El refugio de Iker Casillas (45) en Madrid: un ático de 300 m2 en La Finca con 6 terrazas, jacuzzi y piscina privada

Hace exactamente un año, en octubre de 2025, un suceso policial devolvió a Iker Casillas (45 años) a la primera plana por motivos ajenos al deporte. El exguardameta acudió a la comisaría tras detectar la desaparición de cinco relojes de alta gama de su colección privada. Algunas piezas habían sido sustituidas por réplicas.

La investigación culminó con la detención de dos personas, una de ellas la empleada del hogar que acudía semanalmente al inmueble. Y quien previamente había prestado servicios en la vivienda de su exmujer, Sara Carbonero (42). El episodio puso bajo el foco el hermético domicilio madrileño del exjugador.

A diferencia de otros grandes nombres del fútbol que apuestan por extensas fincas independientes, el exguardameta optó en 2021 por mudarse a un piso tras su separación. Se instaló en un ático en la urbanización La Finca, en el municipio de Pozuelo de Alarcón, una localización estratégica que le permite mantener la proximidad geográfica con sus dos hijos, Martín (12) y Lucas (10).

La propiedad, valorada en casi dos millones de euros, despliega más de 300 metros cuadrados habitables concebidos bajo una arquitectura de líneas limpias y tonos claros. A día de hoy no se ha confirmado si reside en ella en régimen de alquiler o si llegó a adquirir dicha propiedad.

Iker Casillas, en una imagen de sus redes sociales. @ikercasillas

Ático en La Finca

El diseño interior prima la continuidad espacial. El salón principal se integra con el comedor mediante ventanales de gran formato orientados hacia el entorno natural de la zona, el campo de golf adyacente y las áreas verdes del complejo.

La distribución incluye una cocina equipada con isla central, cuatro dormitorios configurados en suite, cinco baños y un gimnasio privado.

El activo diferencial de la vivienda reside en su configuración exterior, segmentada en seis terrazas independientes con usos diferenciados. La planta superior alberga un solárium dotado de piscina privada y jacuzzi con vistas panorámicas.

En lo que respecta a los espacios contiguos, estos quedan reservados a zonas de descanso exterior y comedores al aire libre.

Amplia cartera inmobiliaria

La elección inmobiliaria de Pozuelo contrasta con los inicios patrimoniales del atleta.

En 2004, asentado en la titularidad del Real Madrid pero distante de las dinámicas del fenómeno "galáctico", el portero adquirió su primera vivienda propia tras facilitar la compra de un inmueble para sus padres. Aquella etapa inicial estuvo marcada por una gestión cauta de sus ingresos, influida por su origen familiar en Móstoles.

Con el paso de los años, esa estructura patrimonial evolucionó hacia una cartera diversificada de activos. En el plano corporativo, la sociedad Ikerca S.L. concentra inmuebles ubicados en los municipios madrileños de Boadilla del Monte, Móstoles y Villaviciosa de Odón.

Por su parte, la mercantil Casillas World S.L. ha gestionado activos residenciales repartidos entre el área metropolitana de Madrid y la provincia de Ávila.

Casa en República Dominicana

El inventario de propiedades del exfutbolista suma una vivienda unifamiliar en el propio término de Pozuelo de Alarcón y un inmueble destinado a uso comercial e industrial.

La expansión más reciente de sus activos inmobiliarios se concretó a finales de 2025 con la adquisición de una residencia en el complejo internacional de Cap Cana, en República Dominicana.