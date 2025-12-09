La Policía cierra el local de Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, se encadena a la puerta y declara una huelga de hambre

Hace tiempo que Kiko Hernández (49 años) viene denunciando que está siendo víctima de un comportamiento injusto y abusivo, a su modo de ver, por parte de algunos organismos de la ciudad de Melilla, donde pasa gran parte de su tiempo junto a su marido, Fran Antón (44).

Sobre todo, desde que el 1 de junio de 2024 la dupla inaugurara el bar terraza El cielo de Melilla by Fran y Kiko, que regentan de manera conjunta en la azotea del Hotel Melilla Centro. Hace unos días, EL ESPAÑOL destacaba el buen momento que afrontaba este negocio.

No obstante, este martes, 9 de diciembre, un contratiempo ha frenado en seco este boyante trance y, de paso, todas las esperanzas e ilusiones del matrimonio. La Policía Local de Melilla ha cerrado, ha precintado el local. Así lo ha hecho público Antón, en su vídeo en su Instagram.

Con una voz entrecortada por la emoción, luchando por reprimir las lágrimas y al límite. Así se muestra el actor en el material que ha colgado en su red social. Con una cadena de acero anudada a la cintura y conectada con la puerta del local, Antón denuncia lo que sigue.

"Estoy haciendo este vídeo porque creo que ya es necesario, porque ya no puedo aguantar más. Estoy aquí en El Cielo, en el local que abrimos hace escasamente un año con toda la ilusión y con todo el cariño. Tenemos una licencia que nos dio el dueño del local y que está vigente", expone.

El matrimonio en el estreno de 'Machos Alfa' en 2024. Gtres

Al tiempo que muestra ante sus seguidores la licencia de marras, el también bailarín prosigue: "Por motivos que no puedo decir y que desconozco, la Policía Local nos ha clausurado el local. Dice que no podemos nada ni podemos entrar. No me han dejado entrar a por nada".

"Entonces, he decidido quedarme aquí, en El Cielo, en la puerta. Porque tenemos un mes de muchísimos eventos y trabajo. Creo que la única solución que hay, ya que la justicia no está de nuestra parte, ha sido encadenarme aquí", detalla sus pretensiones.

"Y nada, voy a hacer huelga de hambre hasta que no se solucione o haya alguna solución. Realmente, con una licencia y con muchísimas ganas de trabajar y muchísimo amor, no entiendo que nos cierren el local", agrega.

Para terminar su exposición: "Se lo digo a la gente que quiero y que me tiene un poquito de estima: que comparta este vídeo". Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y han plasmado en su muro expresiones de este corte: "No se puede consentir tanta injusticia".

Tal y como informó EL ESPAÑOL días atrás, la implicación de Kiko Hernández y Fran Antón en el negocio era absoluta. Y a EL ESPAÑOL llegó que son más que habituales los viajes del colaborador a Melilla.

Hasta ahora, Fran y Kiko se han volcado en la gestión del local, supervisando desde la carta hasta la programación de actividades. La idea es que El cielo de Melilla no sea sólo un bar, sino un espacio cultural y social que dinamice la vida nocturna de la ciudad.

La elección de Melilla como sede del proyecto no es casual. Para Fran Antón, ha supuesto volver a sus raíces y contribuir al desarrollo de su ciudad natal. Para Kiko Hernández, representa una nueva etapa profesional alejada del ruido mediático.

Este negocio, qué duda cabe, ha formado parte de una estrategia más amplia de diversificación profesional por parte de Hernández, quien ha manifestado en varias ocasiones su interés por explorar nuevos ámbitos.

Tras años de exposición televisiva, y en paralelo a su trabajo en La casa de los gemelos 2, el madrileño busca consolidarse como empresario, apostando por iniciativas que le permitan mantener su vínculo con el público desde otra perspectiva. ¿Logrará la pareja reabrir su local?