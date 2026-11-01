Lucas González, de Andy y Lucas, vuelve al quirófano en Turquía para retocar su nariz: "Está siendo un calvario"

Un billete de vuelta a Turquía para pasar de nuevo por quirófano promete garantizarle el resultado definitivo en su rostro. Lucas González (44 años) ha puesto de nuevo rumbo a Estambul para someterse a una segunda intervención de reconstrucción nasal.

El cantante gaditano, exintegrante del histórico dúo musical Andy y Lucas, busca rematar un proceso quirúrgico que arrastra meses de desgaste físico, escrutinio social y una pesada factura anímica.

La decisión de esta segunda cirugía en el país otomano obedece a una especie de retoque final. Como él mismo ha explicado, se ha puesto, una vez más, en manos de expertos cirujanos buscando quedar perfecto tras un largo vía crucis de operaciones plásticas.

"No hay nada de qué preocuparse, pero posiblemente me tengan que coger un poco de cartílago para que la nariz quede completamente perfecta", ha explicado el cantante a la revista Semana.

Su prioridad pasa por blindar su tranquilidad mental y cortar de raíz las especulaciones: "Quiero evitar historias que no son cuando llegue a España".

"Es simplemente un retoque"

El intérprete ha preferido adelantarse al impacto visual que dejarán los vendajes en los próximos días. "Igual llevo una escayola, se me puede pillar por la calle y pueden decir que ha salido mal", advertía con franqueza a la citada publicación.

El objetivo médico consiste en un ajuste fino sobre la base lograda semanas atrás: "Es simplemente un retoque para que todo quede perfecto, por si hay algo doblado o algo que no quedó en su sitio".

Pese al optimismo que traslada, el artista no esconde el peaje emocional acumulado tras años encadenando intervenciones. La fisonomía de su rostro se había convertido en una fuente de zozobra constante.

"Está siendo un calvario porque lo he pasado canutas, pero sí que es verdad que estoy viendo la luz al final del túnel", confesaba sin paños calientes. Este nuevo paso aspira a cerrar de manera definitiva una de las etapas más complejas de su biografía personal.

Lucas González, el pasado 1 de septiembre, a su llegada a Madrid tras someterse a una intervención de nariz en Turquía. GTRES

El origen de su calvario

El periplo clínico del cantante se remonta a una rinoplastia inicial realizada años atrás que derivó en una concatenación de contratiempos funcionales y estéticos. Lo que comenzó como una intervención menor acabó sumiendo al músico en una espiral de resultados frustrados.

Fue el propio Lucas quien arrojó luz sobre el origen del problema durante una visita al plató de Pablo Motos (61) en El Hormiguero. Allí admitió con autocrítica que su falta de rigor en el postoperatorio agravó la situación.

"No me cuidé como debía, me quité las gasas antes de tiempo y me metí en el agua cuando no tocaba; cometí errores que terminaron fastidiando la recuperación", confesó.

Aquella imprudencia precipitó una deformidad que exigió sucesivas revisiones médicas en España sin dar con la tecla reconstructiva.

Cansado de diagnósticos infructuosos, el artista decidió dar un golpe de timón y ponerse en manos de especialistas internacionales en cirugía plástica compleja.

El pasado mes de septiembre, Lucas viajó por primera vez a Turquía para someterse a una profunda reconstrucción estructural que duró varias horas y requirió una remodelación ósea integral.

Aunque los primeros avances mostraron una notable mejoría en su perfil y devolvieron la sonrisa al músico en sus apariciones públicas, los facultativos han estimado necesario este segundo paso por quirófano para injertar tejido cartilaginoso y fijar la arquitectura definitiva de su rostro.