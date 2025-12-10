Así vivirá Raphael su Navidad más especial tras el linfoma: su gran motivación y la felicidad de su hijo Manuel

El cantante Raphael, sobre el escenario de su último recital en el Movistar Arena de Madrid, el pasado día 7. Gtres

No cabe duda de que la Navidad de este año 2025 es una de las más especiales para Raphael (82 años), cuando no la más. Hace un año, la vida del artista corría un serio peligro tras diagnosticársele un linfoma cerebral primario que lo mantuvo ingresado cerca de 10 días.

Fueron aquellos días difíciles para la siempre discreta familia Martos Figueroa. Demostraron todos los miembros ser una piña y no dejaron solo al artista, quien pasó la noche del 24 de diciembre en una habitación de hospital. Afortunadamente, el 27 de ese mes salió victorioso.

Con su sempiterna sonrisa, el cantante posaba ante los medios rumbo a su casa. Cinco meses y medio después, Raphael se subió a un escenario de nuevo. Y no ha parado; no tiene, en realidad, visos de hacerlo. Este pasado día 7 de diciembre, domingo, fue un día feliz para él.

Raphael, feliz, sobre el escenario, en un recital en Almería. Gtres

El intérprete de Mi gran noche encaró un recital especialísimo, rodeado de toda su familia. Esto es: su esposa, Natalia Figueroa (89), sus hijos Manuel (46) y Alejandra Martos (50) y todos sus nietos. También grandes amigos lo arroparon. El 19 de diciembre brillará de nuevo.

Un doble concierto en el Movistar Arena que tiene a Raphael especialmente feliz. Son días muy emotivos. EL ESPAÑOL conoce cómo va a vivir el cantante estas navidades. Inasequible al desaliento, Raphael estará junto a su familia, pero, sobre todo, con la mente puesta en el trabajo.

En lo que vendrá y traerá este 2026. No será poco. Raphael, de acuerdo a la información que controla este periódico, disfrutará de estas fechas en Montepríncipe, en su urbanización de Boadilla del Monte, en su casa. Estará "en familia" y va a reunir a todos sus hijos y nietos.

Se ha barajado la posibilidad de salir fuera de la Comunidad de Madrid en estos días tan marcados, pero Raphael necesita tranquilidad y descanso. "Le espera mucho trote", se apunta. Por eso el día 20 de diciembre, cuando concluya su recital en Barcelona, Raphael pisará el freno.

Raphael en una fotografía de su último concierto en Madrid. Gtres

Reposará un total de 99 días. El día 29 de marzo de 2026 se reactiva su frenética agenda en su tour nacional. En nuestras fronteras, el de Linares cantará en Bilbao, Murcia, Albacete, Sevilla, Jérez, Málaga y -de nuevo- Madrid, como broche de oro, entre otras localidades.

Allende los mares, se publicó que la gira internacional de Raphael quedó suspendida, porque los médicos le aconsejaron ir poco a poco, haciendo únicamente lo que los médicos le recomienden. Y tras su recuperación no se vio viable emprender travesías tan largas.

De momento, ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Nueva York, Washington o Miami quedan en el aire, suspendidas, sin recital. "Yo no daría por imposible que Raphael viaje, paso a paso. Tendrá que ir valorándolo qué puede hacer", opina quien bien lo sabe.

En otro orden de cosas, en el plano del amor, la familia Martos Figueroa se ha convertido en noticia en las últimas horas, aunque de forma indirecta. La que su nuera del cantante, Amelia Bono (44), ha admitido estar de nuevo enamorada, tras el divorcio de Manuel Martos en 2024.

La nueva ilusión de la hija de José Bono (74) se llama Álex, y es su entrenador personal de gimnasia. Ambos han oficializado su relación en redes. "Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida", sostiene Amelia.

Y agrega: "Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, sólo decir que me hace bien y que estamos muy felices. Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo".

Amelia está feliz. Y Manuel Martos, su exmarido y padre de sus cuatro hijos, también. No sólo por ella, a la que adora: según informa alguien próximo al productor musical, éste vive un momento feliz y tranquilo. Vive su soltería desde la discreción: "Tiene sus ilusiones".

Eso sí, quien lo conoce desliza: "Cuando tenga algo serio, no lo veremos presumiendo en redes".

Persona del Año 2025

En el plano de los reconocimientos, Raphael fue reconocido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación en una gala celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas, como antesala de los Latin Grammy.

A sus 82 años, el artista español recibió este homenaje rodeado de grandes figuras de la música como David Bisbal (46), Enrique Bunbury (58) y otros colegas que interpretaron sus canciones en su honor.

Raphael, arropado por su familia, recibe el premio Persona del año en los Latin Grammy EFE

La ceremonia estuvo marcada por la emoción y el reconocimiento a su trayectoria de más de seis décadas sobre los escenarios. El cantante estuvo arropado por su familia más cercana, incluidos su esposa Natalia Figueroa y sus hijos, entre ellos Manuel Martos, que se mostró especialmente orgulloso de su padre.

Raphael, que en los últimos meses había atravesado complicaciones de salud tras un diagnóstico de linfoma cerebral, vivió la gala como una auténtica celebración de vida.

En su discurso, Raphael agradeció el cariño recibido y destacó que lo más importante para él es saber que "no me he equivocado" en su camino artístico. Subrayó que canta por él y por su público, no por los premios, aunque reconoció que este galardón era un dulce reconocimiento a su carrera.