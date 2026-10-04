Raphael, en su domicilio de Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid. @raphaelartista

El refugio de Raphael en Boadilla del Monte: una casa con 2.400 metros de terreno en la urbanización Montepríncipe

Tras su emotiva reaparición en Madrid para presentar Aquel, el biopic que repasa su vida y trayectoria, el cantante se refugia en su histórica propiedad a las afueras de la capital, donde reside desde hace más de cinco décadas.

A apenas media hora del centro de Madrid, en un entorno residencial rodeado de naturaleza y absoluta privacidad, se encuentra el verdadero centro de gravedad de Raphael (83 años).

La emblemática finca en la que reside desde hace más de 50 años junto a su esposa, Natalia Figueroa (87), vuelve a situarse en el foco mediático tras el último gran hito profesional del artista: la multitudinaria presentación en la capital de su esperada miniserie biográfica para Netflix.

Raphael, en una entrevista con Carlos Franganillo, en Telecinco. @raphaelartista

Conocida cariñosamente como 'Los Martos', la propiedad fue adquirida por el matrimonio en la década de los 70 y está enclavada en la exclusiva urbanización Montepríncipe, en el municipio de Boadilla del Monte, un enclave donde los precios de los chalets oscilan habitualmente entre los 2 y los 11 millones de euros.

Construida sobre una imponente parcela de 2.400 metros cuadrados, la casa ha sido testigo de los capítulos más importantes de su vida personal, como el crecimiento de sus tres hijos: Alejandra, Jacobo y Manuel.

A pesar de haber atravesado algún episodio amargo en el pasado, como el intento de robo y secuestro exprés que sufrió Natalia Figueroa en 1979, la felicidad ha sido siempre la nota dominante entre sus paredes.

Raphael, en una entrevista en su casa de Madrid con Carlos Franganillo. @raphaelartista

A lo largo de los años, el hogar ha ido evolucionando y adaptándose a los gustos del cantante. Su amplio salón, decorado con suelos de mármol brillante, imponentes esculturas y su inseparable piano de cola, ha servido en numerosas ocasiones como plató improvisado para entrevistas y promociones.

Además, el porche exterior se ha transformado en uno de los rincones más especiales de la vivienda: el estudio donde Raphael da rienda suelta a su otra gran pasión artística, la pintura.

Raphael, en su domicilio de Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid. @raphaelartista

Una noche de gala

El refugio de Boadilla se convierte, una vez más, en el lugar idóneo para descansar tras emociones intensas. El pasado 30 de septiembre, los cines Callao de Madrid acogieron la multitudinaria première de Aquel, la serie documental sobre su trayectoria que llegará al catálogo de Netflix el próximo 9 de octubre.

El cantante desfiló por la alfombra roja flanqueado por su amplia familia en un ambiente de profunda emotividad. Entre las personas de círculo que asistieron a la cita se encontraban su mujer Natalia Figueroa, sus tres hijos y sus siete nietos: Manuela y Carlos Arenzana; Nicolás Martos Acosta; y los pequeños Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime.

En el evento también estuvieron presentes los actores que forman parte del elenco principal: los actores Javier Morgade y Carlos Santos, encargados de darle vida en la pantalla durante su juventud y edad adulta, respectivamente.

Otros rostros conocidos de la jornada fueron Blanca Suárez, Narcís Rebollo, Carlos Areces, Samantha Vallejo-Nágera o Anita Matamoros, quienes no quisieron perderse el primer episodio.

Durante la presentación, un Raphael visiblemente emocionado destacó la libertad total que concedió al equipo creativo: "La gente siempre me ha tratado de maravilla. Yo soy así, no sé si es difícil interpretarme, pero lo han hecho de maravilla".

Al hacer balance de su carrera, el artista subrayó el vínculo indestructible que le une a sus seguidores: "El público y yo somos amiguísimos de toda la vida, desde que empecé hasta el día de hoy".

"Estoy como un roble"

Más allá de lo profesional, la noche sirvió para que el cantante tranquilizara a sus seguidores respecto a su salud.

Tras el importante susto sufrido en diciembre de 2024, cuando le fue diagnosticado un linfoma cerebral primario con dos nódulos, Raphael confirmó su total recuperación con una gran sonrisa: "Estoy muy bien, muy bien, como un roble".