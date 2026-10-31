El apoderado Antonio Vázquez será despedido en Madrid: la familia convoca su funeral tras su trágica muerte en Urda

Madrid acogerá el último adiós a Antonio Vázquez. La familia del apoderado taurino y hermano del diestro Curro Vázquez (75), fallecido en el trágico choque ferroviario de Urda (Toledo), —en el que también perdió la vida la exministra Fátima Báñez—ha fijado la fecha y el lugar de su misa funeral tras confirmarse el hallazgo de sus restos mortales.

La ceremonia se oficiará el próximo miércoles, 4 de noviembre, a las 20:00 horas, en la emblemática Basílica de Jesús de Medinaceli, situada en la plaza de Jesús número 2.

A través de una esquela a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, su entorno ha convocado a allegados, compañeros de profesión y aficionados a esta misa de difuntos.

El apoderado Antonio Vázquez junto a su hijo, Francisco. Redes Sociales

En el texto expresan su agradecimiento "con amor y gratitud por todas las muestras de cariño y condolencias recibidas" durante unas jornadas marcadas por la angustia y el desconsuelo.

En el templo madrileño se espera una amplia representación del mundo de la tauromaquia y de la sociedad para arropar a su hijo y socio, Fran Vázquez, a su hermano Curro y a su poderdante, el diestro sevillano Pablo Aguado (35), a quien dirigía desde 2016.

Curro Vázquez, Fran Vázquez y Pati Dominguín saliendo del Tanatorio de La Paz tras el triste fallecimiento de Antonio Vázquez. Europa Press.

Antes de la cita religiosa de la próxima semana, la familia ha vivido su primer reencuentro en la intimidad este mismo viernes por la noche.

Tras recibir la confirmación oficial del deceso, su hijo Francisco acudió al tanatorio de La Princesa, en Madrid, donde se congregó junto a su tío Curro Vázquez y la esposa de este, Pati Dominguín. A las instalaciones acudió también Pablo Aguado, visiblemente consternado a su llegada.

La salida del recinto dejó la imagen más amarga: Francisco, Curro y Pati, serios y abatidos por el golpe, abandonaban las dependencias tras arropar los restos mortales de Antonio en un velatorio estrictamente privado, paso previo a un sepelio que discurrirá en la reserva familiar.

"Es impresionante el cariño que se ve. Que el mundo del toro tenía el cariño y el respeto que le tenían a Antonio", ha expresado Antonio.

El trágico final

La convocatoria fúnebre llega tras un penoso periplo para sus familiares. Vázquez viajaba a bordo del convoy con destino a Sevilla para realizar labores de reconocimiento y selección de ganado en la vacada de Núñez del Cuvillo, una tarea de campo propia de estas fechas de otoño.

Sin embargo, a las 8:54 horas, la colisión entre el AVE de Renfe y el tren de IRYO a la altura del municipio toledano de Urda truncó el trayecto. Durante horas, la incertidumbre derivó en un auténtico calvario logístico.

Las llamadas iniciales al teléfono de atención de Sanidad llegaron a situar erróneamente al apoderado entre los heridos atendidos en el Hospital Universitario de Toledo.

Curro Vázquez junto a su hermano, Antonio. Mundotoro

Su hijo Fran se desplazó con urgencia hasta allí solo para comprobar que su padre no figuraba en ningún registro oficial. Tampoco obtuvo respuestas en el puesto de mando de Urda, de donde fue instado a regresar a la espera de noticias.

La peor de las confirmaciones llegó finalmente este viernes, 30 de octubre, con la identificación definitiva de su cadáver entre las víctimas mortales.

Antonio Vázquez será despedido el próximo miércoles 4 de noviembre en Madrid. Cedida.

Figura en la sombra del ruedo

Pese a pertenecer a una dinastía estrechamente ligada a la historia del toreo —emparentada políticamente con los Dominguín y los Ordóñez a través del matrimonio de Curro Vázquez con Pati Dominguín—, Antonio Vázquez hizo de la discreción su máxima de vida.

De carácter afable, entusiasta y profundamente entregado a sus nietos, rehuyó siempre el protagonismo público. Vistió de luces en su juventud y llegó a torear como novillero en la madrileña plaza de Vista Alegre en 1970, pero fue en el apoderamiento donde dejó una huella intachable.

Con un concepto clásico e íntegro del oficio, asumió junto a su hijo la carrera de Pablo Aguado desde sus inicios con caballos, guiándolo hasta cimas como la histórica salida a hombros por la Puerta del Príncipe de la Maestranza.

El próximo miércoles, en el templo de Jesús de Medinaceli, el toreo se congregará para despedir a un hombre respetado y querido en el callejón.