Rafael Amargo, otra vez en comisaría, tras pasar 5 meses por la cárcel acusado de tráfico de drogas y resultar absuelto

La calma volvió a romperse al alba. Y la madrugada concluyó en dependencias policiales. El bailaor Rafael Amargo (51 años) y su pareja, Luciana Bongianino (38) fueron arrestados este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel tras protagonizar una violenta trifulca en su domicilio.

Un nuevo episodio policial echa por tierra la ansiada normalidad del artista granadino, dos años y cuatro meses después de haber sido absuelto de un delito de tráfico de drogas que lo llevó a prisión.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 6:30 horas en un local de dos plantas acondicionado como vivienda. Un hombre de origen magrebí habría fracturado un cristal para irrumpir de forma violenta en el inmueble.

Una vez dentro, se enfrentó directamente con el artista. La discusión escaló de inmediato hacia una pelea física. Alerta mediante de los vecinos por el alboroto y los gritos, los agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar. Intervinieron y procedieron a la detención de los tres implicados.

Rafael Amargo. GTRES.

Tres detenidos y varias imputaciones

El balance de la intervención no se limita a un simple allanamiento. Según las investigaciones preliminares, las pesquisas se bifurcan en dos frentes. Por un lado, la irrupción del intruso; por otro, la presunta respuesta violenta de los ocupantes.

Ahora, Amargo enfrenta acusaciones por presuntos delitos de atentado contra un agente de la autoridad y de lesiones. Por su parte, Luciana Bongianino se encuentra investigada por un presunto delito de lesiones. En lo que respecta al supuesto intruso, permanece arrestado por presuntos delitos de allanamiento de morada y agresión.

Los tres fueron trasladados a la comisaría de Carabanchel para prestar declaración. La instrucción judicial deberá esclarecer si la actuación del bailaor y su pareja responde a una legítima defensa o si excedió los límites legales.

Rafael Amargo. Cedida.

Un regreso artístico sepultado por el estigma

El altercado irrumpe en un momento bisagra para Amargo. Tras meses alejado de los focos, intentó recomponer su imagen.

Se matriculó en la carrera de Psicología. Perseguía con ello "ayudar a otras personas" y centrarse en la "psicología del artista". Tenía el convencimiento, además, de que los estudios lo ayudarían a tener un plan B una vez que colgara las botas: "Con 50 años uno estudia de verdad, con ilusión. Quieres hacerlo bien. No me quiero morir bailando".

También se enfocó en el montaje de un nuevo espectáculo. Así, aspiraba a recobrar su sitio en los escenarios. Sin embargo, la sombra de la controversia vuelve a imponerse sobre su faceta creativa.

No es un terreno desconocido para el coreógrafo. Su nombre quedó marcado en diciembre de 2020 con la denominada Operación Codax. La Fiscalía llegó a solicitar para él nueve años de prisión por un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

El bailaor Rafael Amargo posando con su nuevo libro. Cedida

"He pasado hambre"

Aunque pasó más de cinco meses entre rejas, la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió de todos los cargos en abril de 2024. A ese golpe procesal se sumó un duro via crucis. Uno con el que no contaba cuando se vio privado de su libertad: el estigma del juicio paralelo. Ser juzgado en las calles. Por desconocidos. Y por su propio público.

El paso por el centro penitenciario no solo lo sometió a, según su testimonio, un juicio de la opinión pública. También devastó sus finanzas y su imagen pública. Obligado a vender sus dos pisos para responder ante Hacienda, Amargo confesó haber atravesado situaciones de extrema necesidad.

Han vivido meses complicados. Necesitó la ayuda económica de sus padres. Y hasta tuvo que recurrir a una plataforma online conocida por la venta de contenido para adultos. Necesitaba ingresar dinero.

"En la cárcel no eres una persona, eres un número. He pasado hambre. Tuve que abrirme OnlyFans. Prefería hacerme pajas delante de la gente que pedirle más dinero a mi padre", dijo en una cruda entrevista concedida a EL ESPAÑOL. "Ver que con mi edad me tenía que seguir ayudando a sobrevivir me dolía en el alma".

En junio de 2025, tras publicar su debut literario El hijo de la Macorina —escrito desde la primera letra hasta la última durante su internamiento en prisión—, Amargo se sinceró en este diario.

Lejos de moderar su discurso, denunció ser víctima de una persecución orquestada. "Decían que salían mulas de mi casa llevando droga. Eso es mentira. El periodista que lo publicó me confesó llorando que le obligaron a firmar ese artículo. Creo que mi caso fue una cortina de humo para tapar cosas mayores. Un chico que vivía en mi casa trabajaba en la sauna gay del suegro de Pedro Sánchez y me contó cosas", declaró tajante.

El bailaor se quejó del rechazo institucional recibido, incluso en su propia tierra. "En Granada se celebraron los Goya y no querían que fuera. Sí fue el presidente del Gobierno, con su mujer y hermano imputados. Yo estoy absuelto de todo. Qué vergüenza", lamentó.

Pese a la absolución, las puertas del mercado laboral se mantuvieron cerradas. Intentó trabajar como dependiente en una tienda de Louis Vuitton, pero lo rechazaron. "Cuando tienes la imagen manchada y eres un personaje mediático, no les interesa", reconoció a EL ESPAÑOL.

"Todavía estoy esperando a que alguien me pida perdón. Es muy duro volver a empezar con la carrera ya hecha", sentenció entonces.

Pero el más doloroso de los golpes que ha recibido en los últimos años se produjo el pasado mes de septiembre. Con la muerte de su padre, Florentino García Martín se le fue un pilar fundamental de su vida. "Yo estuve injustamente privado de libertad y tú también te privaste de todo", escribió en sus redes sociales tras su fallecimiento.

Hace apenas unas horas, cuando aún luchaba por dejar atrás la huella de la prisión, la madrugada en Carabanchel ha reabierto las heridas de un artista cuyo destino vuelve a llevarlo al calabozo.