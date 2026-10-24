El restaurante donde para a comer Carlos Herrera en Salamanca: "Un tartar de salchichón nos ha dado un rato cercano al éxtasis"

Carlos Herrera (69 años) es de los que entienden la gastronomía como una forma de conocer un país. Allí donde va, busca una mesa que merezca el viaje, una cocina que hable del lugar y un plato capaz de quedarse en la memoria.

En Salamanca ha encontrado uno de esos sitios. No está en el centro de la capital ni necesita una dirección urbana para atraer a quienes buscan comer bien. Está en Vecinos, un pueblo del Campo Charro. Se llama Casa Pacheco.

El periodista ha dejado por escrito su entusiasmo después de probar algunos de los platos de la casa.

"En la población de Vecinos, cerca de Salamanca se encuentra este paraíso. Un tartar de salchichón, unas lentejas estofadas y una croqueta primorosa, entre otras cosas, nos han brindado un rato cercano al éxtasis. Vale la pena muy mucho venir a Casa Pacheco", ha hecho constar en sus redes sociales.

La recomendación tiene tres protagonistas que explican bastante bien la cocina del restaurante: un tartar de salchichón ibérico, unas lentejas estofadas y una croqueta.

No hace falta una carta interminable para entender la propuesta. Aquí mandan el producto, la memoria culinaria y una ejecución que convierte recetas reconocibles en platos con personalidad.

Una casa abierta desde 1916

Casa Pacheco abrió sus puertas en 1916 como una casa de comidas familiar. Más de un siglo después, el negocio sigue en manos de la misma familia. José Antonio Benito representa la cuarta generación al frente del proyecto, que ha sabido conservar sus raíces sin quedarse detenido en ellas.

El restaurante en un pueblo de Salamanca de 300 habitantes que ha impresionado a Carlos Herrera : "Vale mucho la pena" Redes sociales.

El restaurante se encuentra en la calle Peña de Francia, número 12, en Vecinos, en pleno Campo Charro. Su cocina parte de la tradición castellana y del producto de proximidad, con especial atención al cerdo ibérico y a los ingredientes de temporada.

La casa cuenta con un Sol de la Guía Repsol y figura en la Guía Michelin, dos reconocimientos que han contribuido a situarla entre las direcciones gastronómicas más conocidas de la provincia.

La evolución del negocio no ha consistido en borrar su pasado, sino en afinarlo. La cocina mantiene el recetario tradicional como punto de partida, pero introduce técnicas y combinaciones que aportan frescura. La intención es clara: que el comensal reconozca los sabores y, al mismo tiempo, encuentre motivos para volver.

Plato estrella: steak tartar

Entre los platos que más llaman la atención está el tartar de salchichón ibérico curado con yema de huevo de campo marinada. Es una de las elaboraciones que mejor resumen la filosofía de Casa Pacheco: tomar un producto ligado a la despensa salmantina y darle otra lectura sin ocultar su identidad.

La croqueta cremosa de jamón ibérico es otro de los bocados señalados por el periodista. La aparente sencillez exige precisión: una buena materia prima, un interior untuoso y una fritura bien resuelta.

En esta casa, las chacinas y el jamón ibérico no son un mero aperitivo. Forman parte del núcleo de una cocina que conoce el valor gastronómico del cerdo de bellota.

Herrera también destaca las lentejas estofadas. La carta incluye lenteja pardina de La Armuña con papada y picadillo de chorizo, un plato de cuchara que combina la legumbre con la profundidad del cerdo ibérico. Es cocina de fondo, de cocción pausada y sabores reconocibles. La clase de receta que no necesita presentación aparatosa para defenderse en la mesa.

Producto ibérico y guisos

La oferta va más allá de los tres platos mencionados por el periodista. Entre los entrantes figuran la coppa ibérica de bellota, el chorizo ibérico y el jamón de bellota.

También se sirve una ensaladilla con bogavante, ventresca de atún y taquitos de jamón, una combinación que cruza el producto marino con uno de los grandes emblemas de la despensa salmantina.

En el apartado de tradición y cuchara aparecen las patatas meneadas con torrezno y longaniza de chorizo, además de las lentejas de La Armuña.

Para quienes prefieren la carne, Casa Pacheco ofrece chuleta de lomo alto de vaca seleccionada y madurada, solomillo de vaca y lomo de ciervo macerado en su propio jugo. El pescado del día completa una carta que procura no quedar encerrada en una única familia de ingredientes.

La cocina está liderada por Cristina Martín y Sara Cámara, que trabajan con el producto de temporada y una combinación de tradición y técnica.

En sala y en la bodega, Silvia Gaspar acompaña una propuesta en la que el vino también tiene peso propio. El resultado es un restaurante que no depende de un solo plato, aunque algunos —como el tartar de salchichón— hayan conseguido convertirse en su carta de presentación.

Casa Pacheco demuestra que una dirección gastronómica no necesita estar en una gran avenida para atraer a los aficionados a la buena mesa. Basta con una historia que se mantiene viva, una cocina que sabe de dónde viene y platos capaces de convencer a quien se sienta a probarlos.

Carlos Herrera ya ha dado su veredicto: en Vecinos, a pocos kilómetros de Salamanca, hay razones de sobra para detenerse a comer.