Olimpia Báez, la nieta más discreta de Carolina Herrera, debutará en el exclusivo Le Bal de París

Apenas queda un mes para una de las citas más importantes de la alta sociedad en París. El próximo 28 de noviembre el hotel de lujo Shangri-La acogerá una nueva edición del Le Bal -Baile de Debutantes-, que contará con representación española.

Olimpia Báez (21 años), la hija de Miguel Báez 'El Litri' (58) y Carolina Adriana Herrera (57), será una de las jóvenes que se presentará ante la alta sociedad internacional. La hija mayor del diestro y la empresaria venezolana seguirá, así, los pasos de su prima, Carolina Lansing, que ya participó en la misma cita el año pasado.

No sería de extrañar que Olimpia se convirtiera en una de las protagonistas de la velada, ya que ha heredado la belleza y la elegancia de su madre y de su abuela, Carolina Herrera (87). A comienzos de año se pudo ver a la joven en la Fashion Week de Nueva York, ciudad donde reside actualmente, donde llamó la atención.

Olimpia Báez en la Fashion Week de Nueva York. Gtres

Con un vestido ceñido a la figura en color rojo -un tono muy asociado a la firma Carolina Herrera- y con botonadura frontal, unos zapatos de tacón destalonados en el mismo color y una gabardina de ante en marrón chocolate por encima, Olimpia dio una lección de estilo que puede convertirla en un icono de moda.

Olimpia de la Concepción Báez nació en Madrid el 14 de marzo de 2005, apenas ocho meses después de la espectacular boda de sus padres en la finca extremeña Los Guateles, un enlace con 600 invitados, catalogado como uno de los eventos sociales de aquel año. El matrimonio, cabe recordar, terminó por disolverse a final de 2017.

A pesar de pertenecer a dos familias de enorme peso en España y América, Olimpia ha crecido con un perfil público muy protegido y alejado de las polémicas. Tiene redes sociales, pero las tiene cerradas y solo da acceso a ellas a su círculo más cercano.

Entre sus amigas, se encuentra por ejemplo Stella Svedin (21), la hija menor de Luis Figo (53) y la modelo Helen Svedin (51).

No le interesa la fama ni parece estar interesada en una proyección pública. Tras finalizar los estudios obligatorios en Madrid, se trasladó a Francia donde cursó dos años de diseño de moda en una de las capitales mundiales de la alta costura.

Olimpia Báez junto a su madre, Carolina Adriana Herrera. Gtres

Después hizo las maletas y se trasladó a Manhattan para continuar formándose. En la ciudad de los rascacielos, además, ha contado con la ventaja de tener cerca los talleres de costura de la firma de su abuela, donde ha podido conocer de primera mano todas las partes del proceso.

Más debutantes

El baile tal y como lo conocemos hoy nació en 1994 gracias a la empresaria francesa Ophélie Renouard. Ella reinventó por completo el concepto, transformándolo en un evento moderno.

Ya no es una pasarela para buscar esposo, sino una plataforma de presentación internacional para jóvenes destacadas. Tampoco participan solo aristócratas. Se invita a hijas de familias del cine, la política, los negocios, la ciencia y las artes de todo el mundo.

El evento recauda miles de euros cada año para causas solidarias como asociaciones que apoyan a madres jóvenes y la salud mental infantil.

Cada año se eligen meticulosamente solo a unas 20 debutantes. Este año también estará presente Angera Brachetti Peretti, hija de Isabella Borromeo -y sobrina de Beatrice-; y las gemelas estadounidenses, Ashleigh y Bracie, hijas del prestigioso doctor Sherrell J. Aston, considerado uno de los cirujanos plásticos más famosos, influyentes y cotizados de Manhattan (Nueva York).

La organización ha compartido imágenes de las primeras pruebas de vestuario de las hermanas, que lucirán espectaculares diseños de Alta Costura firmados por Jean Paul Gaultier combinados con alta joyería histórica de la firma VMuse.

Cada joven es vestida de manera única por las firmas de moda más prestigiosas del mundo como Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Elie Saab o la propia Carolina Herrera. Habrá que esperar para poder ver el diseño de la joven Olimpia Báez.