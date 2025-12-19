Alessandro Lequio reaparece tras su despido y sorprende a Ana Obregón en un día clave de la fundación de Álex Lequio

La actriz Ana García Obregón en el evento que ha organizado este jueves, día 18, en Madrid. Gtres

Este jueves, 18 de diciembre, en la Sala Velázquez del majestuoso hotel Wellington de Madrid ha acogido un evento muy especial para la Fundación Aless Lequio y, en concreto, para Ana García Obregón (70 años).

En medio de su presunto affaire con el pedófilo Jeffrey Epstein, la actriz ha hecho acto de presencia, ataviada con un favorecedor vestido blanco, al tiempo que ha pedido que el interés mediático se centre en lo verdaderamente importante: la investigación para el sarcoma de Ewing.

Esa enfermedad que, huelga decir, acabó con la vida de su malogrado hijo, Álex Lequio, en 2020. Este jueves ha sido un día importantísimo para la fundación, pues ha anunciado una donación al Hospital Vall d'Hebron para "impulsar la investigación del sarcoma de Ewing".

La entidad ha destinado 50.000 euros a un proyecto pionero que "busca frenar las metástasis y mejorar la supervivencia de niños y adolescentes afectados por este cáncer raro y agresivo". En otro renglón, hay que matizar que al frente de la fundación no sólo está la presentadora.

También el padre de Álex, el conde Alessandro Lequio (65). El italiano ha causado baja -nuevamente- en este día tan importante para la Fundación Aless Lequio. Sostiene García Obregón que no ha podido acudir porque su hija, Ginevra, "tiene anginas".

No obstante, lo cierto es que desde que se le despidió de Mediaset España, Alessandro se ha mantenido en un discreto segundo plano y se ha retirado de la primera línea mediática. Este jueves, eso sí, ha reaparecido, aunque de forma telefónica.

Así, Lequio ha roto su silencio. Ana Obregón lo ha llamado en directo y ha puesto el teléfono en manos libres. El marido de María Palacios (48) ha tomado la palabra, ensalzando la encomiable labor del Hospital Vall d'Hebron.

"Enhorabuena al equipo por vuestra investigación en el sarcoma de Ewing. Ojalá que funcionen las investigaciones. Es una forma nuestra de reconocer la excelencia y de mantener vivo nuestro compromiso con la investigación y la esperanza", ha asegurado.

"Ser punteros en el sarcoma que se llevó a nuestro hijo. Esperemos bien. Se ha hecho mucho en los últimos años. Ojalá se hubiera descubierto todo esto antes. Muchas gracias", ha agregado el padre de Álex Lequio.

En esa línea, Alessandro ha concluido la llamada de la siguiente manera: "Quiero agradecer de corazón a los medios que están ahí, que nos han acompañado y dado voz a esta causa. Y a todos los presentes por su apoyo y compromiso. Sin vosotros este camino no sería posible".

Minutos más tarde, Ana García Obregón ha atendido a la prensa.

Qué importante es la investigación, Ana.

Qué importante es la investigación. Es que no hay recursos, no hay. En otros países, como en Estados Unidos, el Gobierno da miles, por no decir miles de millones. La investigación es lo único que salva vidas y en este país pues hay que recurrir a fundaciones. La nuestra es pequeña, pero estamos haciendo una labor importante.

¿Cómo consigue recaudar dinero?

Tanto yo como Alessandro nos estamos dejando la vida para recaudar dinero, es difícil. Hay gente que nos está haciendo donaciones increíbles. Hay donaciones que hacen también a través de Bizum, pero casi siempre ves más sensibilizados los que han tenido un cáncer cerca en sus familias; en un amigo, en un padre, una madre, un hijo.

Gracias a Dios no nos toca a todos, a algunos desafortunadamente, pero siempre se vuelven como más sensibles a la hora de donar.

Yo me dejo la vida para ver cómo podemos hacer este evento, este otro evento. Lo que no hacemos son estas cenas de gala, porque al final es todo el mundo bien vestido, todo el mundo con sus looks, pero lo importante no es eso. Lo importante es recaudar dinero.

