José María Aznar y Ana Botella, en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, el 6 de abril de 2024. GTRES

El refugio de José María Aznar y Ana Botella en Madrid: un chalé de 3 plantas y 617 m2 en una parcela de 2.141 en Pozuelo

José María Aznar (73 años) y su mujer, Ana Botella (72) establecieron su residencia en Pozuelo de Alarcón tras abandonar la Moncloa en 2004.

Allí tienen una vivienda unifamiliar de tres plantas que ya habían adquirido durante la etapa del expresidente al frente del Gobierno. Marbella es su otra dirección de referencia: en Guadalmina Baja cuentan con una segunda propiedad en la que pasan parte del verano.

El matrimonio dejó atrás sus principales cargos políticos, pero mantiene una vida vinculada a sus proyectos personales y a su familia. Aznar presidió el Gobierno durante dos legislaturas y decidió no optar a una tercera. Botella continuó su trayectoria institucional hasta convertirse en alcaldesa de Madrid.

Residencia habitual en Pozuelo

Tras dejar la residencia oficial del presidente del Gobierno el 17 de abril de 2004 (día en el que se produjo el traspaso de poderes tras la investidura de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero), Aznar y Botella regresaron a la casa que ya tenían en Pozuelo de Alarcón.

La casa, distribuida en tres plantas, se convirtió en su vivienda habitual después de los años en la Moncloa.

La familia, entretanto, ha crecido y se ha repartido entre distintos lugares. Ana Aznar (44), casada con Alejandro Agag desde 2002, vive en Roma con su marido y sus tres hijos. José María Aznar Jr. (43) contrajo matrimonio con Mónica Abascal en 2011 y también tiene tres hijos.

Alonso Aznar (38), el menor de los tres hermanos, prepara su boda con Renata Collado para el próximo 7 de diciembre en Mérida, México. La pareja ha organizado la celebración con discreción.

El enlace reunirá a la familia en una etapa en la que los seis nietos ocupan ya un lugar importante en la vida del matrimonio.

José María Aznar y Ana Botella. GTRES

Marbella, residencia de verano

Además de su casa madrileña, el matrimonio tiene una propiedad en Guadalmina Baja, en Marbella, donde suelen pasar parte de los meses estivales.

En su casa de veraneo, el expresidente mandó levantar un muro para reforzar la privacidad de la propiedad.

La parcela ocupa 2.141 metros cuadrados. La casa principal cuenta con cuatro dormitorios, salón con chimenea, despacho, porche cubierto y zona de servicio.

Según los datos disponibles, la superficie construida total alcanza los 448 metros cuadrados, aunque conviene confirmar el desglose exacto de las distintas construcciones antes de publicar la cifra.

La vivienda fue reformada para adaptarla a las preferencias del matrimonio. Durante las obras, Ana Botella supervisó la distribución y la decoración. Los jardines y la piscina completan el inmueble, que sirve como lugar de descanso y punto de encuentro para familiares y amigos.

Una casa junto al mar

Guadalmina Baja es una zona residencial de Marbella próxima al mar y conocida por sus villas independientes, sus parcelas amplias y la vegetación que rodea muchas de sus propiedades.

A diferencia de otros enclaves más concurridos de la Costa del Sol, predominan las calles tranquilas y las viviendas protegidas de las miradas exteriores.

La urbanización cuenta además con el Real Club de Golf Guadalmina, uno de los campos históricos de Andalucía. La ubicación permite practicar este deporte y disfrutar de la playa, mientras que la parcela ofrece espacio para actividades al aire libre, entre ellas el pádel, otra de las aficiones atribuidas al expresidente.

Las dos viviendas tienen funciones distintas. Pozuelo es el domicilio habitual de Aznar y Botella; Marbella, el lugar al que se desplazan durante parte del verano. Entre ambas se reparte su vida fuera de los cargos institucionales, con la familia como uno de sus principales puntos de encuentro.