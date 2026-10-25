El restaurante donde para a comer Cayetana Álvarez de Toledo: abrió en 1916 y "está en un pueblecito cerca de Salamanca"

Cayetana Álvarez de Toledo (52 años) será la número dos de Alberto Núñez Feijóo (64) en la lista del PP por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre. Borja Sémper (50), con quien la diputada ha mantenido discrepancias en el pasado, ocupará el tercer puesto.

Dos perfiles distintos, dos formas de entender el partido y dos de las figuras con las que Feijóo quiere representar las diferentes sensibilidades de los populares.

Pero Álvarez de Toledo también tiene sus propias recomendaciones lejos del Congreso. Una de ellas conduce hasta un pueblo salmantino y una mesa con larga historia.

"En España se come cada vez mejor. Mi último descubrimiento: Casa Pacheco, en un pueblecito cerca de Salamanca". Así resumió la diputada su experiencia en este restaurante de Vecinos, una localidad de la provincia de Salamanca.

La frase apareció en una entrevista publicada por El Mundo en agosto de 2025. El establecimiento la compartió en sus redes sociales y agradeció públicamente el elogio de la política.

Más de un siglo de historia

Casa Pacheco abrió sus puertas en 1916. Desde entonces, el negocio ha pasado de generación en generación sin perder el vínculo con la cocina castellana ni con el producto de proximidad.

Hoy, José Antonio Benito dirige el proyecto familiar y Cristina Martín, junto a Sara Cámara, está al frente de los fogones. La sumiller Silvia Gaspar completa un equipo que presta atención tanto a la cocina como al servicio y al vino.

El restaurante se encuentra en la calle Peña de Francia, número 12, en Vecinos, en pleno Campo Charro. Su trayectoria le ha valido un Sol de la Guía Repsol y una mención en la Guía Michelin.

La propuesta no busca deslumbrar con una sucesión de técnicas, sino trabajar el recetario tradicional con producto seleccionado, elaboraciones cuidadas y algunos guiños contemporáneos.

El cerdo ibérico ocupa un lugar central en esa identidad. La casa trabaja con chacinas y productos vinculados a la tradición salmantina, mientras que la temporalidad marca buena parte de la oferta.

La carta cambia, pero conserva una idea reconocible: respetar el origen de los ingredientes y llevarlos a la mesa sin disfrazarlos.

Cuchara y carnes maduradas

Entre los entrantes figuran la coppa ibérica, una croqueta de jamón de bellota de añada 2020 y el tartar de salchichón con huevo ecológico.

También aparece una ensaladilla de bogavante con ventresca y jamón de bellota, una combinación que mezcla mar y tierra sin abandonar el sello de la casa.

Los platos de cuchara tienen peso propio. Casa Pacheco propone pochas con verdura y sobrasada ibérica, verdinas con calamar de potera y lentejas de La Armuña con papada y chichas de chorizo.

El garbanzo pedrosillano se sirve con callos y pimentón de la Vera. Y las patatas meneadas, acompañadas de longaniza de bellota, figuran entre las recomendaciones de la Guía Repsol.

La carta de carnes mantiene el protagonismo del producto local. Incluye solomillo de vaca morucha criada en pastos naturales, chuleta de lomo alto madurada entre 30 y 40 días y rib eye de lomo bajo con una maduración de entre 80 y 90 días.

También hay steak tartar de solomillo y chuleta, ventresca de cerdo de bellota con jugo de carne y alioli de sésamo, y callos de ternera con pata y chorizo.

No es una cocina que necesite grandes artificios para explicar de dónde viene. Su argumento está en la despensa, en las recetas de siempre y en el trabajo de una familia que lleva más de cien años dando de comer en el mismo pueblo.

La recomendación de Álvarez de Toledo puso el foco en una dirección concreta: Vecinos, a unos kilómetros de Salamanca, y una casa que ha convertido la tradición en su principal credencial.

Su "pueblecito" tiene nombre, dirección y una historia que empezó mucho antes de que la política la señalara como uno de sus descubrimientos gastronómicos.