La reflexión de Ilia Topuria (29) sobre el éxito: "Trabajar duro no te garantiza nada, tienes que tener talento también"

Tras encajar su primer gran revés en suelo americano con su derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca, Ilia Topuria (29) mantiene intacta esa convicción rocosa que le define.

El varapalo sobre el octágono no lo ha hecho replegarse. Tampoco lo ha llevado a buscar excusas. No. El peleador hispano-georgiano ha optado por reafirmar un credo donde las caídas no son más que un desvío temporal dentro de una hoja de ruta perfectamente calculada. Una en la que el triunfo se entiende como una ecuación matemática entre ambición, intelecto y genética.

Tras recibir el alta médica, ha retomado los entrenamientos en Miami y ya prepara su regreso a la UFC, que se prevé para comienzos de 2027. Su evolución física está siendo favorable. Tanto o más, si cabe, como su espíritu de superación. Va a por todas.

Topuria, en pleno proceso de reconstrucción, no piensa en revanchas. Solo desea volver a pelear. Y es que su mentalidad, pese a su reciente fracaso en suelo estadounidense, sigue siendo la de un ganador.

Bien es sabido que su diagnóstico sobre el alto rendimiento huye de las consignas motivacionales de manual y desmonta el mito del sacrificio a ciegas.

"Trabajar duro no te garantiza éxito. Si no, el que carga cemento sería multimillonario. No siempre el trabajo duro gana, tienes que trabajar con inteligencia y para eso tienes que tener talento también", explicaba en declaraciones a The Huffington Post.

"Hace falta talento y trabajo duro", añadía, cuestionando la idea de que la mera acumulación de horas de entrenamiento basta para mantenerse en la cima.

De la cima del mundo a la resiliencia

Esta mentalidad analítica fue precisamente la que impulsó su fulgurante ascenso. El 17 de febrero de 2024 marcó un antes y un después en su carrera al conquistar el campeonato mundial de peso pluma de la UFC.

Una hazaña que le catapultó al primer plano del deporte global y convirtió su entorno, su vida en Madrid y sus rutinas en foco de interés mediático. Sin embargo, ni la gloria de aquel cinturón ni el reciente bache competitivo han alterado su motor interno.

"Sigues teniendo esa llama por dentro de querer conseguir más cosas, es mi naturaleza", reflexionaba en La 1 al analizar el peso de la ambición. En esa misma conversación, el luchador recordaba que la resiliencia frente a los contratiempos, por muy duros que resulten, siempre ha sido parte del trayecto.

"Siempre he creído en mí y he estado preparado para lo que pudiera pasar en el camino", ha confesado.

Para Topuria, el verdadero diferencial en la élite no es no caer jamás, sino procesar la derrota con frialdad y estrategia. Tal y como resumía ante los micrófonos de Eurosport con su habitual contundencia, "lo único imposible es lo que no intentas".

Su máxima sintetiza el presente de un atleta dispuesto a demostrar que un revés tan histórico como el que protagonizó en Estados Unidos no es, ni mucho menos, el final de su historia: solo el prólogo de su siguiente asalto.