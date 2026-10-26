Abren un expediente a Andrés Roca Rey tras confirmarse que lanzó cohetes sin permiso en su polémica fiesta de cumpleaños

Desde el pasado miércoles 21 de octubre, en la crónica social española no se habla de otra cuestión que de la polémica y, sobre todo, presuntamente ruidosa y molesta fiesta de cumpleaños que celebró el diestro Andrés Roca Rey (30 años), en su fiesta La Consentida, en Gerena, Sevilla.

A raíz de su ruptura sentimental con Tana Rivera (27), todos los ojos están puestos en el diestro peruano. Y esa noche fue larga, demasiado larga e incómoda y latosa, para los vecinos de Gerena, que pronto alzaron la voz para quejarse. Sostienen que el festejo fue desmesurado.

Una fiesta que acabó, arguyen los damnificados, cerca de las seis de la mañana, y en la que no se escatimó, supuestamente, en ruido, y que se lanzaron cohetes sin el permiso pertinente. Todo ello desembocó en una suerte de queja formal en el consistorio de la localidad.

La entrada de la finca 'La Consentida'. EFE

Ahora, este lunes, 26 de octubre, en medio del hermético silencio del protagonista, la agencia EFE ha informado que el Ayuntamiento ha incoado formalmente un expediente tras la oleada de quejas vecinales.

El volumen excesivo de la música y, de forma muy señalada, el lanzamiento continuado de material pirotécnico sin ningún tipo de permiso municipal han situado la velada bajo la lupa de las autoridades locales.

El evento tuvo lugar en una finca rústica ubicada en las proximidades inmediatas del casco urbano del municipio. La cercanía a las zonas residenciales facilitó que el impacto sonoro de la fiesta se trasladara de lleno a las viviendas colindantes a lo largo de toda la noche.

La detonación reiterada de artefactos en plena madrugada alteró el descanso vecinal, provocando que varios residentes compartieran su desconcierto y malestar en plataformas sociales, donde algunos llegaron a relatar que las explosiones "parecían disparos".

La normativa vigente en Gerena regula de manera estricta cualquier actividad que implique el uso de artificios pirotécnicos dentro del término municipal, exigiendo la presentación de una solicitud previa para evaluar los riesgos de seguridad y contaminación acústica.

El diestro peruano Andrés Roca Rey. Gtres

Según confirmaron desde el equipo de gobierno local, el torero o los organizadores del festejo no cursaron petición alguna ante la administración municipal para obtener el visto bueno necesario.

Ante el cúmulo de reclamaciones formales y la notoriedad de los incidentes denunciados, el Ayuntamiento de Gerena ha decidido actuar por la vía formal.

El expediente municipal abierto recopila las denuncias vecinales y será trasladado de manera inmediata a la Jefatura de la Policía Local "para que haga las averiguaciones pertinentes" y determine el grado de responsabilidad de los convocantes.

Los agentes locales deberán recabar los informes técnicos, verificar las mediciones sonoras si las hubiera y constatar la autoría de los lanzamientos pirotécnicos para que, en su caso, se incoe el correspondiente procedimiento sancionador.

El torero, en la corrida Goyesca de Ronda. Gtres

Las consecuencias económicas a las que se enfrenta el entorno del diestro están tasadas en la ordenanza municipal reguladora de la convivencia y la protección acústica del municipio.

En lo tocante a las infracciones en materia de ruido, el artículo 26 del texto normativo local tipifica sanciones que parten de multas de hasta 300 euros para las infracciones de carácter leve, elevándose a horquillas de entre 300 y 6.000 euros para los supuestos calificados como graves.

En otro renglón, en el apartado de los cohetes, el artículo 11 de la ordenanza prohíbe de forma taxativa determinados lanzamientos de artefactos pirotécnicos sin autorización expresa entre las 23:00 y las 9:00 horas, franja en la que se concentraron las detonaciones.

El informe final que emita la Policía Local determinará en los próximos días la calificación jurídica de los hechos y la cuantía de la sanción económica que corresponda aplicar al diestro o a la propiedad de la finca por una velada que dejó sin dormir a parte del municipio.