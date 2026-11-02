Marius Borg y su maniobra 'in extremis' ante el juez: pide que le retiren la pulsera telemática y recurre a un testigo sorpresa

Golpe de timón en el histórico frente judicial que hace temblar a la realeza en Noruega. Marius Borg Høiby (29 años) no está dispuesto a seguir recluido ni un solo día más. Tras meses de silencio procesal y resignación, el primogénito de la reina Mette-Marit (53) ha pasado al ataque: su defensa ha solicitado formalmente al Tribunal de Distrito de Oslo su excarcelación inmediata y la retirada de la pulsera telemática que limita sus movimientos.

El choque institucional es total. La Fiscalía se opone de forma tajante y exige prorrogar las medidas cautelares otras cuatro semanas, esgrimiendo un riesgo latente de reiteración delictiva.

Hasta ahora, Marius había aceptado dos prórrogas consecutivas de su régimen de prisión preventiva. Esta vez ha dicho basta. Su nuevo abogado, Alexander Greaker, se ha mostrado contundente ante el diario noruego VG: no existe base legal alguna para mantener la vigilancia sobre su cliente.

Marius Borg GTRES

Un testigo anónimo

Para inclinar la balanza en la vista decisiva de este lunes 2 de noviembre, los letrados de Borg se guardan un as bajo la manga. Un testigo de identidad secreta comparecerá ante el tribunal a favor del acusado.

La defensa ha solicitado expresamente que su declaración se celebre a puerta cerrada, blindando cualquier detalle sobre su vinculación con los hechos. Consultado por la cadena pública NRK, Greaker rehusó dar pistas: el contenido de ese testimonio solo se desvelará ante el juez.

No será la única voz en sala. El propio Marius Borg romperá su silencio para declarar en primera persona. Su equipo legal sostiene que "el estrés psicológico" del confinamiento está devorando al joven, alcanzando cotas de gravedad que jamás han trascendido a la opinión pública. Explicará, al detalle, el impacto del encierro en su salud mental.

Marius permanece bajo prisión preventiva desde febrero de 2026. Tras una primera etapa en una celda de Oslo, la justicia autorizó el pasado 13 de julio su traslado a la finca de Skaugum, la residencia oficial donde convive en terrenos colindantes con su madre y el rey Haakon VIII (53).

Mette-Marit con Marius Borg. Getty Getty

La jaula de oro de Skaugum

Para Marius Borg, vivir en una propiedad de la Corona no ha suavizado el rigor judicial. El control telemático apenas le permite pisar el interior de la vivienda y la terraza anexa.

Tiene terminantemente vetado acercarse al garaje de la finca, donde antaño pasaba las horas reparando motocicletas. Cada salida requiere autorizaciones minuciosas y tasadas: consultas médicas, estudios, trabajo o citas familiares. Por su parte, el contacto con su madre está restringido a un máximo de tres horas diarias y bajo condiciones estrictas.

La rutina diaria de Borg está intervenida por la policía. Debe reportarse de manera periódica ante los especialistas de RISK —la unidad de élite encargada de evaluar riesgos y prevenir la violencia en el ámbito de la pareja— y someterse a controles antidopaje sorpresa, ejecutados sin previo aviso a cualquier hora del día o de la noche.

Este severo régimen cautelar deriva de una condena previa de calado. El pasado 15 de junio de 2026, el Tribunal de Distrito de Oslo impuso a Marius Borg una pena de cuatro años de prisión tras declararlo culpable de dos delitos de violación, violencia doméstica y lesiones, absolviéndolo de otros dos cargos similares. Aquel fallo sacudió los cimientos de la monarquía nórdica.

Marius Borg en el funeral de Harald. Geety Images

Pulso al juicio de apelación

La ofensiva por su libertad provisional no es un hecho aislado: anticipa la gran batalla judicial que se librará entre el 9 de febrero y el 5 de marzo de 2027 ante el Tribunal de Apelación de Borgarting, en un calendario tasado de 16 sesiones.

En esta segunda instancia se examinará de nuevo su responsabilidad penal por la supuesta violación de dos mujeres y los delitos de maltrato continuado y abusos sexuales a su expareja, Nora Haukland.

Tras relevar a sus anteriores abogados y poner su destino en manos de los penalistas Alexander Greaker y Daniel Storrvik, la estrategia de la defensa ha virado hacia la confrontación abierta.

El Ministerio Público, encabezado por el fiscal Henriksbø, busca simplificar el proceso de apelación. Argumenta que la experiencia del primer fallo permite acotar las testificales para ventilar el litigio con agilidad y evitar una revictimización traumática e innecesaria a las denunciantes.

La Fiscalía ya ha adelantado que todos sus testigos comparecieron en primera instancia y que no llamará a nadie nuevo.

La respuesta de los letrados de Borg ha sido demoledora: no habrá concesiones. "El fiscal decide qué testigos quiere llamar, pero afortunadamente no decide a los de la defensa. Høiby tendrá un juicio completo", han zanjado.

El equipo de Borg ya ha registrado formalmente a 14 testigos de la primera causa y ha incorporado a cuatro personas inéditas que no declararon en el proceso inicial.

Antes de que se abra esa vista definitiva en 2027, Marius quema sus últimos cartuchos este lunes. Con ello pretende liberarse de su más incómoda carga en su reclusión doméstica: la pulsera electrónica.