Juan del Val y Nuria Roca compran una casa en el campo: su nuevo proyecto inmobiliario

Juan del Val y Nuria Roca en un evento de Cortefiel en Madrid. Gtres

Juan del Val (55 años) y Nuria Roca (53) suman una nueva propiedad a su patrimonio inmobiliario. El matrimonio ha comprado una casa que se encuentra en plena reforma.

Incluso antes de que el escritor ganara el Premio Planeta, dotado de un millón de euros, la presentadora ya había dejado alguna pista en sus redes sociales con fotos de una propiedad en el campo y en pleno proceso de remodelación.

La valenciana, sin embargo, no dejaba mayores detalles al respecto. La confirmación de que Juan del Val y Nuria Roca han adquirido una nueva vivienda llegó el pasado jueves, 4 de diciembre, durante la tertulia de El Hormiguero.

Imágenes de la reforma que ha compartido Nuria Roca en sus redes. Instagram

Pablo Motos (60), al final de programa, dio la noticia de un matrimonio guatemalteco que, al reformar la cocina de su casa, se dio cuenta de que la encimera se había construido con lápidas del cementerio. "Para ahorrar me parece bien", expresó Juan del Val con su característico sentido del humor. "Nosotros estamos de reforma ahora", reveló inmediatamente.

"¿Estáis de obras?", preguntó Pablo Motos. "Para variar", respondió Nuria Roca entre risas. "¿En algún momento del año no estáis de obras?", insistió el presentador de El Hormiguero. Acto seguido llegó la confirmación de Juan del Val.

"Esto es una casita que hemos comprado y le estamos haciendo una reforma", corroboró el colaborador de El Hormiguero. "Nunca hay límites en una reforma", comentó.

El final de la tertulia, prácticamente, giró en torno a este nuevo proyecto inmobiliario de Juan del Val y Nuria Roca. "Pero, ¿estáis a punto de terminar?", preguntó Cristina Pardo (48). "¡Qué va!", respondió -de nuevo entre risas- la colaboradora. "Queda muchísimo", añadió el escritor.

Juan del Val en pleno proceso de reforma. Instagram

"Pero tenemos un amigo que es el que decora, Pepe Leal. Cada vez que llega allí se inventa una cosa nueva, a la que Nuria dice que sí", comentó Juan del Val hablando de uno de sus aliados en este proyecto y quien también ha aparecido en las mencionadas fotografías de su mujer que han dado pistas de una nueva vivienda.

Pepe Leal es licenciado en Historia del Arte, se ha formado en Inglaterra aprendiendo técnicas de pintura y actualmente se dedica a la decoración. Entre sus proyectos se encuentra la reforma de diferentes paradores en toda España, restaurantes y hasta exposiciones anuales junto al modista Lorenzo Caprile (58), con el que diseñó la escenografía para el Ballet de la Opera de Berlín dirigido por Nacho Duato (68).

Hoy, Pepe Leal se encarga de la reforma de la nueva casa de Juan del Val y Nuria Roca. En el proyecto, como advirtió Nuria Roca en una de sus imágenes, también está la empresa de reformas Vera, con más de 20 años en el mercado.

Aunque no ha compartido mayores datos de esta nueva propiedad, las fotos que ha dejado la presentadora en sus redes sociales descubren algunos detalles de esta vivienda. Una casa en la que predomina la piedra, con ventanales de suelo a techo y salida a un espectacular jardín rodeado de árboles.

Su casa en Pozuelo

La casa en el campo sería una segunda propiedad. Juan del Val y Nuria Roca tienen fijada su residencia familiar en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde viven con sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia. Se trata de un chalet, valorado en un millón y medio de euros.

Como ha descubierto la presentadora en sus redes sociales, la vivienda cuenta con varias alturas, jardín y piscina.

Pozuelo de Alarcón también es el domicilio social y comercial de la empresa que tienen en conjunto, Tospelat S.L., perteneciente al sector de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical. Nuria Roca figura como administradora única, mientras que Juan del Val es apoderado de la compañía.

Una marca comercial

Nuria y Juan son el tándem perfecto. En lo sentimental y en lo profesional. En los últimos años han logrado lo que para muchas parejas resulta imposible: trabajar juntos sin descuidar su relación.

Se casaron el 6 de octubre del año 2000, tienen tres hijos en común y suman varios proyectos de trabajo en conjunto. Si bien cada uno tiene sus propios compromisos y trabajos, juntos funcionan muy bien. No en vano se han convertido en el reclamo de la cadena de televisión para la que trabajan y de alguna firma que apuesta por ellos como pareja.

Juan del Val y Nuria Roca en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Gtres

El éxito ha sido tal que han conseguido rentabilizar su matrimonio, convirtiéndolo en una gran marca comercial.

De 2014 a 2017 ya colaboraron juntos en Lo mejor que te puede pasar, un programa matinal de Melodía FM. Pero su gran boom como pareja mediática llegó con El Hormiguero.

Cada jueves, Juan del Val y Nuria Roca se sientan en el programa de Pablo Motos para debatir junto al resto de colaboradores diferentes temas de actualidad. Sin embargo, aprovechan para compartir sus confidencias personales en directo, a la vez que se intercambian bromas y pullas. Así y allí, precisamente, es donde han confirmado su nuevo proyecto inmobiliario.

Desde 2021, el escritor y la valenciana también trabajan juntos en La Roca, el programa de laSexta que presenta Nuria cada fin de semana y donde Juan ejerce de tertuliano.

Su éxito como pareja no se ha quedado sólo en la pantalla. Han logrado traspasar la televisión, trabajando juntos en campañas publicitarias.