Fernando, el hermano torero de Roca Rey y su consejero tras la ruptura: su selecto círculo social y qué piensa de Tana Rivera

Este pasado 21 de octubre, el diestro Andrés Roca Rey cumplió 30 años, una fecha redonda que llega en un trance personal delicado, por no decir directamente difícil. El peruano encara unos días convulsos tras su ruptura sentimental de Tana Rivera (27), tras seis meses juntos.

Ninguna separación es agradable y, aunque los protagonistas, sostiene su entorno, llevan este quiebre sentimental con gran madurez y aparente cordialidad, no son tiempos fáciles. Por más que, como se ha hecho público, el que tomara la decisión del adiós haya sido el torero.

De momento, tan sólo Tana Rivera ha reaparecido públicamente y ha atendido a los medios en su último evento, este pasado miércoles, 21 de octubre. La hija de Francisco Rivera (52) ha deslizado que ambos están bien, que se quieren mucho y que mantienen contacto.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey, en la plaza de toros de Ronda, en septiembre. Gtres

Horas después de que la también hija de Eugenia Martínez de Irujo (57) acudiera a ese acto, patrocinado por la joyería Rabat, Andrés celebró su cumpleaños en la finca La Consentida, el refugio sevillano del diestro. El sarao comenzó a las 19 horas y se extendió hasta la madrugada.

Allí, conviene recordar, tenía pensado la entonces dupla festejar sus respectivos aniversarios, el pasado fin de semana. Hacer una fiesta conjunta, dado que Tana Rivera celebrara el pasado viernes, 16. Se llegaron a enviar tarjetas de invitación a los allegados.

No obstante, aquello se canceló in extremis. Tana sopló las velas de sus 27 años rodeada de su familia e íntimos amigos. Ahora, este pasado miércoles, día 21, Andrés Roca Rey ha reunido a familiares y amigos en su finca. Quería algo "en petit comité", pero donde no faltase nadie de su gente.

EL ESPAÑOL confirma que el torero no quería, bajo ningún concepto, que su fiesta de cumpleaños fuera radiada al segundo y al milímetro en la prensa. Si nunca le gustó esa exposición, ahora mucho menos. No va con él, ni con su estilo de vida. Por ello, "se pidió prudencia con los móviles".

También corrobora este medio que parte de la familia del torero estuvo presente. Están todos al quite. En este trance, Andrés se apoya en sus padres, Fernando Roca Rey Müller y María Mercedes Valdez Bolarte; y en sus hermanos, Fernando y Juan José.

Amén de los consejos de sus progenitores, a este medio se confía que Roca Rey escucha muy especialmente a su hermano mayor, Fernando. Éste también fue torero, y eso unió mucho a los hermanos.

Andrés junto a su hermano mayor, Fernando. Redes Sociales

Fernando siempre ha estado y está ahí. "Estaba encantado con Tana, le parece una mujer maravillosa, como a toda la familia, pero así es esto. Hay que respetar y, sobre todo, apoyar las decisiones de los dos", se confía.

El hermano mayor de Andrés mantiene una cartera de contactos nutrida y potente, tanto en Perú como en otros países como México y España. Aquí, su círculo social es muy selecto. Tal y como se puede ver en sus redes sociales, tiene amistad con Victoria Federica (26), entre otros royals.

A nivel sentimental, Fernando está enamorado de una joven, Bea Guzmán. En lo académico y profesional, tomó la alternativa en 2005 en la plaza limeña de Acho y desarrolló su carrera principalmente en Perú, antes de retirarse tras unos 17 años de actividad.

Para Andrés ha sido su primer referente, mentor y ejemplo dentro de la tauromaquia. Su unión con Andrés se trasladó también al plano profesional.

En 2024, Fernando asumió la apodería y la gestión económica de su hermano. El apoderamiento se articuló mediante la empresa Chacrasana S.L. y estuvo vigente únicamente durante la campaña de 2025.

En la actualidad, se dedica a los negocios -con vínculos con el sector del algodón y las inversiones inmobiliarias- y su nombre está vinculado a Embroque, una agencia digital orientada a profesionales del mundo del toro.

Más allá de Fernando, el diestro peruano tiene otro hermano, Juan José, el intelectual de la familia, escritor y poeta. Hoy, Juan José trabaja en Reevalúa, una fintech peruana de salud financiera vinculada al grupo Preauth.

En otro renglón, la familia Roca Rey es conocida, además, por su estrecha relación con la tauromaquia. El patriarca, Fernando Roca Rey, es un empresario de larga trayectoria. Su papel como gestor y asesor de su hijo es fundamental.

No sólo lo acompaña en decisiones estratégicas, sino que comparte con él negocios relevantes en España.

Andrés ha manifestado en distintos momentos el inmenso orgullo que siente por su progenitor: "Mi padre siempre ha sido mi maestro, mi guía, mi referente. Desde niño lo vi como un Dios, alguien invencible, el pilar de mi vida".

Continuó: "Su ejemplo me enseñó que la verdadera fortaleza no está solo en resistir, sino en seguir adelante con pasión. Hoy celebro a todos los padres que, con su amor y sacrificio, dejan huellas imborrables en sus hijos. Porque ser padre es mucho más que un título".

La madre del torero, María Mercedes, pertenece también a una familia acomodada de Lima. Pertenece a la alta sociedad limeña y es asesora financiera.

Andrés Roca Rey junto a sus padres. Redes Sociales

María Mercedes es una mujer de gran belleza, rasgo que allá no extraña a nadie porque ella es hija de Gladys Zender, Miss Universo en el certamen que se celebró en Long Beach, California (EEUU), en 1957, siendo la primera concursante iberoamericana en coronarse.

La tradición taurina viene de más atrás. El abuelo de Andrés fue durante años administrador de la plaza de toros de Lima, una de las más importantes de América Latina. Su tío, José Antonio Roca Rey, fue rejoneador.

La tauromaquia, por tanto, no es un accidente en la vida del torero: es un legado familiar. Más allá de la tradición taurina, los Roca Rey destacan por su fortaleza económica.

En 2019, Andrés y su padre constituyeron en España la sociedad Inversiones Chacrasana SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios. Ambos figuran como administradores solidarios y comparten el capital al 50%.

La familia Roca Rey Valdez. Redes Sociales

Según documentación del registro mercantil, la empresa cuenta con un activo superior a 6,2 millones de euros, una cifra que confirma la dimensión económica de la saga.

Entre los bienes de la sociedad destacan: un local en el centro de Sevilla, adquirido en 2019, en una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Una finca en Gerena, comprada en mayo de 2020, que tuvo gran repercusión pública por tratarse de la primera propiedad del torero en España.

Esta finca, conocida como La Consentida, es una escisión de la histórica La Caprichosa, propiedad de la familia Hearst.

La Consentida fue construida por Joanne Hearst Castro, nieta del magnate William Randolph Hearst, inspirándose en un diseño del célebre arquitecto Aníbal González, autor de la Plaza de España de Sevilla.

La propiedad, de casi 700 metros cuadrados construidos y más de seis hectáreas de terreno, fue adquirida por alrededor de un millón de euros. Allí, Roca Rey encuentra su refugio: un espacio para entrenar, descansar y recibir a amigos y familiares.