El restaurante donde para a comer Paula Echevarría en Marbella: "El plato que más le gusta son los tacos mexicanos"

Paula Echevarría (49 años) es, año tras año, uno de los rostros conocidos más asiduos y fieles al universo de Starlite. La actriz asturiana no suele perderse esta cita imprescindible del verano, disfrutando habitualmente de sus veladas tanto en el enclave original de la Costa del Sol como en las ediciones celebradas en Madrid.

Para la actriz, la cantera marbellí es mucho más que un punto de encuentro con la música en directo: es su refugio estival por excelencia, el escenario donde celebra su cumpleaños rodeada de amigos y donde cumple con sus rituales gastronómicos favoritos.

Entre las distintas opciones que ofrece el recinto, la intérprete tiene un rincón predilecto al que regresa verano tras verano -a excepción de esta última temporada- para disfrutar de cenas memorables antes de los conciertos: el restaurante Ánima.

Restaurante Ánima, en Marbella. Starlite.

Sabores auténticos

Ubicado dentro del propio marco del festival Starlite (con presencia tanto en Marbella como en la capital), Ánima se ha consolidado como el punto de reunión culinario para quienes buscan combinar alta gastronomía mexicana con un ambiente festivo y exclusivo.

Según define el propio establecimiento en su propuesta, se trata de un espacio pensado para "comer, beber y disfrutar de las tradiciones de México en el mágico entorno del festival".

Su oferta gastronómica se apoya en una experiencia divertida y con carácter, basada en los sabores tradicionales de una de las cocinas más aclamadas del planeta.

Bajo el lema "Si te mueres de hambre come, si te mueres de sed bebe y si te mueres por pasarla bien… ¡ven a conocer Ánima!", el restaurante encaja a la perfección con el espíritu lúdico del festival.

De las recetas que se sirven en el local, lo que más gusta a Paula Echevarría es una de las especialidades del país azteca: "El plato que más le gusta son los tacos mexicanos", trasladan a EL ESPAÑOL personas del entorno de la intérprete.

Restaurante Ánima, en Marbella. Starlite.

Tacos, tradición y coctelería para 80 comensales

Aunque su carta abarca un amplio abanico de antojitos, platillos de tradición y una cuidada coctelería temática mexicana, el plato estrella para Paula Echevarría no deja lugar a dudas: los tacos auténticos son su debilidad confesa.

La propuesta de Ánima destaca por una cuidada atención al detalle en un espacio íntimo con capacidad para tan solo 80 comensales.

Esta exclusividad, unida a su atmósfera vibrante, lo convierte en el lugar idóneo para arrancar la noche entre amigos antes de dar paso a los espectáculos sobre el escenario. Una parada gastronómica con sello mexicano que explica por qué la actriz ha hecho de este rincón marbellí una cita gastronómica imprescindible en su agenda estival.