La revelación sin precedentes de Eduardo Casanova: "Tengo VIH. Pese al miedo y la incertidumbre, me siento feliz"

Sorprendente noticia la que se ha conocido este jueves, 18 de diciembre: Eduardo Casanova (34 años) ha confesado que vive con VIH desde hace años. De este modo, el actor se convierte en la primera figura mediática en España en hacer público que padece este virus.

Un gesto, conviene recordar, largamente reclamado por activistas para combatir el estigma social. La noticia se ha hecho pública este jueves, día 18, coincidiendo con la producción de un documental basado en la vida del también director.

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por Casanova, que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter, y producido por Jordi Évole (51), Casanova hace la revelación más íntima de su vida.

"Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo", sostiene.

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente". Y agrega: "Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero, sobre todo, lo hago con dignidad".

"La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario".

"Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", también puntualiza el recordado actor de Aída.

Eduardo Casanova, en una fotografía de archivo. Gtres

Acerca de la producción en la que narrará su vida, Casanova apunta: "Quiero explicar brevemente lo que es esto: es una película documental, no es un programa de televisión. Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas".

Concluye: "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz".

En otro orden de cosas, conviene recalcar que no hay en España un precedente de una figura tan conocida como Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH.

Un paso que las organizaciones y activistas reclaman desde hace muchos años para ayudar a acabar con el estigma social asociado al virus.

Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un "viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova", como reza la nota de prensa.

Hace unos días, precisamente, el actor habló del VIH durante una entrevista en Late Xou, en el marco de la presentación de Silencio, su primera serie que se estrenó el pasado 1 de diciembre en Movistar Plus+ y que está protagonizada por Lucía Díez, Ana Polvorosa (38) y María León (41).

#LateXou



"El gran problema del VIH no es la muerte, es el silencio"



⭕️ https://t.co/eGcuDvao7w

🗣️ Eduardo Casanova pic.twitter.com/XqFpA4l8f7 — La 1 (@La1_tve) November 25, 2025

Eso sí, no reveló entonces que él vive con el virus. "Silencio es la palabra perfecta para hablar de lo que supone a día de hoy el VIH, porque no mata en España. En países más deprimidos como, por ejemplo África, que es un continente, sí. Mueren de sida, que son enfermedades diferentes", dijo.

"El gran problema a día de hoy con el VIH en España no es la muerte, sino el silencio. Ese silencio que viven las personas con VIH, ese estigma, es una cárcel horrible que conlleva la muerte de alguna forma. El 76 % de las personas que lo tienen no se lo han comunicado a nadie", aseguró.

"Gracias a la medicación que hay, ahora te convierte en indetectable, por lo tanto no puedes transmitir el virus y no mueres de VIH. Pero el único efecto secundario que hay de alguna manera es la salud mental", apostilló.

"Es importantísimo intentar romper el silencio, aunque es muy complicado. Y parece que es un tema que obsoleto, pero no lo es, es de rabiosa actualidad", remachaba entonces su explicación Eduardo. Hoy, con su revelación, estas palabras cobran otro sentido.

Discreta vida privada

Casanova ha hecho de la discreción una seña de identidad en su vida sentimental, a pesar de que no tiene reparos en hablar abiertamente de su sexualidad o de sus obsesiones creativas.

En sus entrevistas insiste en que su verdadera "pareja" constante es el trabajo y admite que tiene "una adicción al trabajo un poco peligrosa", hasta el punto de plantearse cómo afecta a su vida personal.

El actor y director reconoce que tener pareja exige "mucha energía y mucho trabajo" y que eso choca con sus rodajes, hasta el extremo de que "cada vez que ruedo no tengo pareja, pero a veces aparecen cuando termino".

Se sabe que mantuvo una relación con el maquillador Kley Kafe en torno a 2011, y posteriormente otra con el también maquillador David Ocando, que se habría roto en 2019 tras dos años juntos.