El refugio de Xabi Alonso y Nagore Aranburu en Madrid: un chalé de 920 m2, 5 plantas, piscina y sala de cine en El Viso

Xabi Alonso (44 años) y Nagore Aranburu (45) eligieron El Viso para establecer su hogar en Madrid. No buscaron una urbanización en las afueras, sino una casa unifamiliar en uno de los barrios residenciales más cotizados de la capital. La compraron en 2015 por unos 10 millones de euros.

La propiedad tiene cinco plantas y alrededor de 920 metros cuadrados repartidos en cinco plantas y construidos sobre una parcela de 620 metros cuadrados.

El inmueble fue construido en 2005 y destaca por su fachada de mármol travertino, un material que marca su aspecto exterior.

Cinco plantas y sala de cine

La casa dispone de seis dormitorios, ocho baños y cuatro vestidores. A estas estancias se suman una sala de cine, una zona de servicio y un garaje con capacidad para cinco vehículos, con dos accesos independientes.

La distribución responde a una vivienda pensada para combinar espacios familiares amplios con zonas destinadas al ocio y la privacidad.

Los patios interiores son otro de los elementos destacados en las descripciones publicadas por Architectural Digest y otros medios. Situados entre las distintas estancias, permiten que la luz natural llegue al interior y aportan una conexión visual entre las zonas de la casa.

La vivienda también cuenta con terrazas repartidas por sus plantas y una azotea desde la que se contemplan privilegiadas vistas de Madrid.

En el exterior, el jardín ocupa unos 300 metros cuadrados y está acompañado por una piscina privada. Es uno de los espacios más amplios de la parcela y ofrece una zona al aire libre dentro de un entorno urbano.

La combinación de jardín, piscina y patios interiores permite que la casa no dependa únicamente de sus metros construidos para ganar amplitud.

La propiedad pertenece a ambos cónyuges a partes iguales, según la información publicada en su momento por EL ESPAÑOL.

La pareja habría invertido unos 10 millones de euros en la compra. Su valoración actual, estimada en hasta 15 millones, refleja el encarecimiento de las viviendas de gran tamaño en esta zona de Madrid.

Una casa que ya conocían

La elección de El Viso no fue casual. Alonso y Aranburu ya habían vivido de alquiler en el barrio durante la etapa en la que el futbolista jugó en el Real Madrid.

Después de su paso por Alemania, decidieron adquirir una vivienda en la misma zona, aunque no se instalaron de forma definitiva en ella hasta más adelante.

La casa también tuvo una historia anterior que llamó la atención de la prensa. Meses antes de la compra, Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, había intentado alquilarla por unos 25.000 euros mensuales. La operación hizo que las imágenes del inmueble circularan por los medios antes de que se convirtiera en la residencia de los Alonso Aramburu.

La ubicación facilita los desplazamientos entre el domicilio y los principales puntos de la vida profesional de Xabi Alonso. El estadio Santiago Bernabéu está a pocos minutos a pie y la ciudad deportiva de Valdebebas queda a una distancia cómoda en coche.

Cuando era jugador del Real Madrid, era habitual verlo caminar por el barrio para recoger a sus hijos del colegio o parar en una cafetería cercana.

El Viso, un barrio residencial

El Viso forma parte del distrito de Chamartín y conserva una combinación de chalés independientes, jardines y edificios residenciales.

Su trazado y su carácter más tranquilo lo distinguen de otras zonas de la capital con una mayor concentración de bloques de viviendas. A esa configuración se suma su cercanía al centro y al eje financiero y deportivo del norte de Madrid.

En el barrio viven también personalidades del mundo empresarial, deportivo y cultural, entre ellas Ana Botín (66), Florentino Pérez (79) o la actriz Amber Heard (40).

Su atractivo inmobiliario se explica tanto por la localización como por la escasez de viviendas unifamiliares de grandes dimensiones dentro de la ciudad.

Los precios varían de forma considerable según el tamaño de la parcela, el estado de conservación y las características de cada inmueble. En las casas reformadas o de nueva construcción, las cifras por metro cuadrado pueden alcanzar niveles muy superiores a la media madrileña: entre los 13.000 y los 15.000 euros el metro cuadrado.

En la zona, además, hay muy pocas propiedades a la venta y la normativa protege la arquitectura original del barrio, dos factores que encarecen aún más el valor del suelo.

Un hogar para la familia

La vivienda de El Viso es el domicilio familiar de Alonso y Aramburu, que se conocieron en San Sebastián cuando él jugaba en la Real Sociedad y ella trabajaba como estilista. Se casaron en julio de 2009 en una ceremonia privada celebrada en la iglesia de Zorroaga.

El matrimonio tiene tres hijos: Jontxu (18), Ane (16) y Emma (12). A lo largo de la carrera del entrenador, la familia ha vivido en distintas ciudades, entre ellas Liverpool y varias localidades alemanas.

La casa madrileña, adquirida cuando Alonso todavía estaba en activo, se convirtió en una inversión a largo plazo y en el lugar al que regresar después de cada etapa profesional.

Con sus cinco plantas, el jardín privado, la piscina y los patios interiores, la propiedad combina dimensiones poco habituales en una vivienda situada dentro de Madrid con una ubicación próxima al trabajo y a los colegios.

Más que una compra reciente ligada a su regreso al Real Madrid, es una casa que la pareja eligió años atrás y que ha mantenido como punto de referencia familiar a pesar de la actual labor del exdeportista en el Reino Unido, donde ejerce como entrenador del Chelsea.

Su casa del País Vasco

Xabi Alonso y Nagore Aranburu tienen otra vivienda familiar en el País Vasco, concretamente en el monte Igeldo, en San Sebastián. La pareja construyó allí una espectacular villa de más de 1.000 metros cuadrados, con sótano y piscina, que ha permanecido sin estrenar mientras se resolvía una batalla judicial sobre su legalidad.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de darles la razón: ha revocado la sentencia de 2024 que anuló la licencia de obras y ha declarado que la construcción se ajusta a la normativa urbanística.

El conflicto nació de la fórmula empleada para levantar la casa en suelo rural no urbanizable. El proyecto se acogió al derecho de reconstrucción de un antiguo caserío, Goiatz Berri, derribado en Martutene por las obras del tren de alta velocidad. Los grupos ecologistas cuestionaron que la nueva villa, de arquitectura contemporánea, respetara las características de la edificación original.

El tribunal considera ahora que la normativa no exige reproducir fielmente el caserío desaparecido, sino cumplir los parámetros constructivos y paisajísticos aplicables.

La resolución supone un avance decisivo y favorable para la familia, pero el caso aún puede tener recorrido judicial. La sentencia admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo y los colectivos ecologistas han señalado que quedan cuestiones por resolver, entre ellas posibles incumplimientos relativos a los sótanos y al acceso a la propiedad. La Fiscalía ya archivó, por otra parte, la denuncia penal relacionada con el uso de un camino municipal, al considerar que no había indicios suficientes de delito.