El actor César Vicente busca desesperadamente a su padre, que viajaba en el AVE siniestrado en Toledo

El actor sevillano César Vicente (29 años) busca desesperadamente desde este miércoles, 29 de octubre, a su padre, que viajaba en el AVE siniestrado en Urda (Toledo) cuando cubría la ruta Madrid–Sevilla. Su familia lleva más de 24 horas sin noticias de él.

Según ha explicado el intérprete, su progenitor ocupaba el asiento 13A del vagón 8. Vicente y su madre esperan información en la Casa Sacerdotal de Toledo, donde decenas de familiares de desaparecidos aguardan noticias tras el accidente. "No sabemos nada. La incertidumbre es lo que más nos está matando", ha relatado el actor, visiblemente afectado.

La búsqueda se ha complicado por la circulación de bulos. César Vicente denuncia haber recibido montajes creados con inteligencia artificial que especulaban sobre la salud de su padre e incluso le comunicaron falsamente su fallecimiento. El actor asegura que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil y pide precaución ante contenidos manipulados.

El padre del actor César Vicente. Redes sociales

Durante el miércoles, Vicente difundió en redes sociales una fotografía de su padre junto a un teléfono de contacto, con la esperanza de que cualquier persona con información sobre su paradero se pusiera en contacto con la familia.

César Vicente, nacido en 1997 en Tomares (Sevilla), comenzó en el teatro a los 12 años y debutó en el cine con Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, en el papel de Eduardo.

Posteriormente ha trabajado en televisión y cine en producciones como La otra mirada, Amar es para siempre, Asuntos internos y la comedia Vírgenes.

Otros famosos implicados

La tragedia de Urda también ha afectado a otros rostros conocidos. Además del padre de César Vicente, siguen sin localizarse la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez -que viajaba en el Iryo siniestrado y acudía a un acto empresarial en Sevilla- y Antonio Vázquez, hermano del torero Curro Vázquez y apoderado del diestro Pablo Aguado, quien se dirigía a una ganadería andaluza.

Entre los pasajeros que lograron salir ilesos o con heridas leves se encuentran el arquitecto Joaquín Torres (56) y el actor Manuel Bandera (65); Torres ha relatado que estaba en el baño en el momento del impacto, mientras que Bandera viajaba en uno de los convoyes accidentados.