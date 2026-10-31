Familiares despiden el féretro en el funeral de la exministra Fátima Báñez, este viernes en la Iglesia San Juan Bautista de San Juan del Puerto. EFE

El conmovedor adiós a Fátima Báñez: el dolor de su viudo y sus hijos y el homenaje de Rajoy y la cúpula del PP en su funeral

Siempre se mantuvieron al margen de la vida pública. Protegieron su anonimato durante los años en los que Fátima Báñez ocupó la primera línea política como ministra de Empleo.

Este viernes, sin embargo, el duelo colocó por primera vez ante los focos al financiero Jaime Alonso y a Ana y Jaime, los dos hijos del matrimonio. Los tres, visiblemente afectados, presidieron en Huelva el último adiós a la exdirigente popular, una de las 69 víctimas mortales del descarrilamiento ferroviario de Urda (Toledo).

La familia Alonso Báñez llegó a primera hora de la mañana al Tanatorio de Huelva para instalar la capilla ardiente. La localidad natal de la exministra, San Juan del Puerto, decretó tres días de luto oficial.

En un comunicado distribuido por el consistorio local, la familia agradeció las condolencias recibidas y solicitó "respeto y comprensión" para afrontar el luto en la más estricta intimidad.

Último adiós a la exministra Fátima Báñez en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva) Alina Varela

Rajoy: "Era una persona leal"

El velatorio congregó a la plana mayor del Partido Popular de la última década. Soraya Sáenz de Santamaría (55 años), estrecha colaboradora y amiga personal de la fallecida, fue de las primeras en arropar al viudo y a sus hijos. A las puertas del tanatorio, visiblemente emocionada, atendió a los medios de comunicación para destacar su dimensión humana y política.

"Para la familia y para todos sus amigos es un día muy difícil", declaró Sáenz de Santamaría. "Fátima entendía la política como una manera de ayudar a la gente: arreglar problemas y no crearlos, alcanzar acuerdos y no generar discordias. Tenía una energía inagotable y era una negociadora irresistible".

El expresidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en el funeral de Fátima Báñez. Europa Press

La exvicepresidenta explicó además el motivo del viaje de Báñez en el convoy siniestrado: "Iba en ese tren porque le habían pedido acompañar en un acto. No iba a intervenir, solo a apoyar a sus compañeros. Me gustaría que se la recordara así".

Minutos después acudió el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (71). Este calificó la jornada como un momento al que "jamás hubiera querido asistir".

"Fátima Báñez era una persona de enorme competencia, leal, trabajadora y, sobre todo, una buena persona que jamás hizo daño a nadie. Es una pérdida enorme para toda España", señaló Rajoy.

El expresidente ya había recordado horas antes su relación en una tribuna en El Debate, donde dedicó unas palabras directas al entorno de la exministra: "Hoy estamos tristes, pero nos vamos a recuperar. Estoy seguro de que Jaime y sus hijos también lo harán".

El presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, atiende a los medios antes de asistir al funeral de Fátima Báñez. Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (56), también acudió al tanatorio onubense. Moreno recordó su trayectoria conjunta de tres décadas: "Son días muy dolorosos. Fátima venía al evento que yo clausuraba en Madrid. Tuve el honor de conocerla durante 30 años; fue una magnífica colaboradora y una amiga fiel".

A la capilla ardiente asistieron igualmente el senador Javier Arenas (73), la expresidenta del Congreso Ana Pastor (68), el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (68), la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (59), el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, el concejal Alfonso Castro y el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez.

Los actos fúnebres continuaron a las 16:30 horas en la parroquia de San Juan Bautista de San Juan del Puerto, en una misa oficiada por el obispo de Huelva.

La exvicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el funeral de Fátima Báñez. Europa Press

A la llegada al templo, el féretro permaneció durante diez minutos en la entrada bajo el repique de campanas. Sobre el ataúd figuraba una corona de rosas blancas con la inscripción "Tu familia".

Tras la ceremonia religiosa, los restos mortales fueron trasladados al Cementerio Municipal para su sepelio.

De forma simultánea, la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova 13 de Madrid, habilitó un libro de condolencias en su vestíbulo principal.

El espacio, presidido por una fotografía de la exministra, una corona y la bandera de España con crespón negro, fue inaugurado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo (65), antes del paso sucesivo de cargos públicos, militantes y representantes del sector empresarial.