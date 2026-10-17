Mai Meneses (48): "Yo conseguí salir de la enfermedad y contarlo. Empecé a enterarme de la vida con 40 años"

Mai Meneses (48 años), la voz y mente creadora tras el proyecto musical Nena Daconte y exparticipante de la segunda edición de Operación Triunfo, ha hablado en varias ocasiones sobre las adicciones y problemas de salud mental que ensombrecieron los años de mayor popularidad de su carrera. Y que, por suerte, han quedado atrás.

Durante su intervención en el programa El Faro de la Cadena SER, la artista madrileña reflexionó sobre las trampas del éxito vertiginoso y la falta de preparación emocional al enfrentarse a la industria de la música.

"Yo era muy joven cuando empecé a… primero a fracasar y luego a tener éxito. Yo no tenía herramientas para manejar todas esas emociones que me estaban arrollando y que era muchísimo trabajo. Luego, cuando nos llegó el éxito, no parábamos de trabajar y eso significaba que no descansábamos nunca", declaró abiertamente en los micrófonos de la SER.

De la búsqueda creativa al colapso

Durante sus intervenciones en el programa El Faro de la Cadena SER y en una profunda conversación con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Lifestyle y Magas, la artista madrileña ha reflexionado sobre las trampas del éxito vertiginoso, la falta de preparación emocional y el largo camino hasta reconquistar su libertad.

"No tenías tiempo para reflexionar sobre todo lo que te estaba sucediendo", decía en su charla radiofónica.

Para ella, la sobreexposición acabó derivando en una vía de escape continua. "Cuando te sucede eso, una salida muy fácil es evadirte de la realidad. Y en nuestra profesión tienes mucha facilidad para evadirte y para utilizar todo tipo de sustancias tóxicas que te alejen y que te hagan vivir una fiesta que al final es superficial, es muy solitaria", explicaba la cantautora.

María Meneses y Cruz Sánchez de Lara charlan en 'Madres: desde el corazón'. Mediaset España

"Empecé a enterarme de la vida con 40 años"

Esa etapa de descontrol juvenil la abordó de manera diáfana en su charla con Cruz Sánchez de Lara: "Me dediqué a beber, a pasarlo bien, empecé a probar de todo, porque siempre he sido muy rebelde. Siempre he intentado llevar mi vida por un camino diferente al que me habían enseñado. Claro, yo era muy joven. Tenía 27 años y es verdad que con esa edad puedes ser madura, pero yo estoy empezando a enterarme de la vida con 40 o 45 años".

Lo que comenzó como una búsqueda artística a través de la marihuana terminó escalando hacia una espiral desatada de automedicación, alcohol y aislamiento.

Un punto de inflexión crítico se produjo durante las fiestas del Pilar en Zaragoza en 2007, tras consumir una sustancia sintética que le provocó un brote severo y desencadenó un cuadro de depresión psicótica caracterizado por la paranoia y el temor constante.

"Fue una época complicada, estuve dos años sin saber que eso que estaba viviendo no era del todo real. A mí se me quitó con medicación", reconoció ante Sánchez de Lara sobre aquellos tiempos oscuros.

El diagnóstico dictaminado por su psiquiatra y el tratamiento farmacológico le permitieron estabilizarse paulatinamente hasta recuperar el control pleno de sus rutinas. "En tres meses estaba en tabla rasa. Se acabaron las paranoias, se acabaron los miedos", detallaba sobre el arranque de su rehabilitación.

Hoy, plenamente recuperada y reconciliada con la industria desde un prisma de madurez y paz, Mai Meneses utiliza su testimonio para romper estigmas sobre la salud mental: "Por suerte, a mí el tema de la salud mental me ha interesado siempre muchísimo. Yo siempre decía: 'No, es que no admito un diagnóstico eterno para mí. Yo necesito curarme, necesito volver a ser una persona libre'. Conseguí salir de la enfermedad y contarlo es la mejor manera de decirle a la gente: 'Hay esperanza'".