Alessandro y usted están mano a mano en esto...

Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Es decir, es nuestro hijo y ahí estamos codo con codo. Él ayuda muchísimo a la fundación y ya está.

Ha recibido un gran regalo de Navidad: saber que el sarcoma de su hijo no es hereditario, que su nieta, Ana Sandra, puede crecer libre de eso.

¿Sabes qué pasa? Que hay veces que tienes miedo a preguntar. Fíjate que he podido preguntarlo al pediatra, pero tienes miedo a preguntar porque tienes miedo a la respuesta. Si pregunto y me da una respuesta que no es, me va a quitar esta felicidad, entre comillas, que tengo ahora.

¿Cómo se presentan estas fiestas?

Pues las voy a pasar con mi peque y van a ser unas fiestas, como digo yo, una resurrección de fiestas. Ya tiene dos añitos, o sea, ya se va enterando más de las cosas. Ya me ha dicho que se ha acabado la Navidad.

Como llevamos con el árbol puesto desde noviembre, hace una semana me dijo: 'La Navidad se acabó'.



¿Le ha hecho lista de Navidad, de regalos?

Sí sabe lo que quiere. Ya sabe lo que quiere, lo sabe muy bien. Es muy lista, esto es otro milagro de la genética. Es parecidísima a su padre en todo. Es esa cosita que me hace levantarme cada mañana con ganas de seguir viviendo.

Cambiando de tercio, ¿qué diría si TVE la llama para presentar las Campanadas tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril?

Mira, yo hay una cosa que tengo clara. Con mi hijo, desgraciadamente, no le dediqué el tiempo necesario. Sé que todas las madres trabajan, pero claro, nuestros trabajos son 12, 14 horas y me pasé toda su infancia trabajando como una loca.

No disfruté de él y entonces ahora, mira, aunque venga Spielberg y me diga: 'Eres protagonista de la siguiente película, pero te tienes que venir tres meses', le digo: 'Mira, ni un día, me da igual lo que me paguéis, no quiero perderme ni un segundo de mi hija'.

En las últimas horas su nombre se ha vinculado al de Jeffrey Epstein. ¿Cómo lo vive?

Es que no quiero desviar el foco. Ha sorprendido que eso haya salido ahora. Son cosas que salen de hace no sé cuántos años, de verdad. No creo que venga al caso.

Ojalá salieran en The New York Times diciendo: 'Pues mira, ella y el padre de su hijo hacen una labor filantrópica de ayudar a los demás, de financiar…'. Esto es importante. Ha salido esto; ojalá no hubiera salido. Salir por eso es que me da asco.

Pero el Jeffrey que tú conociste no era…

Es que no voy a hablar más del tema, de verdad que no voy a hablar más del tema.

Ana, volviendo al presente: Alessandro ha intervenido aquí y son sus primeras palabras tras su despido.

Es que estoy rodeada de temas. No voy a decir nada. Yo del tema de Alessandro ni he hablado ni voy a hablar. Es algo que no me incumbe, va con él, con quien fuera, y conmigo no va, no voy a decir nada. Nada.

¿Qué le pide al 2026?

Bueno, lo primero, salud para mi niña. Lo segundo, salud para mí para poderla cuidar muchos años. Y lo tercero, que este hombre, con su premio, consiga por lo menos, pues eso, frenar un poco esa metástasis y hallar de alguna forma más curación para el cáncer de niños.

Cambiando de tercio, ¿siente ganas de enamorarse?

A ver, mira, yo estoy volcada en mi niña, que es 100%, porque le hago la comida. Hoy es el primer día que se despierta y no estaba yo ahí. Estoy tan involucrada en eso, en la fundación, en mi trabajo con Sonsoles, que no quiero ver un hombre ni en pintura. Porque luego pasa lo que pasa.

Pero no es incompatible, Ana.

Pero tú has visto el imán que tengo yo para los hombres. (Risas)