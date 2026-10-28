El refugio de Gabriel Rufián en Barcelona: un piso "muy chulo" que posee su madre en un barrio obrero y residencial de Badalona

Gabriel Rufián (44 años) paga un alquiler cuando viaja a Madrid para cumplir con su agenda parlamentaria. En Cataluña, en cambio, regresa al hogar familiar.

Así lo explicó en El Intermedio, al hablar de su situación residencial en un momento en el que el precio de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes conflictos sociales y políticos. El piso familiar, según sus propias palabras, está en un barrio obrero y es "muy chulo". No ha ofrecido más detalles sobre su ubicación ni sobre sus características.

"Estoy de alquiler. Cuando estoy en Madrid tres días o cuatro días de pleno, de alquiler, y cuando estoy en Cataluña en casa de mi madre", resumió el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso.

Su explicación dibuja una rutina repartida entre dos ciudades: una vivienda alquilada para los días de trabajo en la capital y el domicilio materno cuando regresa a su Comunidad Autónoma natal.

Gabriel Rufián Sergio R. Moreno | GTRES GTRES

No es propietario del piso en el que se instala al volver. La vivienda pertenece a su madre, sobre cuya posible herencia también habló durante la citada entrevista.

Gabriel Rufián nació en 1982 en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Creció en el barrio obrero de El Fondo. Es hijo y nieto de andaluces que emigraron a Cataluña en los años 60: su familia paterna procede de Bobadilla (Jaén) y la materna de Turón (Granada).

"Yo tengo la familia viviendo aquí. Yo estudié aquí. Tengo los amigos aquí", dijo en una entrevista con El Nacional en 2022. "Solo que, como mucha otra gente, con una determinada edad, mis padres se tuvieron que ir para trabajar y para vivir en Badalona".

En dicho medio detalló cuál es el barrio donde desarrolla su día a día: "Mi madre sigue viviendo allí, en Lloreda, que es donde yo estoy cuando vuelvo de Madrid. La vida siempre la he hecho aquí".

Rufián ha explicado que no tiene hermanos, pero que espera recibir esa herencia "tardísimo", porque su madre es todavía joven. Y ha añadido una precisión que marcó el tono de su respuesta: "Ojalá nunca herede". Antes que cualquier expectativa patrimonial, ha subrayado, está el deseo de que su madre viva muchos años.

Gabriel Rufián GTRES

Posee "la mitad de una casa"

Su situación inmobiliaria tiene otro matiz. Rufián ha asegurado que solo es "propietario de la mitad de una casa" en la que no reside. La declaración de bienes que presentó en el Congreso en agosto de 2023 recoge una vivienda familiar adquirida en 2018, de la que figura como titular del 50% en pleno dominio.

Ese dato importa para entender la diferencia entre disponer de una vivienda como residencia habitual y tener una participación en una propiedad. Rufián no sostiene que carezca por completo de patrimonio inmobiliario: sostiene que no vive en la casa de la que posee únicamente la mitad y que no tiene pisos destinados al alquiler, según sus declaraciones públicas.

Su patrimonio declarado también incluye cuentas bancarias y préstamos pendientes.

En la información correspondiente al ejercicio de 2022, publicada a partir de los datos aportados al Congreso, constaban 22.000 euros en cuentas y depósitos y 242.000 euros pendientes de dos préstamos. Cabe recalcar que dichas cifras corresponden a la citada declaración, no se trata de una valoración actual de su patrimonio.

Su discurso sobre la vivienda

La explicación de Rufián sobre dónde duerme cuando vuelve a Cataluña convive con una posición política muy marcada sobre el mercado inmobiliario. El diputado ha criticado que la vivienda se utilice como vía para acumular riqueza mientras una parte de la población tiene dificultades para acceder a un alquiler o comprar una casa.

"Si usted tiene necesidad de hacerse rico a través de la vivienda, paga vía impuestos o se le prohíbe", ha defendido. También ha cuestionado que se compren inmuebles sin destinarlos a residencia habitual y ha cargado contra quienes mantienen pisos vacíos mientras crece la dificultad para encontrar un hogar asequible.

En ese debate, Rufián ha recurrido a cifras sobre las compras de vivienda para poner el foco en el uso de los inmuebles y en el peso de las operaciones que, a su juicio, no responden a una necesidad residencial.

Sus críticas apuntan a una realidad social: la vivienda es un bien imprescindible para quien necesita un techo, pero también un activo con el que otros buscan obtener rentabilidad.