Silvia Bronchalo admite que fue ella quien grabó los audios de Daniel Sancho desde la cárcel

Silvia Bronchalo (51 años) ha desactivado el misterio sobre las cintas que dinamitaron la intimidad procesal de su hijo. La expareja del actor Rodolfo Sancho (51) ha confirmado en el plató de ¡De viernes! que fue ella quien registró las llamadas telefónicas con Daniel Sancho (32), recluido bajo condena a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Bronchalo asume la autoría material de los audios que recogen conversaciones privadas con su hijo, pero traza una línea divisoria tajante con la filtración mediática: "Yo grabé los audios. Siempre grabo sus conversaciones y tenía su permiso".

El contenido aireado exponía una petición desesperada: Daniel solicitaba a su madre 100.000 euros para intentar forzar una hipotética libertad provisional sobre el terreno penitenciario asiático.

Bronchalo sostiene que el registro respondía a una rutina consentida: “Los grabo yo. Siempre las he grabado, él lo sabía. Tenía su permiso para grabar todas las conversaciones por videollamada”.

Silvia Bronchalo confiesa que sintió "asco y náuseas" al enterarse de que se había filtrado una conversación privada con su hijo, que continúa en prisión en Tailandia. 💥 🪩 #DeViernes 🟣 https://t.co/rReoGpAJsj https://t.co/Ep1PuxH2QB — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 23, 2026

"Mi hijo no me quiere"

Así, según el testimonio de Bronchalo, el archivo de audios que atesoraba de su hijo fue una especie de asidero doméstico: "Me gusta tener su voz grabada y todas las cosas que él me cuenta o me solicita, me gusta tenerlo".

La difusión pública de dichos audios en Okdiario dinamitó ese reducto privado. "¿Quién grabó esa llamada y quién la filtró?", plantearon desde el espacio conducido por Santi Acosta (58).

Bronchalo se ha mostrado categórica: "No lo sé. Yo, desde luego, no lo he filtrado". Para atajar sospechas y dar con el intermediario, ha acudido a los tribunales: "No lo sé. Eso me gustaría a mí saber. Yo no lo he filtrado. He puesto una denuncia para saber el origen de la filtración".

Y ha zanjado: “He puesto una denuncia para averiguarlo y castigar una filtración de una conversación privada que, además, es desde una prisión”. Respecto a las imágenes carcelarias emitidas por el mismo digital, ha aclarado que ella "no lo grabó".

El desgaste físico y anímico de la llamada permanece intacto en su memoria. "Una llamada así de tu hijo a 15.000 kilómetros, cuando sabes que no hay ninguna posibilidad, a mí me deja arrasada", ha reconocido, consciente de la imposibilidad de comprar una fianza en el sistema penal tailandés.

La distancia y las fracturas han derivado en un distanciamiento tajante: "Siento que no me quiere", admitía visiblemente afectada para justificar el cese del contacto con su hijo.

Bronchalo ha comparecido en el espacio de Telecinco tras romper su silencio previo de febrero empujada por el agotamiento: "Estoy bastante mal, como si me hubiese pasado un tanque ruso por encima".

La madre del recluso apuntó al círculo de Rodolfo Sancho y a su equipo legal como origen de lo que considera una ofensiva de desprestigio: "Ha habido muchas informaciones falsas. Por eso estoy aquí, para defenderme".

Silvia Bronchalo asegura que su hijo no tiene ningún privilegio en prisión y lo resume con una frase contundente: "El único privilegio que tiene es estar vivo". 💥 🪩 #DeViernes 🟣 https://t.co/rReoGpBhhR https://t.co/kcrKyjGkAD — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 23, 2026

Quién es Alice

En el foco apareció también Alice, la figura citada en las grabaciones como puente financiero en Tailandia: "Alice fue contratada por los abogados del padre como intérprete y asesora jurídica", ha relatado. Asimismo, ha apuntado llegó a recibir gritos de su parte durante el juicio y exigencias de dinero en metálico para la supuesta fianza.

La confirmación judicial de la condena tampoco le llegó por los cauces familiares: "Yo me enteré por los medios de que la cadena perpetua de mi hijo se mantenía en Tailandia. Como madre siempre esperas que la situación mejore, pero, por lo menos, no le han incrementado la condena o la indemnización. Se ha quedado como está".

Con el horizonte de un posible traslado penitenciario a España en un plazo de ocho años, los requisitos legales exigen una disculpa formal a la Corona tailandesa y a los familiares de la víctima, acompañada de la liquidación de la indemnización fijada: "Yo no sé en qué estado está ahora mismo el proceso", admitía, añadiendo que "a día de hoy, desconozco lo que él piensa".

Silvia Bronchalo asegura que piensa todos los días en la madre de Edwin Arrieta y se pone en su lugar: "Ella no lo va a poder volver a ver". 💔 🪩 #DeViernes 🟣 https://t.co/rReoGpAJsj https://t.co/agpQzBZKyZ — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 23, 2026

"Pienso en la madre de Edwin"

Las trabas radican en la propia estrategia de Daniel: "Él piensa que si pide perdón, sería reconocer que lo planeó y él sigue diciendo que no fue premeditado".

Ante ese bloqueo, propone una salida nítida: "Yo le pediría a mi hijo que pida perdón a la familia, que escriba una carta, que pida perdón al rey. Entonces, la indemnización iría para adelante". Tal y como ha apuntado, ella misma correría con el pago.

El mensaje final de Bronchalo se ha dirigido a la familia de Edwin Arrieta: "Todas las mañanas me levanto pensando en la madre de Edwin. Mi dolor es muy grande, pero ella ya nunca más podrá volver a verlo ni a escuchar su voz. Le diría que lo siento, que ojalá pudiera hacer algo al respecto, pero que no puedo traerle de vuelta a su hijo. Yo no sé qué hubiera sido de mí si me llaman y me dicen que han encontrado a mi hijo descuartizado en una playa o en una isla. Me parece que la reacción de la familia Arrieta ha sido impecable y que no se merecen lo que le ha pasado a su hijo. Se han comportado como magníficas personas".