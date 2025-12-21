Muere de manera inesperada el novio de la influencer Manuela Ochoa, tan solo 4 días después de haberse comprometido

Tenían previsto contraer matrimonio el 31 de octubre del año que viene. Pero la muerte ha truncado sus planes de ser felices. Este domingo, 21 de diciembre, la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo ha comunicado la peor de las noticias: su prometido, Pedro Cadahía, ha fallecido.

A través de una extensa y conmovedora carta que ha publicado en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido, a la que siguen más de 41.000 followers en Instagram, se ha despedido para siempre de quien era el amor de su vida.

En su misiva, que lleva por título a A mi ángel de la guarda, explica por qué ha estado en silencio desde el pasado 10 de diciembre: su novio ha muerto de manera inesperada.

"¿Qué voy a hacer sin ti?"

“Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso", comienza diciendo el escrito.

Y es que la pareja se encontraba en México para asistir a la boda de una amiga de ella. Manuela, que durante un tiempo vivió en el país azteca, había forjado buenas relaciones de amistad allí.

En ese mismo país, aprovechando su viaje, se comprometieron. Nadie podría imaginar que, tan solo cuatro días después, les tocaría decirse adiós de una manera tan desgarradora.

"Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo", prosigue el escrito. "Y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú".

"¿Qué voy a hacer sin ti?", se pregunta Manuela. "Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca".

Manuela Ochoa, con su novio, Pedro, el día de su compromiso de boda, el pasado 8 de diciembre. @manu.ochoa21

"Lo que ha pasado no tiene explicación"

La joven acompaña su mensaje junto a un precioso álbum de imágenes junto a su compañero de vida. "He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor", continúa.

"En diciembre del año pasado me escribiste: 'Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero”' y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú", destaca.

"Y si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte... ¡te habrías muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien, que ha sido precioso. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos", subraya.

"La gente está rezando por ti"

Manuela Ochoa da las gracias a todas las personas que le han mostrado su cariño y le han transmitido sus condolencias: "No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos".

"Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda, ¡pocos me parecen! Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy y siempre, Tu Manuelita", concluye.

Pedro, analista financiero

Días antes de conocerse la triste noticia de la muerte de Pedro, la influencer dio señales de que algo estaba sucediendo. "Sé que estoy desaparecida, el domingo os cuento por qué", comunicaba.

Hasta la fecha no ha ofrecido detalles sobre las causas que han provocado la muerte de su pareja.

Pedro Cadaría, cuyo perfil en Instagram era privado, desempeñaba el puesto de M&A Senior Analyst en Forvis Mazars, una entidad independiente que forma parte de Forvis Mazars Global, una sociedad internacionalmente integrada en más de 100 países y territorios, especializada en servicios de auditoría, fiscalidad y asesoría.

