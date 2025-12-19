La casa de Ibiza de Pepe Navarro, sin posibilidad de ser alquilada durante la Navidad: el motivo detrás de esta decisión

Cuatro meses atrás, a finales del pasado septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología decretó la alerta roja en las Islas Baleares por riesgo de lluvias torrenciales.

Ibiza y Formentera fueron las principales afectadas. Es más, llegaron a registrarse precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado.

Las adversas condiciones meteorológicas provocaron considerables daños en las viviendas de varios residentes de la isla pitiusa. Entre ellas se encontraba la de Pepe Navarro (73 años).

Pepe Navarro, en una imagen de archivo. Gtres

El presentador, cabe recordar, posee desde hace varios años una impresionante villa en Ibiza. Un inmueble del que ha intentado desprenderse, aunque sin éxito alguno.

La imposibilidad de venta llevó a Navarro a poner la casa en alquiler a través de una reconocida plataforma inmobiliaria hace un tiempo.

Según advirtió EL ESPAÑOL el pasado octubre, la suerte de residencia había paralizado sus reservas tras los daños ocasionados por las lluvias torrenciales. "De momento todo continúa afectado y no se alquila", confirmaron a este medio.

La vivienda de Pepe Navarro en Ibiza. Airbnb

Ahora, dos meses después, la espectacular vivienda que Pepe Navarro posee en Ibiza tampoco es susceptible de reserva a través de la plataforma inmobiliaria en la que se encuentra disponible.

En esta línea, no es posible alquilar la villa en todo el mes de diciembre. De hecho, el portal no ofrece siquiera la opción de hacerlo.

El motivo, sin embargo, no está estrechamente ligado a los considerables daños que tuvo que hacer frente la vivienda en octubre.

Tal y como conoce este periódico, el comunicador disfrutará de las navidades en la isla pitiusa junto a su familia.

Se trata de una práctica que, según hacen saber a este portal, ha sido repetida en otras ocasiones. Una tradición que este 2025, con motivo de la delicada situación que ha atravesado la casa, cobra mayor importancia.

La impresionante villa de Pepe Navarro en Ibiza. Airbnb

El presente mes de diciembre no se encuentra la villa con posibilidad de reserva. Sin embargo, de cara al próximo mes de enero, la casa vuelve a estar en alquiler. Eso sí, es imprescindible hospedarse como mínimo dos noches.

No es -ni mucho menos- asunto baladí mencionar el precio. Todo aquel que desee alojarse en la bautizada como Villa Añil deberá desembolsar cerca de 3.000 euros por noche.

La demanda con respecto a la casa, además, es escasa y apenas cuenta con reservas a dos meses vista.

El bien inmueble de Pepe tiene una extensión total de 512 metros cuadrados y se encuentra ubicado en una parcela de 30 hectáreas.

Al encontrarse situado a escasos 200 metros del nivel del mar, desde la fabulosa residencia es posible observar las vistas a Formentera.

Entre sus estancias destacan cinco dormitorios y la suerte de piscina que presenta, ideal para disfrutar durante los meses de verano.

La vivienda de Pepe Navarro en Ibiza. Airbnb

Aunque la Navidad está a la vuelta de la esquina y escasos son los días que restan para acabar 2025, lo cierto es que Pepe Navarro continúa al frente de sus compromisos profesionales.

Este próximo sábado, 20 de diciembre, la Compañía Aura Flamenca, en colaboración con el municipio sevillano de La Rinconada, ofrecerá un significativo proyecto por Navidad: un vídeo mapping que se proyectará en cuestión de 48 horas en la biblioteca de la localidad andaluza.

El evento contará con personalidades de lo más reconocidas. Pepe será uno de los famosos que formen parte del proyecto. Además, Antonio Mulero, José Manuel Romero Campos o Raquel Vega, entre otros.

Quien fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi ha vivido un 2025 marcado, una vez más, por las dudas en torno a la paternidad de Alejandro (25), el único vástago de Ivonne Reyes (58).

El pasado mes de marzo, el mediático caso dio un giro de 180 grados cuando una mujer reconoció públicamente conocer al padre biológico del joven.

No es asunto baladí mencionar que, por sentencia firme desde el año 2012, Pepe Navarro es el padre biológico de Alejandro Reyes.

Ivonne Reyes y Pepe Navarro en 'El Juego de la Oca'.

El presentador, sin embargo, continúa sosteniendo a día de hoy que son Andrea y Marlo, fruto de su relación con Eva Zaldívar sus únicos hijos. "Ellos ahora pasan de todo y se ríen, pero cuando eran pequeños lo pasaron muy mal", apostilló el comunicador este pasado 2 de junio.