. (...) Estamos muy felices y contentos. La ceremonia ha sido preciosa. Tenemos unos amigos y familiares espectaculares, los mejores. Nos han hecho llorar mucho".

"Ha sido la mejor ceremonia que podíamos tener. La pequeña ha llegado con los anillos", culminó. Actualmente, Edurne y David de Gea viven actualmente entre Florencia -Italia- y Madrid, debido a que él juega en la Fiorentina y ella desarrolla su carrera en España.

En el plano laboral, Edurne vive un momento excelso. Tiene varios proyectos profesionales en marcha: prepara un nuevo álbum -del que Qué casualidad, publicado en mayo de 2026, es el primer adelanto-, y ha expresado su deseo de llevarlo de gira por distintos países.

Además, sigue como coach en La Voz Kids 2026 junto a Antonio Orozco (53), Ana Mena (29) y Luis Fonsi (49), y ha rodado Entre Viñas, una producción de A Contracorriente Films ambientada en la Ribera del Duero cuyo estreno está previsto para 2027.